大仁說財經／油價飆漲 3個理由無須擔憂

油價還未到最高點。且美國有能力抑制。(路透)

石油 新聞普遍都是壞息。油價 飆升至2008年以來的最高水平,一開始是受到後疫情全球經濟重新開放的推動,然後因俄羅斯 入侵烏克蘭而加劇。

自從俄羅斯的坦克和卡車進入烏克蘭境內之後,全球油價上漲了26%,美國的加油站汽油價格一周內飆升了60多分,創下歷史新高。

應對能源價格飆漲的方法很多。但有三個理由不要對油價上漲感到恐慌。

第一:請先深呼吸

美國汽油價格處於創紀錄的高位,但根據通貨膨脹調整後,還不算太高。RBC Capital Markets經濟學者指出,2008年經通膨調整後的價格為創紀錄的每加侖4.11元,相當於如今的每加侖5.25元;該機構表示美國家庭儲蓄強勁,這可以讓許多家庭安然度過這些更高的價格。

第二:供應更多元化

與歐洲相比,美國對俄羅斯石油和天然氣的依賴更少,供應更多元化。凱投宏觀(Capital Economics)表示,由於對俄羅斯的巨大依賴,歐洲將面臨2年來的第3次衰退。根據歐盟統計局的數據,俄羅斯供應歐盟三分之一以上的天然氣和四分之一以上的石油。

但去年俄羅斯只占美國能源進口總量的8%,去年12月,美國每天從俄羅斯進口的能源僅有9萬桶,是美國第九大供應國。

Gas Buddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)表示:「沒有俄羅斯進口,美國相對安全,但歐洲肯定更容易受制於俄羅斯的石油。」

當然,石油市場是全球性的。制裁俄羅斯物資無疑會傷害到所有人。俄羅斯威脅切斷對歐洲的供應也是如此。這就是為什麼美國已經開始擺脫俄羅斯的供應,並在全球範圍內尋找其他選擇。

拜登政府正在考慮放鬆對委內瑞拉的制裁,以增加全球供應。此舉也是意在減少全球對俄羅斯的依賴,並將普丁與他在南美的主要盟友之一隔離開來。不過藉由鼓勵另一個強人來懲罰一個強人,並非沒有風險。

與此同時,油國組織OPEC及其盟友面臨的壓力越來越大,被迫擴大產能抽取更多石油以緩解供應短缺。

第三:現在不是1970年代

美國今天的能源消耗效率更高,而且美國現在是世界上最大的石油生產國。

凱投宏觀的皮爾斯(Michael Pearce)在給客戶的報告中寫道,「油價上漲對消費者來說並不是個巨大的風險」,很大的原因之一是由於家庭儲蓄高。「我們認為油價需要進一步上漲才能嚴重威脅到消費者的復甦。」並指出「對消費的任何打擊都可能經由增加頁岩油生產的投資來抵消」。

一般人認為油價飆升會吸引更多業者進行鑽探,但到目前為止,產量仍低於疫情前水平。《The Frackers: The Outrageous Inside Story of the New Billionaire Wildcatters》一書作者札克曼(Gregory Zuckerman)說,可能需要更多激勵措施。

他說,「我更贊成鼓勵美國的裂解業者生產更多原油。」「我認為政府可以與它們達成協議,改善環境生產,抑制一些甲烷排放,以換取油價下跌。」

札克曼指出,「它們其中有很多對在生產上投入大量資金感到緊張,因為過去一兩年價格回落時讓它無力負荷。」「與其放鬆對委內瑞拉甚至伊朗的制裁,「我寧願美國本身生產更多。」

但在那之前,請繫好安全帶。

德拉瓦州民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)說,「能源價格很可能翻倍上揚,因為普亭意識到他已經讓西歐受不了高油價。」「這是他最厲害的傳統武器,非軍事武器,他可以用來擊退西方並分裂我們。這是他在2014年入侵克里米亞後用來勸阻歐洲夥伴不加入更嚴厲制裁的武器。」

美國直接制裁俄羅斯的石化燃料出口,歐洲也公布了一項擺脫俄羅斯供應的計畫。訊息很明確,孤立俄羅斯意味著切斷為該政權提供資金的能源收益。結果:懲罰普丁會對其他人帶來額外成本。

能源業者在這方面也發揮重要作用。在兩年前油價暴跌導致產油商寧可付錢讓買家從手中拿走毫無價值的石油後,隨著油價飆升,它們可能會獲得巨額利潤。當消費者和小企業面臨更高的成本時,這可能是一種不良的代價。而現在是將這些獲利投資於從俄羅斯石油等能源轉向再生能源的最佳時機。