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星座／3月27到4月2日 金牛私兼顧 天秤貴人指點

科技紫微網

3月27日至4月2日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★★☆☆

本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

金牛座 總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：日光黃

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：草地綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：香檳金

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座 總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

射手座 總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

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