生肖／農曆3月運勢 羊得道多助 龍規避風險

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆3月，12生肖運勢如何？

鼠 好運指數 ★★★★

事業運理想，不過在處理與文件及合約相關細節時，務必要打起十二分精神，以免大意失荊州。此期間情緒不穩，也容易感到脆弱，要理性處理感情，拿不定主意時，不妨向過來人求救。能發揮自己特長的賺錢道路，一路披荊斬棘，走出一條陽光大道，財源滾滾，能累積豐厚的資本。

牛 好運指數★★★

本月不妨主動關心久未聯絡的親友，對方可能就是你的事業貴人，會給你有幫助的建議。

在愛情中需要的是大度諒解、而非追根究柢，若為小事斤斤計較，一不小心就推開了對方。

把重心放在經營人脈上，對於財務反要謹慎規劃，先不要進行任何投資 ，把錢財守住以防萬一。

虎 好運指數★★

職場想要面面俱到，但不要過於執著細節，人生需要學會的是減法，有些東西放下才是得到。

感情關係易生嫌隙，凡事要多溝通忍讓，可出門旅遊或培養共同興趣，重回甜蜜溫馨的時光。

財運有一波三折之象，也會越來越勞心勞力，不過不用擔心，現在的付出都是未來收穫的基礎。

兔 好運指數★★★

事業運穩中求進，穩紮穩打是上策，不要耍小聰明，同時要留意健康與體態，兩者相輔相成。

本月易有桃花糾紛，要遠離娛樂場所，可別被慾望沖昏頭，惹上一身腥不說，還要花錢才能消災。貴人運高漲，所有障礙一掃而空，不過要小心他人介紹的高回報高利益投資，仍要審慎評估。

龍 好運指數★

工作有一刻不得閒的趨勢，雖能一展長才、深獲肯定與獎勵，但也別累過了頭，得不償失。

愛情運勢走低，容易遭遇各種意料之外的發展或狀況，但這些都不是你造成的，平常心面對就好。市場獲利不穩定，就算有親友熟人主動尋求合作，也要三思而後行，規避風險是本月重要課題。

蛇 好運指數★★★

諸多挑戰出現，考驗應變能力與處理危機的彈性，重要計畫得有備案，合作關係要更謹慎。

感情世界有機會開花結果，以實際的角度來討論彼此的未來，日後才不會有持續存在的委屈感。會賺還得要會守，以免對親朋好友的慷慨會讓你陷入短暫的預算透支中，人情支出要量力而為。

馬 好運指數★★★

行事作風不宜太高調，以免捲入麻煩；處事圓滑，能力易被看見，雖未必升職，仍有正面影響。在感情上容易遇到競爭，也可能在現有關係中出現意見不同、價值觀不合的問題，要多費心維繫。為了不要無端浪費，選擇有質感的休閒，例如爬山、露營、野餐等，而不是大手筆盲目跟隨潮流。

羊 好運指數★★★★★

本月團隊合作有好運，要善用同儕力量，不要執著自己想法，有時候退讓反而能得到更多。

人際運勢終於好轉，桃花開始綻放的同時將會有機會認識更多有趣的朋友，大展個人魅力！

若能靈活善用人脈、發揮於業務行銷層面，就能把魅力轉換成錢財，既交到朋友也增加客戶，一舉兩得。

猴 好運指數★★★

對事業的衝刺，使你進入到新的領域，這裡要拚的不是版圖，而是扎實的功夫，才能持續下去。感情空虛寂寞覺得冷，本月要將重心放在擴展生活圈，能獲得利多資訊，也可填補孤獨時刻。在投資時，不要將雞蛋放在同個籃子裡，可以請益理財專家或者有經驗的長輩，會學到很多。

雞 好運指數★★★★★

想要事業加分，就要主動認識新的專業平台與學習社群 ，充實自我、拓展視野，有利多方發展。這個月人際運勢頗佳，不僅能認識到對事業有幫助的新朋友，從互動中也有機會擦出粉紅火花！整體來說這個月挺不錯的，理財市場相對穩定，適度小規模地投資一下，資金會慢慢回流。

狗 好運指數★

這個月在職場上容易遇到狗屁倒灶的事情，會因而生氣或感到委屈，你需要學習調整職場情緒。感情運勢低落，容易留戀過去，失敗時會比別人更加沮喪，抱著輕鬆一點的心態面對戀愛吧！財運失利，切勿一時心軟就借貸給親友，錢財容易有去無回不說，還會影響多年情誼，損失可大。

豬 好運指數★★★★

本月有與他人互補分工的優勢，工作渴望速戰速決。你所需要做的就是集眾人之力，促進合作。這段時間是對心上人表情說愛的重要時期，尤其有許多朋友一起的熱鬧場合，有助於戀情發展。財不可獨享，必要時在能力範圍之內幫助親友；或購置穩定基金、債券等，以備於不時之需。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)