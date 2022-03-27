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移民專頁 / EB-1A移民 申請人要滿足移民法的三項條件

耿婷律師主答
EB-1A類職業移民要求申請人至少要滿足移民法規定的十項申請條件中的三項條件。(Getty Images)
EB-1A類職業移民要求申請人至少要滿足移民法規定的十項申請條件中的三項條件。(Getty Images)

讀者問：

前年10月時，我申請了特殊人才的移民，屬於工程專業，工作地屬TSC，用的是律所準備的材料(approve or refund)。遞交時投遞到TSC，沒加急。去年4月不幸被以balance workload為由被轉到NSC處理。後來基於其他因素決定PP，四天後被RFE。移民局承認我的文章和審稿，質疑contribution of major significance。目前有一個NIW的case pending，同樣被轉到NSC處理了。律師建議withdraw and refile。不知這對不對？

答：

你的陳述裡沒有明確說明你的特殊人才移民是EB-1A（傑出人才）還是EB-1B（傑出研究人員或教授）。但依據你提供的其他情況我們判斷你的申請應該是EB-1A類。EB-1A類職業移民要求申請人至少要滿足移民法規定的十項申請條件中的三項條件。根據移民局補件通知，你現在只是滿足了十項申請條件中的兩項條件。所以，就算你撤銷申請後重新遞交，新的申請還是有可能無法滿足三項條件而被要求補件。

當然，我們不否認不同的移民官在審理案件時的主觀審查標準會有些許不同，進而對相同的申請做出不同的決定，但前提是新申請應該基本滿足審核標準。因此，即便你準備遞交新的申請，也應在現有申請的基礎上就未獲認可的其他幾項條件上補充更多的證明和論述。如果能做到這一點，撤銷目前的申請後重新遞交一次EB-1A申請也未嘗不是一種可以考慮的申請策略。

不過，你要因此支付額外的申請費用和等待更長的時間。如果你不想支付更多的申請費和等待更長的時間，則應該盡最大可能在這次申請的補件裡論證你還符合兩項條件以外至少一項條件，通過提供新的材料和論述來證明你符合EB-1A的申請標準。

移民局

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