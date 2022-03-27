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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

移民專頁 / 遞交I-485前 不能推斷被申請人有移民傾向

耿婷律師主答

讀者問：

本人持有H-1B簽證，提交了EB-2類移民申請，I-140已經批准，上面列了配偶的姓名。現在，配偶正在F-1 OPT 期間，有EAD卡，因為有事不得不回國。請問：回國之後，她如果續簽F-1會有問題嗎？

律師說，理論上來說我申請的綠卡，不代表配偶也申請了綠卡，即使I-140上列了配偶。她可以獲得F1 簽證。在填寫DS160表的時候勾選是否有移民傾向有關的問題？

答：

你的律師所說正確。申請學生（F-1）簽證時所需填寫的DS-160表中和移民傾向相關的問題是詢問是否有人為你（簽證申請人）提交了移民申請，並無詢問是否有人為你配偶提交了移民申請。所以你太太填寫DS-160表時應對該問題回答No。

此外，根據相關案例，申請人沒有遞交I-485之前不能推斷其有移民傾向。所以，即使有人為簽證申請人提出了移民申請，只要申請人還沒有遞交I-485（美國境內調整身分的申請）或DS-260（移民簽證申請），申請人也可據理力爭，說明此次赴美純粹是學習目的，據此也有望順利獲得學生簽證。我們律所就有類似比較多的成功案例。

移民 學生簽證 綠卡

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