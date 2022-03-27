我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

醫藥／震波加藥物 不舉男重拾性福

／林宛諭
醫師說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。（記者林宛諭／攝影）
醫師說，低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於改善勃起功能。（記者林宛諭／攝影）

32歲男子被父母逼婚，好不容易結婚了，卻又被催促生小孩，讓他壓力極大下，竟然有勃起障礙，他害羞的找到「性福」門診，經過兩個月的震波及藥物治療，重拾信心「堅硬如昔」，妻子也成功受孕了。

張先生是獨子，一直被父母逼婚，三年多前相親結婚後，父母繼續催著要抱孫子，常對他們夫妻說「肚皮怎麼靜悄悄、晚上工作不要含混」等，張先生對醫生說，他夾在父母的期盼及妻子的不滿中，日子很不好過，再加上工作壓力大，後來與妻子行房時，竟常不舉，或「抬頭」準備直搗黃龍時卻軟弱無力，像洩了氣的皮球，越想用力就越無力，衝鋒陷陣只剩架勢，甚至連妻子都笑說「你只剩下尿尿功能」，讓他壓力爆表。

台灣彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，經抽血檢查，排除血糖、血脂及荷爾蒙等問題，也不是心血管問題，研判心理及生理障礙都有，開立治療「勃起功能障礙」的藥物提振信心，再以震波治療增進海綿體充血，六周療程後連早上起床都「升旗」了。

蔡卓榮說，醫界研究發現低能量的體外震波用於組織，可以產生血管新生的效果，將低能量震波施用於陰莖海綿體上確實有助於勃起功能的改善，在震波及藥物雙管齊下後，能讓不少人得以再「提槍上陣」。

蔡卓榮表示，震波治療不是侵入性治療，是由醫師直接將低能量震波施打於患者陰莖表面，一周打一次，一次4000下，時間約10分鐘，整個療程六周，過程通常不會痛，也沒有副作用。

蔡卓榮說，抽菸、三高患者是男性勃起障礙的危險族群，也常因精神壓力引發勃起障礙，如能放鬆心情、緩解焦慮，同時戒除過量的吸菸及飲酒，維持正常的作息，大都能慢慢改善，若仍沒成效，可考慮震波治療，最好不要諱疾忌醫，早一點就醫，大部分患者都能獲致良好成效，尤其是年輕患者，效果通常很顯著。最好不要諱疾忌醫，早一點就醫，大部分患者都能獲致良好成效，尤其是年輕患者，效果通常很顯著。

勃起障礙不但讓人難以「抬頭」，也讓人難以啟齒。（Getty Images）
勃起障礙不但讓人難以「抬頭」，也讓人難以啟齒。（Getty Images）

三高 血糖

上一則

醫藥／婦人頭暈腹痛 竟是子宮肌瘤

下一則

醫藥／內視鏡超音波 揪出癌王

延伸閱讀

患難考真情

患難考真情
烏駐金山總領事：盼續支援烏克蘭抗戰

烏駐金山總領事：盼續支援烏克蘭抗戰
學中文與我

學中文與我
烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援

烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援

熱門新聞

「創造安娜」片中的女主角過著奢侈的生活。(取自IMDb.com)

美國現象／假名媛安娜 如何騙倒上流圈

2022-03-20 21:51
坐落於紐約曼哈頓東村的餐廳「Veselka」窗戶上掛著烏克蘭國旗。（美聯社）

封面故事／紐約烏克蘭餐廳 化身前線

2022-03-20 12:47
紐約市著名地標餐廳「俄羅斯茶室」迅速表態，反對俄羅斯發動戰爭。(康錦卿╱攝影)

封面故事／紐約俄羅斯餐廳 挺烏克蘭反普亭

2022-03-20 14:13
共有公寓由一個公司持有，然後每個單位的居住者就是這個公司的股東。(本報資料照片)

地產投資／房產類型不同 交易程序有別

2022-03-20 02:15
西方世界聯合制裁俄羅斯，挑戰其堡壘式經濟。（路透）

大仁說財經／西方制裁 挑戰俄羅斯「堡壘經濟」

2022-03-20 02:18
聖喬治教堂在台階上設置祭台，民眾可以在這裡悼念過世的親人。(黃婷╱攝影)

封面故事／紐約力挺烏克蘭 打卡15地

2022-03-20 02:29

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難