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醫藥／男長4公斤巨瘤 腹大如孕婦

／余采瀅
男子腹部巨大腫瘤如懷胎。（圖：台中慈濟醫院提供）
男子腹部巨大腫瘤如懷胎。（圖：台中慈濟醫院提供）

一位33歲男子因胃部不適四處就醫，確診胃與胰臟中間長一顆20餘公分的腫瘤，但因腫瘤太大，醫師認為無法手術切除，希望先化療縮小腫瘤。男子轉到台灣台中慈濟醫院外科部主任余政展門診詢問第二意見，經比較病歷與檢查，發現短短十多天，壓迫男子胃部的腫瘤已致腹部隆起，宛如將臨盆的孕婦，決定切除重達四公斤的腫瘤。男子術後一周出院，直說感覺「撿回一條命！」

余政展表示，男子的腫瘤可能會隨時破裂導致出血，甚至有擴散風險，且腫瘤已經壓迫肺部與腸胃，造成呼吸費力、舉步維艱、胃口不佳並日漸消瘦，影響生活品質。由於男子年輕，還育有兩名幼兒，儘管動刀難免有高風險，後續照顧也須更用心，但切除腫瘤符合病人最大利益。

男子太太回憶，家人面對惡疾求神問卜決定日期，余主任擔心拖到時間，會有災難性的後果，雙方還手術時間拉鋸。

余政展與大腸直腸科醫師方佳偉合作花了三個多小時，合併切除部份胰臟跟一段大腸，順利切下近30公分、重達4公斤的腫瘤。男子太太看見切除的腫瘤，雙腳忍不住發抖，她說「腫瘤厚度、重量等同老公也生了一個小孩，來勢洶洶的病情，想來都覺得太誇張。」

余政展表示，男子曾於2016年3月罹患少見且惡性度高的「軟組織肉瘤」惡性腫瘤，經切除並接受放射治療，這種腫瘤不常見，也不知道會轉移到那裡；追蹤過程中，2017、2018連續兩年發現肺部小腫瘤都馬上切除。由於罹病機轉複雜，除此次腫瘤原發部位須再藉病理報告確認，還要將檢體送美國做基因檢測，真正分析病因再用藥治療。

台中慈濟醫院外科部主任余政展以電腦斷層說明男子腹部腫瘤的巨大。（圖：台中慈濟醫院...
台中慈濟醫院外科部主任余政展以電腦斷層說明男子腹部腫瘤的巨大。（圖：台中慈濟醫院提供）

腫瘤 手術 檢測

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