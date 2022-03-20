稅務漫談／選擇1031置換的考量 最有利省稅模式優先

1031置換的主要作用是延稅，優勢是當年利得不會計入收入，並且投資者無需出售一項房產，在支付收益稅後再用餘下的淨收益去購買其他房產，而是使用總的銷售收入去投資新的房產，新房高於舊房時可以遞延稅款。(Getty Images)

讀者問：今年開始我要拿退休金RMD， 退休後的收入忽然增加一倍（7萬元左右），總收入將在15萬到18萬元之間，目前最急的問題是賣我在新澤西 的出租屋是否要用1031置換。若是不用1031置換，我報2022年稅時，大概要多交給政府多少稅？同時我要搬去加州 ，想在加州也買個同類型房屋，新屋房價（75萬元）是新澤西（13萬元）的兩倍多，適合用1031置換嗎？新澤西的房屋已購有30餘年，最初買價是13萬元，此前出租已用完27.5年折舊，折舊加回後，資本利得將有20萬的capital gain。但做1031我還將考慮到我的年紀，保留幾套房屋資料的人力物力，以及未來我不想給子女後代留下太多稅負。我現在是否要做1031？

答：如果你更著眼於眼前，想少付稅，將手頭有更多稅前資金進行投資 ，那麼建議選擇1031置換。如果你想乾脆在當年結清，舊屋事舊屋畢，不在未來售賣加州新屋時「結算」，1031必須用初始的新澤西舊屋價格（13萬+過戶成本）作為成本，也可以選擇直接出售，再用稅後的資金進行投資。

新屋價格須高於舊房

先說第一種方法，1031置換的主要作用是延稅，新房產必須和舊房產具有相等或更高的價值，原房產的淨收益（net gain）必須全數用在新的投資中，置換過程需要交給專業第三方公司處理，全過程中投資者不能有持有資金。如果新的房產價值少於舊的房產價值，那麼只能有等於或者少於新房產價值的部分可以被置換，多餘的部分則算為Boot。Boot是指任何交易中不是「同類資產」的資產，比如現金、債務減免等，通常房產出售所產生的虧損既無法得到退稅，也無法沖抵其它資本盈利。若新房價格超過舊房價格的200%，則需要在成交時支付95%以上的款項才可以使用1031置換（95% Rule）。

1031的優勢是當年利得不會計入收入，並且投資者無需出售一項房產，在支付收益稅後再用餘下的淨收益去購買其他房產，而是使用總的銷售收入去投資新的房產，新房高於舊房時可以遞延稅款。遞延稅款繳納，能夠促進投資組合增長，從而提升整個投資收益。

出租屋折舊回溯定死

再說第二種方法，今年你勢必要躍升至高稅級，出租屋無法享受自住屋的資本利得豁免（home sale exclusion），你在過去享受的折舊優惠都將加回，售房利得的計算公式是（賣價 - 賣房費用 -（買價+買價支出 -折舊回溯）)，利得的金額將分為折舊回溯（depreciation recapture）和超出部分，分別以常規稅率（ordinary income tax）和資本利得稅率（capital gain tax）上稅。

因為出租屋的買賣成本、折舊回溯已經「定死」，你只能通過其他降低總收入的方法，比如延後確認收入、提前確認股票虧損。對於強制提領的RMD，選擇讓退休帳戶所在的機構直接捐贈慈善或非盈利機構（比如公益組織、教堂等），這樣可以免於計入你的收入。這種做法最直接的後果就是稅款必須付清（延付會有利息甚至罰款），大額現金給出去，錯失了手中資金的k複利滾動，加州新屋裝修等未來要馬上發生的費用從自己的其他稅後資金撥出。另外，還需要考慮未來加州投資房出售或傳給子女，也會產生稅負。

鑑於稅法會更替，我們通常建議納稅人把握當下最有利的省稅模式，目前1031置換不限交換次數、不限州、金額不封頂、不限投資人採用多套1031置換。業界普遍共識是考慮到1031對經濟的積極影響，擬議的上限不太可能成為法律，但政策環境瞬息萬變，不排除未來的機率。（作者為註冊會計師）