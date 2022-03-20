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紙上播客／回國太貴 留烏華生徐尚明助人為先

何卓賢
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

根據聯合國難民署，俄羅斯對烏克蘭開戰至今已經有將近200萬烏克蘭人成為難民，逃往鄰近國家。旅烏華人和留學生之中，選擇暫時到鄰國避難的或選擇先回中國的也不少。

近日，烏克蘭鄰國的各個華人商會及本地組織，連日派大巴接送華人到烏克蘭邊境城市暫住。與當地聯絡和交通接洽等事宜，多靠當地熱心的華人志願者幫忙，中國留學生徐尚明是在烏克蘭西部城市利維夫(Lviv，另譯作利沃夫)幫助華人撤離的志願者之一。

善用語言協助撤僑

25歲的徐尚明是利維夫音樂學院歌劇和樂隊指揮系的一年級研究生，戰爭開始至今，他憑藉自己的烏克蘭語優勢，在當地做撤僑志願者，連日幫助從烏克蘭各地趕來利維夫準備過境的華人安排住宿、到大巴集合點提供翻譯服務等。

據徐尚明所述，利維夫是戰爭下相對安全的城市。最近一個星期，許多趕來的同學都有在防空洞躲難、斷網等的經歷，讓徐尚明十分心痛。作為在烏克蘭西部已經居住快三年的學生，徐尚明認為自己是幸運的，因此「能夠提供幫助就提供幫助」。

提供住家收留華人

自開火到現在，徐尚明不吝嗇貢獻出自己家，給途經利維夫的華人暫住，照顧他們吃飯；徐尚明也被苦難下當地人的互助熱心感動：已經離開的中國留學生以及烏克蘭本地人，在離開前給徐尚明留下了自己家的鑰匙，叮囑他可以幫忙安置過境避難的同胞。目前，他已經幫助了大概30個學生得到臨時住宿。

利維夫原來共有160多個中國留學生，到如今仍然選擇留下的，加上徐尚明大概只剩6人。徐尚明暫時選擇不離開，其中一個原因就是高昂的回國費用。他表示，回國機票要1.8萬人民幣(約2800美元)，加上隔離費用就需要3萬人民幣(約4700美元)，這筆費用並非誰都付得起；加上利維夫目前仍未收到砲轟，徐尚明又希望能夠幫助更多的在地華人順利避難。種種考量下，暫時留下便成為了他目前的選擇。

送走最後一批華人

3月6日，中國駐烏克蘭大使館發通知，建議仍在烏克蘭的中國人盡快撤離。徐尚明表示，如果戰火到了家門，他也會選擇暫時先轉移到鄰近的國家波蘭。

徐尚明前一日剛暫時結束了一整天的志願工作，送走了自利維夫離開的最後一批華人。志願工作忙碌，徐尚明沒空更新社群媒體，微信朋友圈發布的都是包車群等的互助信息。那天，他用手機拍下了撤僑援助行動下的第一張，也是最後一張照片，作為留念：從利維夫出發的那輛撤僑包車。

「最近沒有打算了，就是希望戰爭趕緊結束，讓工作和生活能恢復正常。」

3月5日，徐尚明送走了自利維夫離開的最後一輛撤僑包車，拍照紀念連日的志願工作入尾...
3月5日，徐尚明送走了自利維夫離開的最後一輛撤僑包車，拍照紀念連日的志願工作入尾聲。(徐尚明提供)

烏克蘭 華人 中國留學生

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