每周一書／逆齡餐桌 教你健康吃

現代人大多無法完全遵照建議而健康飲食，所以，補充特定營養補充品顯得十分合理，尤有甚者，三不五時就會有研究論文提出缺乏某營養素與特定疾病有關，然後便掀起一片積極補充的浪潮。無論是多紅的產品，幾十年下來，這些具有抗氧化、防癌等等神奇功效的保健食品，在嚴謹的研究設計檢驗之下多半不具成效，部分甚至被認證有害，這些訊息都造成民眾廣大的困擾。

「逆齡餐桌」作者陳亮恭，為台北榮總高齡醫學中心主任，他邀請了台灣知名的營養學專家、中央研究院潘文涵教授共同撰寫這本書，潘教授長年耕耘健康飲食的推動，也有許多一手資料提供分享。陳亮恭說，希望這是一本色香味俱全的書，所以情商「桂冠營養研究室」的專業主廚與營養師和潘教授合作，將兩人所提的營養原則以一道道的食譜 呈現，藉由這些食譜讓更多的民眾熟悉地中海飲食的烹調方式。

「逆齡餐桌」提出幾個要點，(1)確實奉行所謂的智慧飲食，可以降低所有慢性病的風險，(2)不只是要吃營養食物，而是要吃對了量（不多也不少），(3)所有六大類有益健康的食物缺一不可；(4)吃得太少的人，難以吃得營養；人要愛動，才有本錢多吃、健肌。

「逆齡餐桌」也釐清了一些飲食觀念，例如蛋白質 在老後的重要性：蛋白質不足將導致肌少症、衰弱症，不同的食物所含水分量不同，蛋白質含量也不相同？食用植物性蛋白比例較高者，罹患智症風險較低？多吃納豆就能避免腦中風 ？保健食品如何預防失智症：補腦營養素「膽鹼」，對健腦也扮演著關鍵角色。缺乏膽鹼會影響膽固醇的代謝，很容易造成脂肪堆積，除了動脈硬化外，也會加重脂肪肝與相關肝功能的影響，在神經系統方面，很可能會造成神經損傷而出現神經退化性的疾病。

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