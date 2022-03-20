醫藥／4運動 舒緩足底筋膜炎

足底筋膜炎可透過跟腱牽拉運動（圖2）舒緩疼痛不適。（圖：台灣南投醫院提供）

一位婦人每次下床踩地，足底後跟就會傳來強烈刺痛，得多走動才能緩解疼痛，只能忍痛行走，日前忍無可忍才到醫院就診，經診斷是足底筋膜炎，接受體外震波治療或改善，物理治療師也建議透過伸展運動舒緩疼痛不適。

台灣南投醫院指出，足底筋膜炎多與工作和生活習慣有關，大部份是長時間站立或行走、扁平足、運動傷害、體重過重、穿著高跟鞋或是老年人因退化導致脂肪墊的萎縮等，患者會明顯感到足跟疼痛，生活品質和活動力常因此受影響。

復健科主任周建文說，足底筋膜炎、鈣化性肌腱炎及肱上髁炎是使用體外震波治療最常見的三種軟組織疾病，臨床治療效果達八成以上；對長期肌肉 骨骼系統疼痛，又無法以民俗療法、針灸、藥物及復健治療的患者，體外震波治療是好選擇。

而體外震波治療可提供非侵入性保守治療、無傷口、復元快、不需住院，每療程做三次，每周一次，治療後有悶脹或痠痛的感覺，是震波治療的特性，先讓組織微破壞，促進好的發炎，增進血液循環、細胞再生能力後，再讓人體修復。

周建文表示，可冷敷減緩悶脹、痠痛等不適感，通常至多持續約一至兩天就消失，而組織的修復及再生通常在一至兩周後就會開始，期間盡量休息補充營養，約一個月後達到高峰，施做體外震波約七成患者治療三次後疼痛感獲改善，甚至消失。

物理治療師吳政軒則說，初期筋膜炎最簡單的治療方法就是休息減少走動或冰敷，同時也能搭配自主做運動配合傳統復健治療，像是腳踝運動（圖1）、跟腱牽拉運動（圖2）、腳趾抓毛巾運動（圖3）、墊腳尖運動（圖4）。

若想預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，吳政軒也建議，可自行做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子來保護足底筋膜；南投醫院則提醒，有肌肉骨骼系統疾病的患者可透過專業醫療諮詢，選擇適合自己的治療方式。