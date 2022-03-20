我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

養生／舒眠4技巧 一覺到天亮

／健康醫療網
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

睡眠對人的身心非常重要，仍有許多人經常無法獲得優質的睡眠，白天早起依然困倦。雖然睡眠障礙有不同的類別，治療方向不全然相同，但有些大方向可以幫助你更快進入夢鄉。根據美國國家睡眠基金會，提供一些方法有助好眠。

1. 營造舒適環境

臥房裡的舒適放鬆對於睡眠的重要性不言而喻，在設計睡眠環境時，著重於提高環境的舒適度，像是舒服的床墊或枕頭、避免光線干擾、安靜環境、合宜溫度等都是營造良好的睡眠品質的關鍵因素。

2. 建立睡眠時間表

規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。一開始在調整睡眠時可以慢慢調整，建議每晚睡覺時間應避免相差超過兩小時以上，先讓身體慢慢地適應這些變化，有效建立新的睡眠時間表。而最佳午休時間以20分鐘為佳。

3. 睡前放輕鬆

不良的睡眠習慣經常導致失眠或其它睡眠障礙。不妨可以在睡前先調暗光線、拉筋伸展操、睡前至少30分鐘不使用電子產品等方式，幫助你更快地進入睡眠的狀態。

4. 避開咖啡

攝取咖啡因的飲品能在白天幫助你克服白天的疲倦，但長期攝取可能會影響睡眠。另外，酒精會引起睡意，但是進入身體會影響大腦運作降低睡眠的質量，還包含飽腹入睡、吸菸、睡前劇烈運動等都是影響睡眠的一大障礙。

睡眠障礙是複雜的問題，也許在一個人身上有效，對另一位可能卻無效，不要太擔心，在嘗試新方法過程中都需要一點時間調整才會看見效果，但你可以做的是，持續放輕鬆、修訂之前無效的方法，或者可以制作睡眠的紀錄，觀察自己的睡眠發生哪些變化等。如果經常還有睡眠困難，問題正在嚴重惡化，一定要尋求專業的醫師，幫助你找出睡眠問題，讓你有一天能夠重拾好眠，一覺到天亮。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

咖啡 失眠

上一則

養生／按摩穴位 提升睡眠品質

下一則

料理功夫／黃耆枸杞當歸雞湯

延伸閱讀

美女媽媽

美女媽媽
醫藥短波／子宮頸癌 跟吸菸有關嗎？

醫藥短波／子宮頸癌 跟吸菸有關嗎？
皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招
長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機

長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機

熱門新聞

亞馬遜的離職率傳言高達50%，已讓公司高層以「危機」來形容。(路透)

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

2022-03-13 03:30
林心如（右）、楊謹華（左）在「華燈初上」中友情變調，引出一連串神展開劇情。（圖：Netflix提供）

娛樂／華燈初上迎來最終季 前2季線索大複習

2022-03-13 03:04
人力短缺的醫院大量聘用旅行護士；圖為來自威州的旅行護士Alan Glazewski在加州蘋果谷的醫療中心加護病房工作。(路透)

封面故事／旅行護士搶手 待遇更優渥

2022-03-13 03:29
空服員要在狹小的工作空間內應對各種情況，也頗具挑戰。（美聯社）

封面故事／夢幻工作褪色？ 空服員求去

2022-03-13 13:10
每周工作4天，生產力獲提升，改善員工滿意度，有些公司決定永久實施該政策。（Getty Images）

封面故事／周休3日 員工、老闆都笑了　　

2022-03-13 14:49
57這個數字被貼在頸部的明顯位置。（路透）

大仁說財經／亨氏的成功魔法：神奇數字57

2022-03-13 03:12

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係