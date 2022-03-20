養生／按摩穴位 提升睡眠品質

新冠疫情 期間，防疫壓力大增，導致許多人的身心焦慮，影響睡眠品質。專家表示，民眾務必掌握「每晚11點到隔日清晨4點半」的黃金睡眠時間，這期間褪黑激素分泌最旺盛，若能按照生理時鐘、調整好睡姿睡好覺，可以放鬆身心，遠離失智 症。

台灣中醫師公會全聯會名譽理事長陳旺全傳授三招助眠穴位按摩。他指出，如果睡眠品質不好、腦神經受損、活力不足等，都可能加劇失智症發生。若是長期積存壓力，更要小心會有腦溢血、心臟病 危機，但靠一招可以預防，就是「睡好覺」。

陳旺全表示，腦神經細胞無法再生，有「壓力荷爾蒙」之稱的可體松，會隨著壓力增加而濃度上升，進而導致大腦中的海馬迴細胞死亡，引發失智症。血管型失智症是由腦血管疾病所引發，因腦內類澱粉斑過度囤積，造成神經受損壞死，且無法再生，連帶影響睡眠、記憶力衰退、情緒低落、憂鬱等。

如何睡得好？陳旺全指出，根據世界衛生組織統計，每日睡眠至少應7小時，每晚11點前入睡最好。睡眠姿勢依個人體質、基因、環境有所不同，睡前嚴禁吃太飽、喝刺激性飲料如茶或咖啡，避免睡太久造成腦部渾沌，好的睡眠品質，不僅可以紓壓，並有助體力恢復、活化腦力、增強記憶力。

三招幫助睡眠

1.輕揉「太陽穴」

作法：平躺睡姿，睡前以雙手中指輕揉頭部兩側、眼睛後部凹陷處的太陽穴，可順時鐘或逆時鐘各轉49下。

功用：解除疲勞，次日聚精會神，頭腦清醒靈活。

2.按摩「關元穴」

作法：平躺睡姿，睡前兩手可先摩擦搓熱，按摩位於肚臍下方三指處的關元穴，可順時鐘或逆時鐘各轉49下。

功用：守護元氣，增強體力，助集中注意力及專注力。逆時鐘按摩可改善腹脹、女性婦科不適、增強男性生理功能。

3.左右側躺雙腳按摩

作法：側躺雙腳互相摩擦。

功用：活化經絡，消除自由基，抗氧化。