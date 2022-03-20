旅遊／哥斯大黎加 難忘稀有鳥禽

阿雷納火山，底部被蔥翠的樹林所簇擁。（圖均為作者提供）

我和太太在6月去中美洲哥斯大黎加一遊，看到了美麗的海灘、森林和野生動物，接觸了那裡的人們，此行令人難忘。

阿雷納火山 輪廓陡直

最初幾天，我們在首都聖荷西 的一家旅館 下榻。旅館就在市中心，去周圍景區很方便。我們的第一個遊程是中部的阿雷納火山和山下的塔巴康溫泉。到阿雷納火山大約要向西北開三個小時，導遊一路上滔滔不絕地介紹哥斯大黎加的歷史、地理和文化，講完一段後他總要說一句：「普拉維他！」然後讓大家跟著重複，這是哥斯大黎加人的問候語，大意是生活快樂。他這一招讓車裡充滿了活躍的氣氛。

哥斯大黎加是一個熱帶國家，有200萬人口，其中六分之一住在首都。5萬平方公里的土地夾在加勒比海和太平洋之間，南接巴拿馬，北壤尼加拉瓜。雖然面積不大，但東西各有一個地理環境大不相同的海岸，有山地、雨林、溼地、農田和牧場。

由於處在太平洋地震帶，頻繁的地殼運動造成了中部的火山鏈。在眾多的火山當中，阿雷納最有名，1968年的一次大爆發摧毀了村莊、森林，造成了巨大的損失。

汽車 在山區的細雨中行駛了幾個小時，快到目的地時雨停了，太陽破雲而出，照耀在寬闊的牧場上。經過一個繁華小鎮，進入景區了，眼前出現了一些奇特的山峰；阿雷納火山海拔1600多米，並不是高山峻嶺，但它平地而起，陡直的輪廓顯得特別突出。

司機停了車，讓我們步行一會兒，領略這個地區的風光，大家沿著山路向上走，不到半小時就登上了一座小山丘。往前看，不遠處就是阿雷納，山的底部被蔥翠的樹林所簇擁，高處的山坡上卻植被稀疏，布滿了深色的石塊。此時的火山，寧靜安詳，也很美麗，但蘊藏的巨大能量一旦迸發，令人生畏。

向右望去，是火山西邊的阿雷納湖，群山環繞著灰藍色的狹長湖泊，湖面上蒙著一層淡淡的霧氣，有些神祕之感。向左望去，剛才經過的小鎮像是套上了光環，十分絢麗。那是拉福圖納鎮，雖然離阿雷納也只十公里遠，千百年來火山噴發無數次，但那個地方總是安然無恙，所以當地人稱之為拉福圖納，意思是「幸運的地方」。

下午，我們跟著導遊來到火山下的塔巴康溫泉。這個溫泉相當有特點，高溫的泉水從地下冒出後形成熱氣騰騰的河流。河水從上游向下流去，逐漸冷卻，在一個200、300百米長的河段裡水溫40℃左右，浴場就建在這裡。

浴場是露天的，設計得十分精緻，有大小瀑布、河流、水池和淺灘等，河邊設有花園，種了各種熱帶樹木花卉，其中有許多不同種類的赫蕉。花園裡的小徑通向各個下水的地方，河水清澈，急而不險。我們在這裡享受，洗去幾個月的辛苦勞累。

托土蓋羅國家公園。在西班牙語中，托土蓋羅代表海龜之地。（圖均為作者提供）

托土蓋羅 海龜之地

從阿雷納火山回聖荷西的第二天，我們跟隨另一個旅行團去了東海岸的生態保護區──托土蓋羅國家公園。在西班牙語裡，托土蓋羅的意思就是海龜之地。

旅遊車沿著32號公路朝東邊的加勒比海方向疾駛，一路上穿越中央山脈，跨過幾條大河；遠處，巍峨的伊拉蘇火山伴隨我們走了十幾公里。路況越來越差，車雖開得不快，但還是顛簸得厲害，隨著車身的劇烈震動，五臟六腑都好像在不停地挪動位置。就這樣行駛了半個多小時後，我們總算看到了盼望中的運河碼頭。一行人下了汽車，登上了等在碼頭旁的快艇，頓時感覺好多了。駕駛員讓大家穿上救生衣，然後快速向北駛去。

運河的景緻很特殊，水是淺黃色的，河寬約一百來米。離岸邊不遠的水面上長滿了水浮蓮和一些叫不出名的水生植物；兩岸的叢林高大茂密，似乎深不可測。駕駛員在路上停了幾次，讓大家看沙洲上的鱷魚和河邊的鳥類。不一會而我們就到了公園的中心──托土蓋羅鎮。

托土蓋羅國家公園在哥斯大黎加東北角，濱臨加勒比海，占地300多平方公里。公園裡有一條南北向、與大海平行的運河；運河的東邊是一條夾在河與大海中間的狹長綠地，綠地臨海，35公里長的沙灘是西半球海龜產卵、孵化最集中的地方。運河的西邊是一個原始森林，有400多種樹木及2000多種其他植物，棲息著各種鳥類、爬行動物和哺乳動物。保護區建立以前，居民靠伐木、打獵、抓海龜和挖龜蛋為生，而現在大部分居民都在從事和旅遊業有關的工作。這些年來參觀的遊客多了，所以小鎮也發展了，現在有近2000名人口。

到了托土蓋羅後，我們隨團逛了小鎮的主街。這條街緊挨著海灘，南端是國家公園的入口處，北邊有一個海龜研究所。在研究所的展覽廳裡遇到一名小伙子，他叫約翰，剛從波士頓大學海洋系畢業，在這裡進行生態研究。他熱情地向我們講解了海龜的分類、習性、繁殖和生態等情況。

每年7月前後，成千上萬隻成年雌海龜會集體游回出生地，在沙灘上築巢、下蛋、用沙子把蛋巢蓋嚴實、然後返回大海。每巢龜蛋約有100來顆，兩個月後幼龜破殼而出，紛紛爬出蛋巢，游向大海。

約翰讓我們坐到禮堂裡，然後播放了一個短片，記錄了1970年代初，美國動物學教授阿奇‧卡爾在這裡工作時的一段經歷。當時卡爾教授十分痛心看到人們不僅隨意捕殺海龜，還盜走大量龜蛋。為了使這些美麗的動物能永遠生存下去，他四處遊說、募捐，甚至把當時的哥斯大黎加總統請來視察。1975年，托土蓋羅保護區和國家公園終於成立了，從此海龜生息繁衍的地方得到了保護。

凱門鱷是一種較小型的鱷魚，在哥斯大黎加很常見。（圖均為作者提供）

划皮艇遊湖 賞鸚鵡、鱷魚

第二天清早，我們五個遊客在一名叫戴維的導遊帶領下，划著一條八人皮艇進入了國家公園。

戴維指揮我們把船划到一棵約40米高的大樹前，然後告訴大家樹上有幾隻大綠金剛鸚鵡；我們仰頭望去，果然，兩隻綠色的大鳥盤據在樹的頂部，身長有2、3尺，很優雅。過了不一會兒，牠們展開雙翅，高傲地飛走了。戴維說這種鳥是本地特有的，最喜歡這樣的瓜地馬拉苦楝樹。

水邊有無數挺直的大樹，有些高達40、50米，稱為血木樹，發達的根系形如板狀，據說樹汁是鮮紅色的。雨林裡的許多大樹都被粗藤纏繞著，樹幹上還長著苔蘚和蕨類。

曼安公園。（圖均為作者提供）

皮划艇來到了一片水浮蓮旁邊，戴維突然做手勢讓大家別說話，保持安靜。原來在綠油油的水浮蓮當中，有一隻深灰色的凱門鱷，這一種較小型的鱷魚。牠的頭露在水面上，而身子藏在水下。我們的船輕輕地靠了上去，漸漸離牠只有兩、三米遠了；開始時牠紋絲不動，任憑我們近距離細看、拍照，但最後還是忍不住，忽地一下左右搖擺著身體，游到了河的另一邊，動作十分優美。

在托土蓋羅可見到虎鷺、綠背鷺、美洲蛇鵜、金剛鸚鵡、紅頭美洲鷲和其他幾十種稀有鳥類，而各種猴子、食蟻獸、樹懶、美洲豹、海龜、鱷魚也是當地常見動物。在早晨這幾個小時裡，我們看到了20來種野生動物和鳥類，收穫真不小。

我們的下一個遊程是自駕去西海岸中部的開普斯（Quepos）附近玩幾天。我們先往西開到太平洋沿岸，再順著海邊的34號公路向東南方駛去，傍晚時分到達開普斯。這是一個普通市鎮，沒有現代化建築，人口不過2、3萬。但離這兒不遠就有幾個頗有名氣的海灘和公園，其中最著名的是曼安國家公園（Manuel Antonio National Park）。預訂的旅館在曼安國家公園附近的小山上，是一個套間，有挺大的陽台，正對著大海，可以聽到隆隆海浪聲，看到沙灘和礁石，景色不凡。

第二天早上，我們去了曼安公園。公園依山傍水，森林密布，各種猴子、貓頭鷹和巨嘴鳥是這裡的常住居民。在兩條小徑的交岔口，十多個遊客正在興致勃勃地仰觀著幾棵大樹。我心想樹上一定有什麼稀罕動物。「是樹懶，有好幾隻呢。」人群裡有人說。

在開普斯的第三天早上，我們在旅館的餐廳裡吃早飯，突然一群白面猴出現在廳外的樹林裡，約有五、六隻。還沒等我們搞清是怎麼回事，牠們就一隻接一隻地跳了進來，動作極其迅速。牠們看中放在餐桌上供客人們調咖啡的糖包，每個猴兒都抓起一把糖包，然後敏捷地跳回了大樹。在大樹上牠們撕開紙袋，大口吞下砂糖。吃早飯的旅客們都樂得大笑不止，服務員也很高興，對我們說：「你們今天運氣不錯，牠們有一個月沒來了。」

白面猴跳進旅館餐廳，準備抓取糖包，一飽口福。（圖均為作者提供）

蛇河保護區 乍見五彩鳥

開普斯向東南約100公里處是哥斯大黎加最南端的奧薩半島，這裡離巴拿馬邊境不遠；半島南部有個著名的國家公園，北端是思爾佩（Sierpe）蛇河保護區。

我們向那裡快速駛去，左邊是鬱鬱蔥蔥的山峰，右邊是一望無際的大平洋。中午前後我們到了位於蛇河北岸、離入海口不遠的思爾佩。

我們買好遊覽票，然後在旁邊的飯館裡吃了午飯。剛吃完飯，船老大胡安來了，他很有禮貌地幫助我們登上了遊艇，然後向河的上游開去。紅樹是岸邊最普通的小喬木，根系發達，長在潮間帶，為許多動物提供了棲息的地方。我們在紅樹叢裡見到了鱷魚、烏龜、虎鷺鳥和一種背上長著翅狀物的大型蜥蜴。

再往上游開一、兩公里後植被明顯不同了：參天的大樹和毛竹代替了矮小的紅樹。溼熱的氣候使這裡的毛竹長得又高又粗，有的地方，80米寬的水面幾乎被兩岸的巨竹給遮掩了。這地方是水果種植區，但離海邊近，颶風季節容易受災害。於是農場主們從中國引進竹子，種在果園邊上，用來遮擋風雨。

林子的頂端開始晃動起來，胡安說：「看，一群松鼠猴！」果然一大群金毛猴在面前的大樹上，有的跳躍，有的摘果，還有幾隻母猴揹著小猴坐在樹幹上。松鼠猴小得出奇，體型、毛色與松鼠相似，因此得名。這是一種稀有動物，主要分布在奧薩半島附近。

船行至一片高大的樹林時，我們突然驚異地發現了停在大樹高處、紅黃藍三色交織的大鳥，有幾十隻，這就是赫赫有名的五彩金剛鸚鵡。成年鳥體長80公分，重達一公斤，艷麗無比，是中南美的特色鳥種。幾十隻鳥兒把林子染得色彩斑斕，看上去太神奇了。

五彩金剛鸚鵡。（圖均為作者提供）

綠色山莊 傳奇色彩濃

假期過得飛快，只剩下最後兩天了。我們在南部玩了不少地方，所以想驅車北上，去看看有傳奇色彩的「綠色山莊」（Monteverde）雲霧林保護區。

綠色山莊是哥斯大黎加西北山區裡的一個小鎮，最初是由一批來自美國的貴格會成員建立的。貴格會是基督教的一個新教派，主張寬容和調和，因為他們堅決反對政府捲入二戰後的局部戰爭，1951年秋天有44名成員從阿拉巴馬州出發，穿過中美洲諸國，來到哥斯大黎加尋找和平之地，最後在這裡定居下來。他們買了山林，經營多年，開農田、建牧場、辦奶酪工廠、經銷奶製品。

雲霧幾乎終年籠罩著綠色山莊附近的原始森林，造成了這一帶特殊的生態環境。60年代以後，這裡多樣化的動物和植物吸引了世界各地的生物學家和動植物愛好者，在短短的幾年裡有不少稀有物種被發現，比如有名的金蛙、七色長尾的綠咬鵑和一些珍貴的蘭花。

我們在雲霧林保護區邊上的一家民宿旅店下榻休息。第二天我醒得早，走出房門，在附近清晨散步。旅店主人為我們準備早餐，我們對保護區建立的歷史很好奇，就和他聊了起來，請他推薦有關綠色山莊的書。他說，應該讀讀「和沃爾夫走在一起」，講的是保護區先驅者的故事：「1970年代初一位叫喬治‧鮑威爾的研究生從加州來到這裡做博士課題，他和妻子住在貴格會成員沃爾夫‧金登的家裡。沃爾夫和鮑威爾夫婦熱愛森林的一草一木，他們志同道合，一起買下一塊三平方公里的山林，成立了最早的綠色山莊保護區。過了不久，當地貴格會在沃爾夫的勸說下把20平方公里山地捐獻了出來，而鮑威爾夫婦等人四處奔波，從聖荷西科學基金會和許多美歐民間組織得到捐款。幾十年來保護區不斷擴大，到2010年代已經有了一片近300平方公里的森林，分成了幾個公園。沃爾夫不僅是保護區的創建者之一，而且從70年代直到去世前的40多年裡一直守護著這片土地。他每天早出晚歸，在森林裡長時間巡邏，防範盜獵者和偷伐者。」

我們按約定時間到了保護區，導遊帶著我們九人在雨中走進了公園，路上看到一些美洲知更鳥、一隻漂亮的啄木鳥、一個巨大的塔蘭托毒蛛和當地特有的一種蝙蝠。我們繼續往前走去，很快到了一座懸橋，橫跨在深不見底的山溝上。橋的另一端，有一個護林人站在那裡，告訴人們哪裡可以去、怎麼走，哪裡不應該去。導遊說，這就是當年的沃爾夫。

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