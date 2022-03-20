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旅遊／哥本哈根 探美人魚真面目

張達聰
岸邊恬靜的美人魚雕像，是哥本哈根知名地標。（圖均為作者提供）
岸邊恬靜的美人魚雕像，是哥本哈根知名地標。（圖均為作者提供）

年前女兒被公司派往哥本哈根工作半年，我們夫婦因而沾光飛抵這北歐國都逗留兩周，從容徜徉在它生氣勃勃的大街小巷，遊覽城內外眾多名勝古蹟，沉浸它圖畫般的優美環境中。我們為它勤勞的人民、悠久的歷史和積極向上的環保精神所折服，深深地愛上了這座絢麗多彩的濱海城市。

「海的女兒」 曾拜訪上海

知道美人魚是我所傾慕，女兒在我們調整時差後的首個周末，便帶我們去了位於城東北角的美人魚海灘。我們一眼看到這半人高青銅雕像的秀麗面龐和飄逸長髮，她正一手撐住膝蓋，另一手搭在岩石上凝神注視遠方，身後長長的魚尾緊貼基座。想必是疫情使遊客卻步，我們可毫無阻攔地近距離與「海的女兒」合影，圓了我從小就想與俏佳人見面的願望。

當天下午我們步行到老城區知名的新港（Nyhavn），這是由國王克里斯蒂安五世於17世紀中葉打造的繁榮貿易港和住宅區。據說全靠瑞典戰俘出力開挖了運河，才把老城區與浩瀚大海相連，使商船可長驅直入地把漁產和其它商品運到王宮。運河兩岸櫛比鱗次地排列著整齊的老式民房，其紅、黃、藍等各不相同的明艷色彩，奪人眼球。

運河邊有個每小時一班的遊輪碼頭，票價是1人15美元，我們搭乘下午5時的遊輪，在夕陽餘暉下遊覽了哥市密如網絡的河道和港灣。

女導遊每過一處就給大家熱情介紹該處風情典故，比如她指著新港岸上一幢普通民房告訴大家，大作家安徒生曾在此居住和寫作了十多年；經過一個兩岸停泊了許多豪華遊艇的河道時，她告訴我們這是當地的富人區，入夜後遊輪就不准駛入，以免訪客「遊園驚夢」，冒犯居民。

運河兩岸櫛比鱗次的老式民房。（圖均為作者提供）
運河兩岸櫛比鱗次的老式民房。（圖均為作者提供）

運河上橫跨多座五短身材的低矮橋梁，橋底往往只比我們遊輪的頂棚高出一掌而已，恰如滬語說的「候分掐數」。每穿越一橋，導遊必會高聲要求遊客正襟危坐，絕不可站立探頭，以免惹事。

遊輪也駛經美人魚所在海灘，導遊詳盡講解了美人魚的離奇身世和遭遇；美人魚雖未招惹誰，卻命運多舛，曾無端慘遭肢解甚至斷頭，也曾被人潑漆，「黑命貴運動」時竟還被貼上「種族歧視之魚」的標籤，叫人哭笑不得。

導遊補充說，美人魚還有過一次難得的「留洋經歷」，那就是2010年上海世界博覽會期間，她領銜出征，在丹麥館坐鎮大約半年，接待了無數慕名朝聖者。

看望了美人魚後，當然還得拜訪她的締造者，所以女兒次日就帶我們去了市內一個鬱鬱蔥蔥的公園兼公墓。安徒生的墓地是公園中，僅有兩個有指示路牌指路的墓地之一，四周有鐵欄杆圍住，高大青石墓碑上刻著他的生卒年月，墓前擺放鮮花。我們在墓前久久佇立，向這位人民文學家表達敬意。

哥市不僅有安徒生的墓地和舊居，市府大樓所在的大馬路也被命名為「安徒生大道」，人行道上矗立著他頭戴禮帽、手持拐杖的巨大銅雕像。總之，安徒生是丹麥的象徵和驕傲，他與丹麥的文化和形象已經融為一體。

安徒生大道上的安徒生銅像。（圖均為作者提供）
安徒生大道上的安徒生銅像。（圖均為作者提供）

蒂沃利花園 迪士尼取經

市府大樓的西南面有一座占地好幾個街口、名為「蒂沃利花園」（Tivoli Gardens）的遊樂場，其名源於羅馬郊外的美麗花園。女兒一再慫恿我們要去看看這個爭奇鬥艷的大觀園，說它不僅有驚險刺激的遊樂設施，而且是世界上最早創辦的三個遊樂場之一。蒂沃利花園1843年就開張，連迪士尼樂園創始人也是來此參觀後靈感閃現，才回美開啟了北美的遊樂園帝國。

除開門票，凡乘坐雲霄飛車之類還要另外買票，我本就膽小，自然一概免了。

但我們驚喜地看到遊樂園中央有個波光粼粼的大湖名喚「龍船湖」，湖邊建有一座雕欄畫棟的四層高古色古香中國塔，入夜後寶塔周身彩燈齊放，璀璨輝煌。

湖面上還有躍出水面而奔騰直上的噴泉伴隨音樂起舞，加上迷幻燈火的閃爍照射，一派流光溢彩的眩目景象。寶塔之旁是中國館，裡面掛滿紅色燈籠和彩色條幅，還有可愛的大熊貓形象以及出售中國禮品的商品櫃，充滿遙遠東方的神奇韻味。

遊樂園龍船湖邊「中國塔」之璀璨夜景。（圖均為作者提供）
遊樂園龍船湖邊「中國塔」之璀璨夜景。（圖均為作者提供）

到了晚上10時，遊樂場還燃起了絢麗的煙花，成串飛天，爭相綻放。爆炸聲震耳欲聾，夜空中五彩繽紛，比美國一般小城市在獨立節時施放的焰火還要蔚為壯觀。

自行車海洋 成街頭一景

哥市有個著名餐館叫「諾瑪」（Noma），其名是北歐食物（Nordic mad，即food）的縮寫，曾連續多年被權威餐館團體評為天下第一，始終享有米其林最高級的三星標記，須提前數月預約才能有座位。女兒一心要我們體驗一下這金牌餐廳，動用關係為我們訂了座，約好下午6時在門口見。我和妻子去得早，被安排在餐館庭院裡的玻璃花房休息等候。女侍隨即端來高腳酒杯，為我們斟上金色香檳。

等客人到齊後，我們被帶入宴會廳中一張空桌落座，果然已座無虛席。晚宴先後上了十道菜，之後又有三道甜食，包括冰淇淋甜糕、冰淇凌花脯和綠葉狀的巧克力餅，實可謂別出心裁。

主菜均由蔬菜挑大梁，且所有蔬菜都就地取材，直接摘自後院菜園，保質保鮮不容質疑。尤其稱奇的是，所有菜餚都被巧妙地裝點成藝術品模樣，讓人讚嘆廚師的想像力和藝術感，不忍動箸。比如有一道菜居然被裝嵌在玻璃鏡框中，用不同顏色的蔬菜切片和花瓣拼接成一隻展翅欲飛的花蝴蝶；另外一道烤龍蝦，剝了皮的龍蝦被串在玫瑰花莖上，其上還撒滿紅色玫瑰花瓣，把誘人的美味與醉人的花園自然地連結在一起。

米其林餐廳裡，用不同顏色的蔬菜和花瓣拼接成的花蝴蝶。（圖均為作者提供）
米其林餐廳裡，用不同顏色的蔬菜和花瓣拼接成的花蝴蝶。（圖均為作者提供）

由於適逢妻子生日，女兒與女服務員串通一氣，上甜食時特地在妻子的一盤中插上蠟燭，催促她在眾人齊唱的生日快樂歌聲中把蠟燭吹滅，使高雅的晚餐更添親情暖意。既是首屈一指的餐館，佳餚可口，服務周全，幾乎每道菜後都有服務員來收取舊盤，換上乾淨新盤，還送上熱毛巾，收費自不會便宜。結帳後知，每一個人之消費額就達數百美元之巨，無疑是我此生餐宴中最不吝的一次，當然只能偶一為之。晚上10時大家才盡興收場，女侍問我們是否需要幫忙叫電召車，我們回說會分騎自行車和乘坐巴士，她立刻笑答：「哦，你們這是丹麥風格出行。」

哥市僅有80多萬居民，但其中近半人都騎自行車通勤，被譽為全世界對自行車最友善之城。身臨其境後我們發現名不虛傳，大街兩旁綿延不絕、穿梭行駛的自行車是外來客不可能忽略的街頭常態。不光大人，即便小孩也一樣戴著頭盔奔馳前行。自行車道大都緊靠人行道，其外側是汽車停車道，再往外才是汽車行駛道，所以自行車大體上無須擔憂與行駛的汽車相撞。

再者，哥市許多十字路口都設有專門的鐵欄杆，下方是一長條腳蹬，可讓騎士停車等燈時不必下馬，只把右腳擱上去稍候即可。更有甚者，每列火車上都設有專門的自行車停車廂，車壁上裝有車輪夾環，用以固定自行車。不過，更多騎士寧願把自行車停放在地鐵站入口廣場，以至廣場上總是一片自行車海洋，望不到邊。

哥本哈根地鐵站出口廣場上的自行車海洋。（圖均為作者提供）
哥本哈根地鐵站出口廣場上的自行車海洋。（圖均為作者提供）

有一天上午我也把自行車鎖在地鐵站旁，晚上居然「眾裡尋它千百度」而不得；次晨再去追查，方在光天化日下索回坐騎。除了兩輪自行車外，街頭還多見小型三輪車，木製車廂在前，騎士在後，車廂裡坐的一般是乖巧可愛的孩童，也不排除大人享用的權利。

趕赴王宮 看衛兵交接

臨別哥市前一天上午，我們趕去市中心觀看王宮衛兵交接儀式。先走到一個兵營，看到由十二個頭戴黑絨帽、手持長槍的衛兵組成的隊伍正從兵營出發，步伐整齊地繞市區主幹道行進，前往阿美琳堡王宮（Amalienborg Slot）廣場。

王宮地處海濱，對面可見雄偉而現代化的丹麥國家歌劇院；但與英國的白金漢宮不同，丹麥王宮其實由四座完全相同的洛可可風格建築物組成，四座大樓面面相對，中央形成一個巨大的八角形廣場，正中是一座18世紀上半期國王佛瑞德里克五世的騎馬銅雕像。該國王在位20年，施行仁政，力免戰事，發展經濟，可惜42歲時即英年早逝，引起民眾悲痛，故於1771年他死後五年，在王宮廣場上為他立起永久雕像。

當今女王瑪格麗特二世是年80整，照片上的她容貌端莊，風姿綽約，年輕時絕對是大美人。她不僅聰慧貌美，還多才多藝，是個優秀畫家和服裝設計師，而且平易近民，深得人心；她1972年繼承父位，是丹麥首位真正意義上的女王，因為14世紀的瑪格麗特女王一世執掌的是含丹麥、瑞典和挪威的聯合王國。當今女王其實只占用了四幢宮殿中的一座，其餘均由其他王室成員分享。如果女王在宮內，屋頂的丹麥國旗會高高飄揚；那日未見國旗凌風招展，猜想女王因事外出。衛兵到廣場後隨即持槍繞場一周，然後到四座王宮前分別換崗。

同日下午，我們乘火車到達哥市以北約45公里遠的赫爾辛格小城（Helsingor），這是丹麥與瑞典隔海相望的最近點，相距只四公里。

城東北盡頭的海岸邊有著名的克倫堡城堡（Kronborg Slot），英國大文豪莎士比亞名著「哈姆雷特」的故事即以此城堡為背景展開，故又名哈姆雷特堡。城堡始建於1420年代，是當時國王用來扼守從北海通往波羅的海的咽喉據點，之後又按文藝復興風格改建為玲瓏精緻的王家棲息所。城堡旗杆上的紅底白十字國旗迎風飄揚，突顯當年丹麥王國的恢弘氣勢。

我們到城堡時已是下午3時，4時就關閉，加之疫情影響，我們夫婦竟成為寧靜城堡內僅有的貴賓。四方形城堡的四角各有一個高大塔樓，但都因疫情而謝客，所以我們只參觀了仍然開放的國王起居室、掛毯展覽室、王家廚房和曲折灰暗的地窖設施。若與義大利文藝復興時期佛羅倫斯宮殿裡，濃墨重彩的壁畫和頂畫相比，哈姆雷特城堡內的油畫和裝飾就顯得簡單和質樸得多，也許因為它建造較早，也許因為北歐藝術風格比義大利來得簡約和不事鋪張。

夕陽下的佛瑞得里克城堡湖。（圖均為作者提供）
夕陽下的佛瑞得里克城堡湖。（圖均為作者提供）

城堡內闢有莎翁展室，牆上掛有莎翁頭像和先後飾演過王子的各國功勛演員劇照，其中包括上海京劇院演員傅希如2005年隨團來此演出京劇版哈姆雷特的劇照。一個說中文、唱京劇的哈姆雷特居然出現在丹麥王子的家鄉，這恐是莎翁本人也始料不及的吧。

城堡外的草坪上有個形狀為鏡框的方架，上面擺放一個用繩索連接的黃銅骷髏頭；女兒不甘寂寞，也學王子抓住骷髏頭，煞有介事地做一番人生無常的感嘆。有趣的是，城堡的護城河裡還有一隻倔強伸出水面的黑手，似在執意提醒人們休對人間詭譎掉以輕心。我不禁疑惑，當年中國文革中時常鼓吹狠抓幕後黑手，莫非即源於這河中的始作俑者？

護城河裡倔強伸出水面的黑手。（圖均為作者提供）
護城河裡倔強伸出水面的黑手。（圖均為作者提供）

十多天的訪問，讓我們實地真切地看到多姿多彩、風光旖旎的哥市，它的人民真誠善良，大街小巷整潔，沙灘海濱賞心悅目，它和周邊小城的豐富歷史和眾多古蹟引人入勝。我曾在哥市北部小城希勒若德（Hillerød）的佛瑞德里克城堡抓拍了一張夕陽下的城堡湖照片，那景色之美真是難以描述，令我時時陶醉。同樣，我在街頭花園抓拍到幾個小女孩與家長休憩閒談的照片，也使人能感受到丹麥民風的純樸、率真和隨意。哥市的良辰美景已長存心中，我們為能親身到美人魚故鄉作客並一近其芳澤，深感三生有幸。

街頭花園裡可愛的丹麥小女孩。（圖均為作者提供）
街頭花園裡可愛的丹麥小女孩。（圖均為作者提供）

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