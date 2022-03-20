料理功夫／麻醬豆乾肉醬

麻醬豆乾肉醬

肉醬一直是許多家庭喜愛的一種糊狀料理，澆淋在熱騰騰的飯上或麵條上，拌一拌就美味無比；用來塗抹饅頭、燒餅或吐司，或淋在燙青菜上也是令人垂涎、百吃不厭的家常吃法，是極為方便的百搭美食 。此道肉醬有豆乾丁，口感豐富，加了麻醬更是提升了香氣與美味度。

材料：

蒜3瓣、豬絞肉260公克、中型豆乾4片、水1/2杯、老抽、米酒和黃冰糖各1大匙、熱水3大匙、芝麻醬2.5大匙、生抽1大匙、麻油1/2大匙、白醋少量、鹽適量、糖和雞粉各少許、蔥1根。

作法：

1.將蒜先拍扁再切末；豆乾切成小丁；蔥切成蔥花，放置一旁備用。

2.炒鍋熱鍋，淋入少量的油，油熱時加入蒜末以中大火炒香。

3.倒入豬絞肉，炒散且轉白時加入豆乾丁炒一下。

4.加入水、老抽、米酒和黃冰糖拌勻，煮滾時轉小火燜煮半小時。

5.利用煮肉醬的空檔將熱水、芝麻醬、生抽、麻油、白醋、鹽、糖和雞粉調拌均勻，即是芝麻醬。

6.肉醬煮好時淋入芝麻醬拌勻，再燜煮一下即可熄火。

7.食用前撒入蔥花。

小叮嚀：

1.以熱水或熱高湯可以較容易與快速的將芝麻醬調開。

2.冰糖方面，可依個人偏好使用白冰糖或黃冰糖。

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