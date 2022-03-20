素燒鵝

素燒鵝是一道齋菜，色澤金黃、味道鮮美，吃起來外酥內嫩。用料簡單，製作方便，但營養很豐富，深受素食者喜愛且老少咸宜。

材料：

圓型豆腐皮3大張（約150克）、油2湯勺。

醬汁料：

蠔油2湯勺、生抽2湯勺、白糖1/2湯勺、水3湯勺。

作法：

1.醬汁料全部放入碗內，調拌均勻備用。

2.將圓型豆腐皮對剖成半圓型，疊放在一起後剪去硬邊。

圓型豆腐皮對剖成半圓型

3.把豆腐皮浸泡涼水片刻，變軟後即可撈起瀝乾。

4.用刷子沾上醬汁，均勻塗抹每張豆腐皮，再折疊成長條形。

豆腐皮折疊成長條形

5.折疊好的豆腐皮放入蒸鍋內，水滾後續蒸15分鐘，取出放涼。

6.平底鍋內放2湯勺油，用中火煎豆腐皮，期間要翻面，煎至兩面金黃時即可出鍋，冷卻後切條裝盤就完成。

小叮嚀：

1.豆腐皮通常會冷凍保存，做菜前先放在室溫下回軟，不然豆腐皮會碎裂。

2.市場上有不同品牌的豆腐皮，圓型豆腐皮，口感較佳。

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