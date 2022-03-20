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料理功夫／黃耆枸杞當歸雞湯

溜溜
黃耆枸杞當歸雞湯
黃耆枸杞當歸雞湯

疫情時期還是要增強免疫力，平常可用料理食補，來碗「黃耆枸杞當歸雞湯」，幫家人增加抵抗力吧。

材料：

有機雞腿4根、黃耆5克、紅棗30克、蓮子30克、當歸5克、甘草5克、枸杞10克、薑2片、米酒50毫升、水2杯量米杯。

黃耆枸杞當歸雞湯食材
黃耆枸杞當歸雞湯食材

作法：

1.有機雞腿去細毛洗淨後，再燒一鍋滾水淋燙雞腿；枸杞、當歸、黃耆、甘草、蓮子用冷開水沖洗，上述食材瀝乾後備用。

2.紅棗用麵粉加水搓洗後，用清水沖洗後瀝乾，備用。

3.將全部食材放入玻璃鍋中，加入2片薑，把玻璃鍋放入電鍋裡，外鍋放2杯量米杯的水，煮至跳起再放入枸杞燜約10分鐘。

4.開鍋前加入50毫升米酒，即可享美食

小叮嚀：

1.若用爐火煮，水開後以小火燉煮1小時後再放枸杞。

2.藥材以黃耆、紅棗、 當歸、甘草、枸杞為主，若無蓮子可省略。

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