料理功夫／魚漿鑲彩椒

魚漿鑲彩椒

煎鑲彩椒或辣椒，一般主要都是用鯪鱼做餡，食材簡便易得又能快速上菜。

材料：

彩椒6個、超市鯪魚漿1/2杯。

配料：

香菇2朵、蔥1條、玉米澱粉少量、油1湯匙。

調味料：

鹽、胡椒粉、麻油各適量。

醬汁：

蠔油1湯匙、醬油1茶匙、溫水1茶匙。

作法：

1.將醬汁混合均勻成淋醬，香菇浸軟切碎，蔥切花備用。

2.鯪魚漿加入香菇粒、蔥花、適量鹽、胡椒粉及麻油，混合均勻成餡料 備用。

3.將彩椒洗淨擦乾水份，用刀子打橫對切，去籽放入盤中。

4.用刷子將彩椒薄刷上玉米澱粉，以防煎時魚漿脫落。

5.將魚漿釀入彩椒内，稍微壓緊實。

魚漿鑲彩椒

6.平底鍋燒熱1湯匙油，釀好的彩椒下鍋，先略煎有魚漿那面至有點金黃。

7.再倒入1/3杯的水，水滾後改中小火加蓋燜3~5分鐘至水收乾，讓魚肉充分熟透。

8.熄火取出煎好的彩椒擺盤，淋上醬汁即可。

小叮嚀：

1.能吃辣的可改用長型牛角椒或墨西哥 辣椒，去籽時最好戴上手套。

2.魚肉容易熟，不必煎太久。

3.內餡可改用剁碎的雞肉或豬肉，但煎的時間會更久。

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