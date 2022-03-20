封面故事／紐約力挺烏克蘭 打卡15地

聖喬治教堂在台階上設置祭台，民眾可以在這裡悼念過世的親人。(黃婷╱攝影)

自2月24日俄羅斯 入侵烏克蘭 以來，不只各國政府紛紛祭出重手制裁，民間聲援烏克蘭的力量也不可小覷，不只有慈善團體發起募捐活動，許多有軍事背景的退役軍人更組隊前往烏俄戰事最前線，為烏克蘭人的民主、共和、自由、平等而戰；對於普通人而言，或許你沒有多餘的閒錢可以捐款，也沒有過人的膽識挺進戰區，不過卻可以從身邊的小事做起；我們為您精心挑選了在紐約的15個與烏克蘭有關的景點，撥個時間過去逛逛，不僅讓你多多了解烏克蘭，更給予烏克蘭人精神上的支持。

美烏文化交流機構扮演了支持烏克蘭的重要角色。(黃婷╱攝影)

(一)美烏文化交流機構

位於曼哈頓東79街與第五大道路口的美烏文化交流機構(Ukrainian Institute of America)，是一個致力於推廣烏克蘭文化並凝聚烏裔人士情感的非營利組織，建築主調散發著濃厚的法式文藝復興風情。

在美烏文化交流機構內，有常態性與烏克蘭有關的各種藝術展覽、讀書會、電影放映及不定期舉辦的講座，向參觀民眾展示烏克蘭豐富的人文藝術內涵；有大量亞齊本科(Alexander Archipenko)、迪亞迪紐克(Vasyl Diadyniuk)與哈娜．卡岱洛娃(Zhanna Kadyrova)等藝術家的作品；當然，在烏俄戰事方酣之際，美烏文化交流機構也發揮重要作用，持續在紐約的烏裔社群中扮演支持烏克蘭的重要角色。

Veselka是紐約人氣最旺的烏克蘭餐廳。(黃婷╱攝影)

(二)烏克蘭餐廳Veselka

喜愛美食的讀者千萬不能錯過這間位於東村(East Village)的烏克蘭餐廳，它以自製的烏克蘭傳統水餃「Pierogis」而深受老饕歡迎；這種「Pierogis」水餃的內餡兒相當多元，包含肉類、馬鈴薯、奶酪、芝麻菜、蘑菇等等，豐富的口感使嘗過的客人流連忘返；此外，它的烏克蘭烤肉和豬肉香腸也是食客們必點的佳餚，有機會入館品嘗的人一定要試試。

「Veselka」餐廳於1954年開始營運，並於1966年初次展店，餐廳名字本意是「彩虹」；除了位於東村的本店外，在艾塞克斯市場(Essex Market)也有一間規模較小的分店；Veselka餐廳表示，至戰事結束前，每一碗羅宋湯的營收將100%捐贈給非營利組織「Razom For Ukraine」，同時接受顧客的捐款用於支援烏克蘭抵抗俄國侵略，邀請社會大眾一起為烏克蘭戰事盡一份心力。

烏克蘭博物館展出民間藝術作品。(黃婷╱攝影)

(三)烏克蘭博物館

烏克蘭博物館(Ukrainian Museum)坐落於紐約東六街222號，也就是第二大道與庫柏廣場(Cooper Square)附近，是全美最大的烏克蘭博物館；展區共分為三大塊，分別為「民間藝術」、「美術」與「烏克蘭移民 史」；在「民間藝術」的分類中，展示包括節日和儀式服飾以及其他服裝、陶瓷、金屬製品和木雕以及烏克蘭復活節彩蛋；「美術」區塊則包括烏克蘭著名藝術家的繪畫、雕塑和平面作品；「烏克蘭移民史」展出了烏克蘭移民到美國的歷史和文化遺產的物品，包括照片、個人信件、海報、傳單和海報、郵票和硬幣。

烏克蘭東村餐廳在「烏克蘭民族之家」裡面，比較隱蔽。(黃婷╱攝影)

(四)烏克蘭東村餐廳

烏克蘭東村餐廳(Ukrainian East Village Restaurant)位於第二大道140號的「烏克蘭民族之家」(Ukrainian National Home)裡面，因此具體位置可能不是很好找；不過，它可是全紐約最傳統的烏克蘭餐廳，餐點內容包括酒汁鯡魚、水果薄餅、酸菜餃子和基輔雞肉，還用烏克蘭傳統繪畫與服裝點綴裝潢，讓你從味覺到視覺彷彿置身於烏克蘭。

餐廳建築物本身也相當具有歷史意義，約在1830年代落成，曾經是史岱文森賭場(Stuyvesant Casino)和基督教青年會(YMCA)所在地；屋頂和外牆曾在1984年的一場大火中被燒燬，現在的建物外觀都是重建；目前東村餐廳也發起募款活動，募得款項全數透過臉書捐贈給烏克蘭進行人道主義救援行動。

Streecha餐廳低調乾淨。(黃婷╱攝影)

(五) 烏克蘭餐廳Streecha

Streecha位於東七街，相對於上述的Veselka和東村餐廳而言較新，以南瓜、樹葉、烏克蘭傳統宗教圖像和布料構成整間餐廳的裝潢基調；自從烏俄戰爭開打後，Streecha就在餐廳門口掛上寫著「阻止普亭、停止戰爭、支援烏克蘭」的橫幅，並在抖音(TikTok)帳號上時時更新烏克蘭戰況，聲援所有在前線為自由而戰的烏克蘭鬥士。

Streecha餐廳的餐點內容比Veselka和東村餐廳較少，不過消費也相對低很多；當然，廣受饕客歡迎的Pierogis水餃也是Streecha餐廳的主打餐點，他們的內餡兒以馬鈴薯為主，上面撒滿焦糖洋蔥，令人垂涎欲滴；除此之外，烏克蘭傳統烘焙麵包、羅宋湯、捲心菜等，也是廣受顧客歡迎的佳餚。

聖喬治教堂的洋蔥圓頂富有烏克蘭風情。(黃婷╱攝影)

(六) 聖喬治烏克蘭天主教堂

東村算是個烏裔聚居的地方，除了充滿烏克蘭風情的餐廳很多以外，精神文化也非常有內涵；位於塔拉斯舍甫琴科廣場(Taras Shevchenko Place)的聖喬治教堂(St. George Ukrainian Catholic Church)建於100多年前，過去是服務德裔社群的教堂，約在1976年才改建成富有烏克蘭拜占庭風格的洋蔥圓頂建築；大都會歌劇院(Metropolitan Opera)首席藝術家多布里揚斯基(Andrij Dobriansky)就曾在這裡領唱聖歌達30餘年。

除了聖喬治教堂外，也在附近的聖布里吉德羅馬天主堂(St. Brigid's Roman Catholic Church)更是全美第一個以烏克蘭語布道的教堂；現在聖喬治教堂在台階上設置了一個祭台，民眾可以在這裡悼念過世的親人。

KGB酒吧選擇了與烏克蘭站在一起。(康錦卿╱攝影)

(七) 國安會酒吧

蘇聯時代的恐怖統治至今仍給許多俄羅斯人留下心理陰影，老一輩的前蘇聯國民聽到「國家安全委員會」(KGB)仍會不寒而慄，白天即便不做虧心事，半夜也會怕KGB來敲門；事實上，現任俄羅斯總統普亭，就是這個機構出身，因此長期以來外界對他的評價就是擁有情報官「喜怒不形於色，心事不讓人知」的特質。

走進位於東村的KGB酒吧(KGB Bar)，映入眼簾的是一幅又一幅共產黨鐮刀旗，這正是這間酒吧的特色，以蘇聯時旗共產主義為裝潢的基調，於1993年(對，就是蘇聯崩潰沒多久，有點嘲諷的意味)正式營運至今。

KGB酒吧消費不高又免入場費，被評選為紐約十大廉價酒吧(dive bars)；除酒精飲料外，還會不定期舉辦詩歌之夜、演唱會、甚至讀書會等藝文活動；正值烏俄戰事火熱之際，KGB酒吧倒是立刻揚棄「KGB」立場，選擇與烏克蘭站在同一陣線，停售所有俄羅斯酒，改賣烏克蘭進口的奧伯隆(Obolon)啤酒。

東村肉品市場門前放置了支持烏克蘭的牌子。(黃婷╱攝影)

(八) 東村肉品市場

來這裡「觀光」可能有點說不過去，不過東村肉品市場(East Village Meat Market)倒是個採買家庭食物的好地方；主要賣的包含聖路易斯排骨、薄波蘭香腸、煙燻五花肉、薄餅、芥末等烏克蘭人的主食；如果家裡的孩子吃膩了平常的餐點，趁著烏俄戰爭透過食物給孩子來一場「國際關係機會教育」也不錯。

主題商店Arka Store擺放的報紙，畫面即是戰火蹂躪的場景。(黃婷╱攝影)

(九) Arka Store

Arka Store於1951年開業，是紐約碩果僅存的烏克蘭主題商店之一，出售許多關於東歐的書籍、來自烏克蘭的珠寶、古董、木製品、烏克蘭布料甚至民族服飾；同時Arka Store也有一點博物館的氣息，收藏了一套20世紀早期喀爾巴阡山(Carpathians)胡楚爾人(Hutzul)的傳統服飾，可謂鎮店之寶，地位堪比台灣故宮的翠玉白菜。

舍甫琴科科學中心記錄烏克蘭人艱辛的移民路。(黃婷╱攝影)

(十) 舍甫琴科科學中心

別被「科學」這個詞騙了，他可不是什麼無聊的科研機構，相反的，舍甫琴科科學中心(Shevchenko Scientific Society)於1873年設立時，宗旨可是推廣烏克蘭文學，「舍甫琴科」的名字更是來自於烏克蘭著名詩人塔拉斯．舍甫琴科(Taras Shevchenko)；不過，隨著時間的推移，舍甫琴科科學中心也不再只專精於「文學領域」，藏書擴及歷史、哲學、語言學、數學、醫學、自然科學等領域，還有一個烏克蘭移民檔案庫，記錄著烏克蘭人艱辛的移民路；目前該中心計畫出版第三套關於烏克蘭離散史的百科全書，讓外界更全面地認識烏克蘭與在美烏裔。

Blintz Box結合了烏克蘭與美式風味。(黃婷╱攝影)

(十一) Blintz Box

相對於上述幾間歷史悠久的烏克蘭餐廳，Blintz Box於去年年底才正式開業，地點則位於哥倫布環(Columbus Circle)Turnstyle地下市場；另一方面，Blintz Box也和Veselka或Streecha主營烏克蘭水餃不同，他們主要賣各種口味的「美式」薄餅，包含炒牛排、奶油蘑菇、啤酒鱈魚、甜奶酪、桃子鱈魚等多種口味，完美結合了烏克蘭與美國的味蕾。

(十二) Rondel

位於布魯克林(布碌崙)康尼島大道(Coney Island Avenue)Rondel餐廳也是喜愛美食的饕客不容錯過的美味之一，他雖然不像東村的各個餐廳那麼有名，但是極具特色；他們不只賣烏克蘭的傳統美食，還雜揉了包含喬治亞等幾個外高加索山地區的飲食特色，包括馬鈴薯煎餅、魚子醬薄餅、鵝肝、白汁鮭魚、鱸魚、白豆牛肋骨等，讓你不用出城就能體驗到千里之外極具民族特色的飲食文化。

(十三) Golden Leo

Golden Leo也位於布魯克林，不過落址在羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)，是Rondel的關係企業，以鴨沙拉、蘿蔔沙拉和冷煮豬肉等開胃菜為特色，主菜餐點包括啤酒豬蹄、芥末鱸魚與雞肉塔巴卡(chicken tabaka)。Golden Leo事實上位於被稱作「小敖德薩」(Little Odessa)的烏裔聚集地，雖然目前以俄羅斯商店居多，但發展之初有大量逃離宗教迫害的移民聚居在此，也是個人文薈萃的地方。

(十四) Belka Deli

位於布魯克林的巴斯海灘(Bath Beach)，主打東歐美食，其中以烏克蘭和俄羅斯的餐點最受大眾歡迎，除了各種肉類、羅宋湯、奶油夾心蛋糕外，還有多達數十種冷沙拉按磅出售，多樣化的選擇極具特色。

皇后區小店Varenyk House，專營烏克蘭餃子。(黃婷╱攝影)

(十五) Varenyk House

離開曼哈頓東村，烏裔聚居地顯著減少，不過皇后區(Queens)仍有一間Varenyk House，專營烏克蘭餃子，業主是2008年才到紐約的烏克蘭第一代移民；它可不是普通的水餃店，口味類型只有你想不到，沒有它做不到，除了常見的豬肉內餡兒外，還有鹹奶酪、草莓、鮭魚等你可能想都沒想過的口味，絕對值得一嚐。