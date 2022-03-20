封面故事／紐約俄羅斯餐廳 挺烏克蘭反普亭

紐約市著名地標餐廳「俄羅斯茶室」迅速表態，反對俄羅斯發動戰爭。(康錦卿╱攝影)

在俄羅斯 毀滅性入侵烏克蘭 之際，紐約市 提供俄羅斯和歐洲美食的餐廳業者，選擇站在烏克蘭這一邊。他們找尋捐贈物資給烏克蘭的方法，協助當地居民共同參與援助烏克蘭的工作。儘管當地俄羅斯餐館確實感受到社區出現負面反應，但面對俄烏戰爭悲劇和人道危機，紐約餐廳業者挺烏立場一致。

紐約市著名地標餐廳「俄羅斯茶室」。(黃婷╱攝影)

眼看俄烏戰爭導致無數家庭流離失所、上百萬人逃離烏克蘭，許多海外親友起而戰鬥，在紐約市從事餐飲業的俄羅斯人和烏克蘭人，紛紛打電話給遠方親人，希望確認家人平安，設法了解戰局是否有緩和跡象。

阿吉契夫（Alan Aguichev）是西村（West Village）Sveta歐洲餐館合夥人，這家餐廳以他的烏克蘭母親命名。阿吉契夫家人來自烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），這座逾140萬人口的大城，目前與首都基輔一樣遭俄軍圍困。

和哈爾科夫家人通了電話的阿吉契夫表示，「我的家人在戰事一開始頭兩天，立即前往火車站避難所，在那邊躲了好幾天，希望情況平息下來。結果，我兩個阿姨都應付不了。」他的家人最後決定離開火車站，到距離主廣場20分鐘路程的表弟家中避難。

「真的很幸運，我阿姨本想回到她家，她家離自由廣場兩個街區，自由廣場昨天剛剛被炸毀，」阿吉契夫說，由於家人找不到臨時借住的地方，因此無法逃離該國。

阿吉契夫的餐廳員工都是烏克蘭人，但當初餐廳主打更廣為人知的俄羅斯美食，為此，阿吉契夫切身感受俄烏戰爭對紐約市的俄羅斯企業造成的負面影響；Sveta餐館收到了「滾回去」的仇恨電子郵件。

另一家紐約市下東區東歐美食餐廳Tzarevna合夥人多林斯基（Mariia Dolinsky）說：「有人打電話來，憤怒質問我們是否支持烏克蘭，有人因為我們是俄羅斯餐廳就取消預訂。儘管我們提供的是包括烏克蘭美食在內的東歐餐點，但人們看不到這件事。」

「俄羅斯茶室」在官網及社群媒體上發表聲明，「與烏克蘭團結在一起」。(取自俄羅斯茶室instagram)

生於俄羅斯馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）的多林斯基表示，她店裡說俄語的員工現在都不敢在公共場合用外語交談。「儘管我們向所有人表明我們對這場戰爭採取的立場，遺憾的是，有人以為我們既是俄羅斯餐廳，就表示我們支持俄羅斯入侵。但，這是普亭的戰爭，不是俄羅斯人的戰爭，」多林斯基說，他們認為烏克蘭是受害者。

紐約市著名地標餐廳「俄羅斯茶室」（The Russian Tea Room）則在官網首頁正中央，放上了「與烏克蘭團結在一起」的親烏克蘭聲明。聲明寫道：「俄羅斯茶室以最強烈措辭，拒絕支持俄羅斯無端的戰爭行為。紐約的俄羅斯茶室成立95年來，始終大聲反對共產獨裁、支持民主。我們的創始人當年為革命逃離蘇聯成為叛離者，他們反對史達林蘇聯，我們也一樣反對普亭，並力挺烏克蘭人民。」

成立於1954年、位於東村的烏克蘭咖啡店Veselka則呼籲各方捐贈電池、紗布、乾糧和衣服等用品。該店官網指出，外賣和內用羅宋湯的販售收入將全數捐給烏克蘭。短短幾天內，Veselka就籌到了2萬5000元的善款。與此同時，Sveta餐廳計劃推出GoFundMe頁面，為支持烏克蘭籌款。