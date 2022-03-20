封面故事／紐約烏克蘭餐廳 化身前線

坐落於紐約曼哈頓東村的餐廳「Veselka」窗戶上掛著烏克蘭國旗。（美聯社）

俄羅斯 入侵烏克蘭 ；坐落於紐約曼哈頓東村(East Village)，一間經營近70年、本來就小有名氣的烏克蘭餐廳「Veselka」受到前所未有的關注；專程前來為烏克蘭打氣的食客絡繹不絕，固然員工們的內心憂慮重重，但不論是回到家鄉還是固守餐廳，他們都以不同的形式為烏克蘭戰鬥著。

Veselka坐落地過去有「小烏克蘭」(Little Ukraine)之稱，雖然現在紐約主要的烏克蘭社群在布萊頓海灘(Brighton Beach)，小烏克蘭的說法已成為歷史，而且紐約的連鎖速食店逐漸霸占原先的獨立餐館；但是1954年在東村東九街(East Ninth Street)開業、以烏克蘭語「彩虹」命名的Veselka卻始終屹立著。

Veselka對「絡繹不絕」並不陌生，曾出現在「花邊教主」(Gossip Girl)、「瞞天過海：八面玲瓏」(Ocean’s 8)等知名電視劇，是紐約品嘗道地烏克蘭料理的首選；就算撇除菜系，其價格實惠且分量十足，有別於高檔或連鎖餐飲的定位，早已為紐約客所知，已故的知名廚師、節目主持人波登(Anthony Bourdain)就是其中一位對Veselka讚不絕口的美食 家。

但是俄羅斯總統普亭無端入侵烏克蘭，導致數百萬平民流離失所、或是被迫扛著槍枝捍衛家園，抗議俄羅斯、聲援烏克蘭的活動在世界多地遍布開花，住著15萬烏克蘭裔的紐約更不例外，從布萊頓海灘到時報廣場(Times Square)示威活動無數。

烏克蘭遭到入侵後，紐約客前往Veselka表達支持，門口大排長龍。(黃婷╱攝影)

來用餐 表達支持

毫不意外的，Veselka也成為其中的焦點，東歐裔民眾在故土殘破時於此地求得凝聚感，其他民眾則來到這裡表示對他們的同情與支持。

Veselka的員工四成是烏克蘭裔，不少人有親戚居住在烏克蘭，這些員工還會寄錢給他們；但是烏克蘭遭到入侵後，有些員工得知，他們的父親或是兄弟們已被徵召到前線抗敵。

已傳承至第三代的經營者貝查德(Jason Birchard)表示，現在的員工們有些人戰慄、有人恐慌、有人憤怒，也有人如洩了氣的皮球，或是因為必須上教堂而告假；而貝查德自己也有長輩仍住在烏克蘭鄉村，他表示很擔心他們生活在俄羅斯統治下將會如何。

烏克蘭堪稱20世紀之後命運最多舛的歐洲國家，1930年代，史達林的農業集體化政策造成大飢荒，數百萬烏克蘭人餓死，其慘烈程度甚至因此有專門的單字形容：Holodomor，到1940年代，納粹德國的暴行又導致數百萬人死亡。

貝查德表示，這讓他過去一直以來的樂觀心境出現變化，轉向悲觀；「我只希望和平能夠獲勝；說實在話，我真的不想怨天尤人，但原鄉是烏克蘭的員工們感覺到自己被拋棄了，覺得很無助，為什麼會讓烏克蘭人犧牲？就因為對方有核彈威脅嗎？」

貝查德的外祖父達莫克瓦爾(Wlodymyr Darmochwal)於1940年代末期逃離烏克蘭，到紐約落腳後，從建立小報攤到慢慢發展成Veselka；至於烏克蘭母國，1991年好不容易脫離鐵幕後，現在俄羅斯卻以「去納粹化」等理由挑起戰爭，儘管烏克蘭總統澤倫斯基是猶太人，祖父輩有三位親戚死於納粹之手。

Veselka的餐點很實惠。(張宗智╱攝影)

做料理 也是戰鬥

這讓貝查德拒稱呼普亭之名，而以「瘋子」代之，因為「他不配被識別」；而面對遠方家鄉的戰爭，Veselka員工雖然有負面情緒，但也有些年輕員工想要回到家鄉作戰，但不論如何，對許多Veselka員工來說，「做料理」是他們最擅長的事情，現在則成為一種戰鬥：透過吸引顧客來得到更多對烏克蘭的支持。

Veselka的招牌菜包括塞滿馬鈴薯、酸菜、牛小排為餡，上桌時還冒著熱氣的烏克蘭餃子(Varenyky)，還有豔紅色而熱騰騰的羅宋湯，以及香煎薯餅等；而且在物價日益高昂的紐約，這裡最昂貴的餐點只有20元，包括餃子、烏克蘭式肉餡菜捲(Holubtsi)及肉腸(Kovbasa)，還有一碗羅宋湯，分量十足。

這讓Veselka堪稱門庭若市，雖然的菜色一般都屬正餐，但因為備受歡迎，通常在早上10點30分開門之前，門口就已排了長長的隊伍，烏克蘭遭到入侵後，原本就已存在的人龍也變得更長，有時可以從東九街一路延伸到第二大道(Second Avenue)，從店長、經理、廚師到服務生無不忙得不可開交。

Veselka周圍的粉紅色牆上裝飾著五彩繽紛的藝術作品，天花板則敷著錫製深綠色磚，在銀行機構取代咖啡館，速食餐廳日益張揚的紐約，這間餐廳為這座城市增色不少，更是一個邀請三五好友享受實惠美食，談談心事，或是享受片刻休閒的好所在；但是現在，遠方的戰爭恐怕讓顧客難以如此放鬆。

走進現在的Veselka，迎面而來的就是一張寫著標語「烏克蘭永屬烏克蘭人民」的海報，每張餐桌上都會有張「來喝羅宋湯，然後與烏克蘭站在一起」的黃色傳單，傳單也貼在Veselka的窗戶上，傳單上說，現在這間店名聞遐邇的羅宋湯販賣收益全部都會捐款支持烏克蘭。

傳單上還有一個QR碼，這不是新冠疫情期間普及的線上點餐，而是Veselka與烏克蘭裔權益組織Razom合作的募款網站連結，請求顧客們為資助彈藥、防彈衣、頭盔、醫藥包等；當然，Veselka也有網站訂餐功能，不過同樣會有可關閉的蓋版畫面呼籲顧客支持烏克蘭。

前來「Veselka」為烏克蘭打氣的食客，絡繹不絕。(美聯社)

募款 也募集物資

固然在餐廳宣傳募款活動從非罕見之事，呼籲支持烏克蘭的餐飲旅宿也不在少數，但Veselka的舉措依然可謂直白了當，因為這些舉措代表所有想品嘗美食的顧客現在在拿到菜單之前，都必須看到添購致命武器的募款活動，就算是想要求得閑靜時分的顧客，也被迫要知曉遠方正在發生戰爭。

除了募款外，Veselka員工上下也在募集如電池、衣物、鞋襪、尿布等物資以資助烏克蘭。

雖然現在在Veselka，吃飯已不僅止於吃飯，但不少常客對此表示理解，一名從洛杉磯遠道而來的顧客表示：「我喜歡Veselka，已經來過這裡好幾次，我就是覺得要來到這裡支持他們(烏克蘭社群)」。

本地常客阿森斯(Artie Athas)表示，烏克蘭的戰火讓他比以前更常光顧這裡，「排隊的隊伍已繞過街角，我過去就很常光顧這裡，但現在光顧又有不同的意義，一切是如此讓人心碎而不忍卒睹，但又很欣慰能看到對這一切的支持。」

在周末排隊的人龍中，有些人舉著「解救烏克蘭」的標語，也有人揮舞烏克蘭國旗，上周貝查德在餐廳外掛上烏克蘭國旗的時候，也想起一陣掌聲；貝查德表示，他對員工的家人的遭遇感到很難過，但也對這麼多人的支持表示感謝。

貝查德表示：「我必須要說出來，這不只是一場針對烏克蘭的戰爭，更是一場對自由民主世界挑釁的戰爭」；貝查德還說，面對許多猶疑徬徨的員工，甚至想要回家鄉作戰的員工，他覺得他能盡力做的，還是參加募款活動，幫助烏克蘭人，「不過如果他們要走(回烏克蘭作戰)，那我也會支持他們」。

貝查德還說：「我希望看到更多示威抗爭，而且不要只是在這裡，更要在全世界看到」；此外，貝查德還要特別感激在俄羅斯境內抗議戰爭、反抗普亭，他要對他們的勇氣表達敬意，但是「這一切又能持續多久？這一切又能帶來什麼變化？」反映出貝查德的樂觀主義已蒙上一層陰鬱之霾的心境。

至少在目前的Veselka，純享受美食是最次要的事情，因為餐廳員工上下都有他們身在前線的自覺。