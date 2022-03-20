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娛樂／大片不賣座、缺乏新鮮感 誰能救救奧斯卡？

娛樂新聞組
今年奧斯卡頒獎典禮將由三位喜劇女星艾米舒默（左起）、蕾吉娜霍爾、汪妲賽克絲共同主持。（路透資料照片）
今年奧斯卡頒獎典禮將由三位喜劇女星艾米舒默（左起）、蕾吉娜霍爾、汪妲賽克絲共同主持。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情衝擊演藝界的最大受害者，除了電影票房外，就是影視頒獎典禮，不只是實體活動被迫改變型態，更包括多數的高呼聲強片都屬於內容較深刻、需要細心品味的非娛樂片型，在疫情期間票房完全無法和純商業大片相比，因此觀眾迴響不高、對於影視獎項的戰況也不太關心，話題始終熱不起來。以往曾被視為「最星光閃耀年度盛會」的奧斯卡金像獎頒獎典禮，現竟淪為媒體形容的「電視上最大的沉悶盛典」。

奧斯卡金像獎在數十年前堪稱全球觀眾矚目大事，入圍的強片不是票房、口碑話題熱烈，就是因為多項提名而引起觀眾大舉走進戲院一睹廬山真面目，頒獎典禮更會集合最閃耀、當紅的巨星，他們光是站在頒獎台上開口說話，隔天都會引起觀眾熱情討論。

西城故事。（取材自IMDb）
西城故事。（取材自IMDb）

得主差不多 沒新鮮感

曾幾何時，奧斯卡光環消退大半，愈來愈多的「前哨獎」頒出大同小異的得獎結果，奧斯卡得主是誰，早就失去懸疑感，儘管這幾年不時殺出意外的得主，觀眾等待名單揭曉的期待感已經所剩無幾。

雪上加霜的是，過去兩年的新冠肺炎疫情，造成觀眾對於上戲院心生畏懼，商業大片延檔的延檔，不然就是轉賣給影音平台上架，或是改採戲院、平台同步推出的形式，開始讓觀賞電影的「儀式感」銳減，在觀眾心目中變得愈來愈不重要。連有大場面的商業巨片，賣座反應都比疫情前縮水，需要靠口碑細水長流培養票房的嚴肅劇情片死得更慘，在北美能飆破千萬已不容易，「寄生上流」（Parasite）全美賣破5000多萬看來已像奇蹟，「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech）北美賣破1億3800萬美元更有如神話。去年的奧斯卡最大贏家「游牧人生」（Nomadland，另譯無依之地），美國在戲院和平台推出的時間相當接近，北美票房才370萬美元。

犬山記。（取材自IMDb）
犬山記。（取材自IMDb）

強片吸金力 大不如前

今年情況並沒好轉，固然商業巨片紛紛回歸，也再度飆出億萬票房，但嚴肅影片的行情已經回不去，北美賣座表現都沒有太大的改善，唯一例外是女神卡卡（Lady Gaga）、艾爾帕西諾（Al Pacino）、傑瑞雷托（Jared Leto）等大卡司攜手的「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci），美國票房達5100萬美元。

「Gucci：豪門謀殺案」票房不差，但不受奧斯卡評審青睞。（取材自豆瓣電影）
「Gucci：豪門謀殺案」票房不差，但不受奧斯卡評審青睞。（取材自豆瓣電影）

其他被看好的奧斯卡強片像「王者理查」（King Richard）即使有威爾史密斯（Will Smith）掛帥，北美票房僅1400萬美元；克莉絲汀史都華的「史賓賽」（Spencer）屬小品藝術片賣座更差；「犬山記」（The Power of the Dog）是Netflix電影，美國只能在極少數戲院放映，當然也談不上票房如何；和它聲勢相去不多的「貝爾法斯特」（Belfast）北美票房也才破700萬美元；史上第一賣座巨導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「西城故事」（West Side Story），北美票房才到3500萬美元，和他過往作品有明顯差距。

貝爾法斯特。（取材自IMDb）
貝爾法斯特。（取材自IMDb）

王者理查。（取材自IMDb）
王者理查。（取材自IMDb）

8獎先頒發 能救收視？

奧斯卡主辦單位也不是沒注意到這種冷清的局面，過去幾年的典禮沒有設主持人，今年決定要再恢復有人主持，一口氣找來三位喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、蕾吉娜霍爾（Regina Hall）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）共同主持，這不但是繼1987年以來再度出現三個共同主持人，也是史上第一次全女主持的陣容，希望能吸引觀眾打開電視機收看典禮。

此外，為了搶救下滑的收視率，有八個獎項改採預先頒發，頒獎過程也不會以直播方式呈現，分別是最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳音效、最佳妝髮、最佳原創配樂、最佳實景短片、最佳動畫短片、最佳紀錄短片。美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）院長魯賓（David Rubin）在致影藝學院成員的信中說，這八個獎項會在電視轉播前一小時就開始頒獎，獎項得主的介紹和得獎感言經剪輯後，再穿插進三個小時的電視直播節目中。

今年奧斯卡金像獎預定3月27日在好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行頒獎典禮，由美國廣播公司（ABC）直播。（取材自聯合新聞網）

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