娛樂／奧斯卡倒數 「女力」能幫Netflix洗刷串流原罪？

名導珍康萍可望讓Netflix以「犬山記」抱回渴盼多時的奧斯卡最佳影片獎。圖為她2021年9月出席威尼斯影展。（路透資料照片）

94屆奧斯卡 金像獎入圍 名單由Netflix 「犬山記」（The Power of the Dog）囊括最佳影片、導演等12項領跑，然而過去幾年奧斯卡對於Netflix成見頗深，常常是入圍很風光、得獎項數遠不如預期，去年更是讓被看好會得到帝后雙大獎的Netflix「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom），最後僅拿回兩技術小獎，之前「羅馬」（Roma）也在最佳導演、最佳國際電影獲獎後止步，外界皆認為是Netflix的「影音平台」原罪所致。「犬山記」能否殺出重圍、為Netflix抱回一座最渴盼的最佳影片大獎？

平台重金拍片 仍難稱霸

自從Netflix積極拍攝自製電影、對名導與巨星灑下重金，不少人都已經和他們攜手合作，然而他們早先堅持就算有戲院放映也要和網路平台同步推出，使得各地大型影城紛紛拒映抵制，變成最終仍在大多數區域只有平台上架，而無戲院放映，觸怒捍衛「大銀幕體驗」最有力的名導如克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）等。電影人儘管對於Netflix奉上的厚利無法拒絕，卻在投選奧斯卡得主時，不自覺的吝於給予支持票，讓這幾年來Netflix幾部瞄準小金人的力作，幾乎都是掃興而歸。

「犬山記」是今年奧斯卡得獎呼聲極高大片。（取材自Netflix）

今年態勢卻似乎有些不同，早先英國演員兼導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的黑白懷舊片「貝爾法斯特」（Belfast）被認為是最有機會獲獎的強片，「犬山記」不過坐二望一，但之後金球等大獎或是北美各地的影評人協會獎，「犬山記」頻頻勝出，氣勢後來居上，導演珍康萍（Jane Campion）更被視為奧斯卡最佳導演的必然得主，有望成為繼去年「游牧人生」（Nomadland，另譯無依之地）趙婷（Chloé Zhao）與「危機倒數」（The Hurt Locker）凱薩琳畢格蘿（Kathryn Bigelow）後的第三位女性。

珍康萍氣勢旺 突圍看好

Netflix自是盤算靠珍康萍銳不可擋的氣勢拉抬「犬山記」整部片的行情，也想靠目前各方都不會違抗的「女力」，搶下難能可貴的一座奧斯卡最佳影片大獎。之前外界還曾經懷疑「犬山記」會否再重演「羅馬」的情形，現從入圍名單的態勢看來，「女力」似乎真的無敵、足以壓下電影人對Netflix的成見。

Netflix以「犬山記」入圍多項奧斯卡大獎，左為傑西普萊蒙，右為克絲汀鄧斯特。（圖：Netflix提供）

早先各方預期「貝爾法斯特」扮演父子的基倫漢恩斯（Ciarán Hinds）、傑米道南（Jamie Dornan）會雙入圍最佳男配角，「犬山記」的傑西普萊蒙（Jesse Plemons）一直不受看好，結果奧斯卡只提名了基倫漢恩斯、沒有提名傑米道南，「貝爾法斯特」無緣在最佳男配角雙提名，卻是傑西普萊蒙填補了這個位子，變成「犬山記」男配角雙提名，投票會員心中對於片子的喜好已頗明顯。

對手雖皆強敵 各有弱點

2022年奧斯卡獎最佳導演入圍者：左起為肯尼斯布萊納、保羅湯瑪斯安德森、珍康萍、濱口龍介、史蒂芬史匹柏。（路透）

再者，「犬山記」提名了爭取最佳影片而言萬分重要的最佳剪輯獎，早先有獲美國剪輯工會獎入圍的「貝爾法斯特」卻在奧斯卡最佳剪輯獎入圍名單上落空，而有獲此項提名也入圍最佳影片的「沙丘」（Dune）、「王者理查」（King Richard）、「千萬別抬頭」（Don't Look Up），又未獲關鍵的最佳導演提名，等於說所有該要入圍的大獎都入圍、完全沒有任何弱點的強片，只剩「犬山記」，最佳影片若不頒給它，才會是大爆冷門。

至於影帝之爭，「王者理查」威爾史密斯（Will Smith）幾乎勝券在握，由近年來「奧斯卡依然頗白」的爭議，今年若是頒獎給他、平息「太白」的質疑，也是合情合理。只有影后大戰，還是個個有機會卻人人沒把握，「史賓賽」（Spencer）克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）千驚萬險中拿下一席，能入圍已是最好的結果。（取材自聯合新聞網）