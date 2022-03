娛樂／今年奧斯卡 他們打破7紀錄

珍康萍1994年時曾以「鋼琴師和她的情人」(The Piano)獲得奧斯卡最佳原創劇本獎。(路透資料照片)

第94屆奧斯卡 將在3月27日頒獎,本屆入圍名單中,「犬山記」(The Power of the Dog)導演 的珍康萍打破了一項奧斯卡紀錄,成為歷史上首位兩次獲得奧斯卡最佳導演提名 的女性導演。此外,肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、丹佐華盛頓(Denzel Washington)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、凱特布蘭琪(Cate Blanchett)等人也都在這次奧斯卡創造歷史或打破了紀錄。

珍康萍 首位入圍2次最佳導演的女性

今年奧斯卡入圍名單中,珍康萍憑電影「犬山記」獲得最佳導演提名,這也讓她成為歷史上首位兩次獲得最佳導演提名的女性導演。她第一次提名奧斯卡最佳導演是1994年的「鋼琴師和她的情人」(The Piano)。

丹佐華盛頓 入圍次數最多的非裔演員

丹佐華盛頓。(美聯社)

丹佐華盛頓憑在「馬克白」(The Tragedy of Macbeth)中的表演獲得了奧斯卡最佳男演員提名,這是他第十次獲得奧斯卡提名,也延續了他作為有史以來獲得最多提名的非裔演員的紀錄。他之前有八項提名來自表演,包括「哭喊自由」(Cry Freedom)、「光榮戰役」(Glory)、「黑潮麥爾坎」(Malcolm X)、「捍衛正義」(The Hurricane)、「震撼教育」(Training Day)、「機密真相」(Flight)、「心靈圍籬」(Fences)、「羅曼律師」(Roman J. Israel, Esq.);還有一次是以「心靈圍籬」製片人頭銜獲得最佳影片的提名。

凱特布蘭琪 最受最佳影片提名歡迎

凱特布蘭琪。(歐新社)

凱特布蘭琪憑演的兩部作品「夜路」(Nightmare Alley)和「千萬別抬頭」(Don't Look Up)入圍奧斯卡最佳影片,在她的表演生涯中,共出演了九部奧斯卡最佳影片提名作品,打破了女演員奧利維亞德哈維蘭(Olivia de Havilland)之前創下的紀錄。凱特布蘭琪出演的另外七部最佳影片提名作品有:「班傑明的奇幻旅程」(The Curious Case of Benjamin Button)、「火線交錯」(Babel)、「神鬼玩家」(The Aviator)、「伊麗莎白」(Elizabeth)以及「魔戒」(The Lord of the Rings)三部曲。

最佳國際片導演 連續4年也入圍最佳導演

奧斯卡已經連續第四年,讓獲得最佳國際影片提名的導演也同時獲得了最佳導演獎提名。今年是日本導演濱口龍介憑電影「在車上」(Drive My Car)首次獲得最佳導演提名,該片同時獲得了最佳電影、最佳導演、最佳改編劇本以及最佳國際影片提名。

肯尼斯布萊納 首位入圍過7種獎項的人

肯尼斯布萊納。(歐新社)

肯尼斯布萊納自編自導的電影「貝爾法斯特」(Belfast)獲得了最佳影片、最佳原創劇本的提名,成為奧斯卡歷史上第一個獲得七項不同獎項提名的人。此前他還曾獲得五個奧斯卡不同獎項的提名,包括「亨利五世」(Henry V)的最佳男主角和最佳導演,「夢露與我的浪漫週記」(My Week with Marilyn)的最佳男配角,「肯尼斯布萊納之王子復仇記」(Hamlet)的最佳改編劇本,以及「告別演出」(Swan Song)的最佳實景短片。

史蒂芬史匹柏 入圍最佳影片次數最多導演

史蒂芬史匹柏。(美聯社)

在「西城故事」(West Side Story)獲得最佳影片提名後,史蒂芬史匹柏打破了自己創下的紀錄,以11次提名成為獲得最佳影片提名次數最多的人。他之前獲得最佳影片提名的影片包括「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)、「紫色姐妹花」(The Color Purple)、「辛德勒的名單」(Schindler's List)、「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan)、「慕尼黑」(Munich)、「來自硫磺島的信」(Letters from Iwo Jima)、「戰馬」(War Horse)、「林肯」(Lincoln)、「間諜橋」(Bridge of Spies)和「郵報:密戰」(The Post)。

最佳改編劇本 1992年來首次有3女性入圍

瑪姬葛倫霍。(歐新社)

今年奧斯卡最佳改編劇本提名的五部作品中,有三部出自女編劇之手,分別是珍康萍「犬山記」、瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal)「失去的女兒」(The Lost Daughter)和夏安海德(Sian Heder)「樂動心旋律」(CODA)。這是自1992年以來,最佳改編劇本獎提名中,女性編劇最多的一次。(取材自新京報)