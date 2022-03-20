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娛樂／今年奧斯卡 他們打破7紀錄

娛樂新聞組
珍康萍1994年時曾以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）獲得奧斯卡最佳原創劇本獎。（路透資料照片）
珍康萍1994年時曾以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）獲得奧斯卡最佳原創劇本獎。（路透資料照片）

第94屆奧斯卡將在3月27日頒獎，本屆入圍名單中，「犬山記」（The Power of the Dog）導演的珍康萍打破了一項奧斯卡紀錄，成為歷史上首位兩次獲得奧斯卡最佳導演提名的女性導演。此外，肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等人也都在這次奧斯卡創造歷史或打破了紀錄。

珍康萍 首位入圍2次最佳導演的女性

今年奧斯卡入圍名單中，珍康萍憑電影「犬山記」獲得最佳導演提名，這也讓她成為歷史上首位兩次獲得最佳導演提名的女性導演。她第一次提名奧斯卡最佳導演是1994年的「鋼琴師和她的情人」（The Piano）。

丹佐華盛頓 入圍次數最多的非裔演員

丹佐華盛頓。（美聯社）
丹佐華盛頓。（美聯社）

丹佐華盛頓憑在「馬克白」（The Tragedy of Macbeth）中的表演獲得了奧斯卡最佳男演員提名，這是他第十次獲得奧斯卡提名，也延續了他作為有史以來獲得最多提名的非裔演員的紀錄。他之前有八項提名來自表演，包括「哭喊自由」（Cry Freedom）、「光榮戰役」（Glory）、「黑潮麥爾坎」（Malcolm X）、「捍衛正義」（The Hurricane）、「震撼教育」（Training Day）、「機密真相」（Flight）、「心靈圍籬」（Fences）、「羅曼律師」（Roman J. Israel, Esq.）；還有一次是以「心靈圍籬」製片人頭銜獲得最佳影片的提名。

凱特布蘭琪 最受最佳影片提名歡迎

凱特布蘭琪。（歐新社）
凱特布蘭琪。（歐新社）

凱特布蘭琪憑演的兩部作品「夜路」（Nightmare Alley）和「千萬別抬頭」（Don't Look Up）入圍奧斯卡最佳影片，在她的表演生涯中，共出演了九部奧斯卡最佳影片提名作品，打破了女演員奧利維亞德哈維蘭（Olivia de Havilland）之前創下的紀錄。凱特布蘭琪出演的另外七部最佳影片提名作品有：「班傑明的奇幻旅程」（The Curious Case of Benjamin Button）、「火線交錯」（Babel）、「神鬼玩家」（The Aviator）、「伊麗莎白」（Elizabeth）以及「魔戒」（The Lord of the Rings）三部曲。

最佳國際片導演 連續4年也入圍最佳導演

奧斯卡已經連續第四年，讓獲得最佳國際影片提名的導演也同時獲得了最佳導演獎提名。今年是日本導演濱口龍介憑電影「在車上」（Drive My Car）首次獲得最佳導演提名，該片同時獲得了最佳電影、最佳導演、最佳改編劇本以及最佳國際影片提名。

肯尼斯布萊納 首位入圍過7種獎項的人

肯尼斯布萊納。（歐新社）
肯尼斯布萊納。（歐新社）

肯尼斯布萊納自編自導的電影「貝爾法斯特」（Belfast）獲得了最佳影片、最佳原創劇本的提名，成為奧斯卡歷史上第一個獲得七項不同獎項提名的人。此前他還曾獲得五個奧斯卡不同獎項的提名，包括「亨利五世」（Henry V）的最佳男主角和最佳導演，「夢露與我的浪漫週記」（My Week with Marilyn）的最佳男配角，「肯尼斯布萊納之王子復仇記」（Hamlet）的最佳改編劇本，以及「告別演出」（Swan Song）的最佳實景短片。

史蒂芬史匹柏 入圍最佳影片次數最多導演

史蒂芬史匹柏。（美聯社）
史蒂芬史匹柏。（美聯社）

在「西城故事」（West Side Story）獲得最佳影片提名後，史蒂芬史匹柏打破了自己創下的紀錄，以11次提名成為獲得最佳影片提名次數最多的人。他之前獲得最佳影片提名的影片包括「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）、「紫色姐妹花」（The Color Purple）、「辛德勒的名單」（Schindler's List）、「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan）、「慕尼黑」（Munich）、「來自硫磺島的信」（Letters from Iwo Jima）、「戰馬」（War Horse）、「林肯」（Lincoln）、「間諜橋」（Bridge of Spies）和「郵報：密戰」（The Post）。

最佳改編劇本 1992年來首次有3女性入圍

瑪姬葛倫霍。（歐新社）
瑪姬葛倫霍。（歐新社）

今年奧斯卡最佳改編劇本提名的五部作品中，有三部出自女編劇之手，分別是珍康萍「犬山記」、瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）「失去的女兒」（The Lost Daughter）和夏安海德（Sian Heder）「樂動心旋律」（CODA）。這是自1992年以來，最佳改編劇本獎提名中，女性編劇最多的一次。（取材自新京報）

提名 導演 奧斯卡

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