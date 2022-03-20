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星座／3月20日至3月26日 巨蟹關心老友 射手結交網友

科技紫微網

3月20日至3月26日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：太空

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座

總運指數：★★★★☆

單身者本周宜把愛情的網子撒向網路世界，通過社群網站的方式更容易結交到志趣相投的異性，不過暫不適合私下見面；有伴侶者可以通過新的交流方式來增加相處情趣。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

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