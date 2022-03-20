醫藥短波／腎臟囊腫能預防嗎？

腎臟的囊腫常常是意外在做其他腹腔掃描的時候發現的。通常是良性的，不會引起太大的症狀或造成身體的傷害。

怎麼會形成囊腫呢？

腎臟囊腫的發生的因素相當複雜，許多是因為腎臟發育不全，或腎功能退化之後產生的囊泡。也有的是先天性遺傳疾病，例如多囊性腎，若是嚴重的話會形成血尿、蛋白尿和腎功能失常，甚至於導致腎衰竭，患者必須接受滲透淅或者是腎臟移植。不過大部分的人的腎臟囊腫都是良性的，有的研究認為是因為腎小管阻塞而所造成的。

許多人不知道自己有囊腫，有時也會自行溶解、消失。若是沒有出現任何症狀，也未曾影響到腎功能，則無需治療。

一般的腎囊腫是無法預防的，不過可以通過許多的方法保持腎臟的健康。首先必須要多喝水，並且減少食鹽的消耗量。每天最好吃五份以上的水果和蔬菜，以澱粉類食物為主食，比如說馬鈴薯、麵包、米飯或義大利 麵。多吃一些奶製品和豆漿飲料，另外減少含高量蛋白質的紅肉、蛋類，或者是含脂肪的五花肉。

腎臟的囊腫的生長速度有多快？

在多項研究報告中顯示，成人隨著年齡和囊腫的生長，發現囊腫幾乎可以每年以12%的速度增大。雖然囊腫在老年患者中很常見，不過，通常直徑不會超過15公分。

目前並沒有治癒的方法，適當的治療可以幫助緩解症狀和併發症的發生。若是體積影響到周圍的器官而引起疼痛，或者是患者發生高血壓 ，那麼可能需要通過手術 來切除。一般的手術是腹腔鏡手術割除囊腫壁，或者是借著超音波掃描來做穿刺抽液。緩解患者的不適情況。