醫藥短波／什麼人要打肺炎鏈球菌疫苗？

根據美國疾病防治中心 的數據，肺炎球菌性感染的肺炎，造成15萬人住院，另外引起因腦膜炎和菌血症，在2019年造成3250人死亡。還能造成氣管炎、關節炎、骨髓癌、心包膜炎、溶血性尿毒症以及腹膜炎等等。事實上肺炎球菌性感染是可以預防的，打預防針就可以大大降低感染的風險。

肺炎球菌的疫苗 ，根據能夠針對多少種血清型的肺炎鏈球菌做防護而分別有7價、13價、15 價、20價和最新的23價。其中23價的保護力一般約為五年。到底打哪一種呢？令人有種難以選擇的頭痛。

根據梅約診所老年科醫師的建議，65歲以下的健康成人不需要接種肺炎球菌疫苗。除非是患有慢性疾病、免疫力 功能衰弱、腦脊液洩漏或者是人工耳膜植入的成年人。

65歲以上的人需要打哪一種疫苗呢？

1. 從未接種過者，先接種一劑PCV 13，一年以後再接種一劑PPV 23。

2. 65歲後接種過一劑PPV 23，間隔一年以上可以再接種一劑PCV 13，間隔五年之後才可以再打一針PPV 23。

3. 65歲前接種過一劑PPV 23，滿65歲以後，間隔五年可以再接種一次PPV 23 ，或者是間隔一年之後接種PCV 13。

目前許多的CVS 藥房都可以打這種疫苗，但是最好不要隨便亂接種，一定要跟醫生談過之後，拿到處方再去打針。