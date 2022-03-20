大仁說財經／西方制裁 挑戰俄羅斯「堡壘經濟」

西方世界聯合制裁俄羅斯，挑戰其堡壘式經濟。（路透）

普亭 為了烏克蘭 ，已經做好一切面對西方世界可能行動的準備。

自2014年美國及其西方盟友在俄羅斯 吞併克里米亞和馬航17號航班墜毀後，就對莫斯科實施制裁；俄羅斯總統普亭也同時開始努力建立一個能夠承受更嚴厲懲罰的經濟體。

俄羅斯金融壓力沉重

在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，西方世界陸續宣布了幾輪制裁。重點主要針對俄羅斯金融體系的核心，並將對該國的「堡壘經濟」進行考驗。

最重要的一波攻擊發生在2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大宣布將把一些俄羅斯銀行從全球金融服務系統SWIFT中驅逐出去，並「癱瘓」俄羅斯央行的資產。

對制裁可能產生的恐懼導致俄羅斯股市連日暴跌。但後來也收復部分跌幅，但盧布兌美元和歐元的匯率繼續接近歷史低點。

根據世界銀行的數據，俄羅斯1.5兆元的經濟規模位居世界第11位，僅次於南韓。自2014年以來，其國內生產總值(GDP)幾乎沒有增加，其人民變得更加貧窮。盧布的價值也大幅下跌，使俄羅斯經濟價值縮水8000億元。

在同一時期，莫斯科試圖讓其依賴石油的經濟擺脫美元、限制政府支出和囤積外匯。

普亭的經濟規畫師試圖通過阻止自國外進口同等產品來促進某些商品在國內生產。與此同時，莫斯科累積了6300億元的國際儲備；與大多數其他國家相比，這是個巨大的數字。

大量外匯儲備變身戰爭基金

花旗經濟學者兼Chatham研究所副研究員盧賓(DavidLubin)表示，「堡壘經濟學」需要建立大量外匯儲備，如果受到制裁影響，可以靠這些儲備度過難關。

他最近在報告中寫道：「俄羅斯一直在努力採用這種模式。」

其中一些儲備已經開始撥用。俄羅斯央行2月24日表示，正在干預匯市以支撐盧布。2月25日，它表示正在向ATM提款機供應鈔票，以滿足對現金不斷增加的需求。俄羅斯國家通訊社塔斯社報導，自入侵烏克蘭以來，幾家銀行的提款額明顯增加，尤其是外幣提款。

在建立戰爭基金的同時，普亭的嚴峻戰略也限制了經濟成長、投資和生產力，並將國有企業置於私營企業之上。普通俄羅斯人的收入已經回落到2010年代初的水平，新的外國直接投資很少。俄羅斯也未能擺脫石油和天然氣的多元化，使其嚴重受到全球大宗商品價格波動的影響。

在俄羅斯軍隊從北部、南部和東部襲擊烏克蘭後，美國總統拜登公布了多項損害俄羅斯經濟並將普亭變成國際「公敵」的制裁措施。

美國的處罰針對俄羅斯最大的兩家金融機構Sberbank和VTB，並阻止它們經由美國金融系統處理付款業務，不允許俄羅斯國有企業經由美國市場籌集資金，制裁遍及俄羅斯近80%的銀行資產。

「不受制裁影響的說法是個神話」

美國還試圖通過阻止俄羅斯軍事和工業公司購買先進電腦晶片等關鍵技術來阻礙它們。

歐盟、英國、日本、澳洲和其他國家宣布對俄羅斯公司和個人實施制裁，協調行動在範圍和潛在經濟影響方面是前所未有的。美國、英國和歐盟官員2月25日更進一步制裁了普亭本人。

2月26日，西方再次加大力度。美國、歐盟、英國和加拿大發表聯合聲明，將從SWIFT中移除一些俄羅斯銀行。SWIFT是一個連接全球數千家金融機構的高安全性資訊傳遞網絡。

總部位於比利時的SWIFT在聲明中出：「我們正與歐洲當局接觸，以了解將受到新措施約束的實體的詳細資訊，我們正準備遵守法律指示。」

西方聯盟表示，還將採取措施阻止俄羅斯央行動用其國際儲備來支撐盧布。歐盟委員會主席馮德萊恩(UrsulavonderLeyen)在聲明中表示，這些措施將「癱瘓俄羅斯央行的資產」。

在宣布這項消息的同時，俄羅斯軍隊襲擊烏克蘭各地的城市，而且細節不多。西方沒有說明哪些俄羅斯銀行將從SWIFT中移除，也沒有說明它將如何針對俄羅斯中央銀行。

但拜登政府的一名資深官員指出，這些措施將顯示「俄羅斯對其經濟不受制裁影響的說法是個神話」。

這位官員說，「俄羅斯超過6000億元的外匯儲備只有在普亭能夠使用的情況下才具有強大的威力。如果無法從西方金融機構買進盧布，普亭的中央銀行將失去抵消制裁影響的能力。」

即使在最新措施宣布之前，整體制裁方案的規模已是前所未見。

芬蘭銀行新興經濟體研究所所長、俄羅斯銀行和金融系統專家柯洪能(IikkaKorhonen)說：「我們從來沒有見過這樣的事情，而且比2014年的制裁更加嚴厲。」

但即使如此，俄羅斯一直在為這一刻做好經濟準備，每桶100元的全球油價正在為該國創造巨額收入。

「它們可以應付一段時間」

柯洪能說，「它們可以應付一段時間。」「但只要這種情況持續越久，就代表了成長會放緩。」

西方國家試圖在不對本國經濟造成重大損害的情況下懲罰莫斯科的入侵。歐洲的天然氣價格非常高，切斷俄羅斯的供應可能會推高物價。俄羅斯原油出口減少同樣會推高石油和汽油價格。

因此SWIFT被視為一種非常重要的工具。

將俄羅斯完全從SWIFT中移除將使金融機構更難將資金匯入或匯出該國，從而給俄羅斯公司及其外國客戶帶來突然的衝擊，尤其是以美元計價的石油和天然氣出口的買家。

但僅針對某些俄羅斯銀行可以允許支付費用以換取俄羅斯的石油和天然氣出口。

隨著俄羅斯軍隊向烏克蘭首都基輔推進，某些人士認為西方寧可為此付出高昂的經濟代價。

英國諾丁漢大學政治與國際關係助理教授庫斯特拉(TylerKustra)說：「我們沒有5年時間等待俄羅斯經濟慢慢退化。我們現在就需要這樣做。」