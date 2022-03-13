移民專頁／配偶移民來美 需一年半至兩年

讀者問：

我有個移民問題。我兒子跟隨我們移民美國，讀到碩士學位，也有一份穩定的工作。但是，他比較內向，年近30歲尚未有女朋友。我們想從國內給他找一個，又擔心辦理身分很麻煩。請問，如果他去國內找對象，要多久才能把媳婦移民過來？

答：

你兒子和國內女朋友登記結婚後就可以馬上為他太太遞交I-130移民申請。根據移民局 目前公布的審理進度，美東地區I-130大概需時十個月至一年半左右才會獲批（美西地區甚至需要更久）。I-130獲批後案件會轉去國家簽證 中心（NVC），在那裡完成經濟擔保和移民簽證申請程序後，案件會被轉往廣領館等待安排移民面談。在這一步，如果能及時遞交NVC所需的全部材料，大概需時半年左右。順利通過移民面談後，他太太將會獲得移民簽證，使用移民簽證入境美國時她就具有美國永久居民的身分了。也就是說，從開始遞交移民申請之日起，正常情況下大約需要一年半至兩年左右，你兒媳婦就可以移民美國了。

如果移民簽證頒發時他們結婚已滿兩年，你兒媳婦將獲得永久綠卡 。如果沒滿兩年則將獲得臨時綠卡，一年九個月以後還需要遞交I-751去除綠卡條件的申請。申請獲批後，你兒媳將獲得永久綠卡。