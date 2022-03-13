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移民專頁／修改內容 可遞交Amended Form

耿婷律師主答

讀者問：

我在填寫表格時出現錯誤，但文件已經寄給移民局，想把它要回來。請問怎樣withdraw application？請問最快的withdraw application的方式是什麼？在USCIS online account裡發信息可以嗎？

答：

一般來說，我們不建議因為需要修改表格內容而撤回申請。因為表格填錯是一個經常會發生的情況，移民局都會允許申請人隨時更改表格內容，不會因此要求申請人撤銷現有申請、重新遞交一個正確申請。申請人可以在發現錯誤後將Amended Form寄給移民局，要求更改某個信息。如果錯誤信息不影響案件的正常審批的話，也可以等到面談時再向移民官指出哪些信息需要更改，移民官並不會因為你沒有提前更改信息而拒絕你的申請。

不管是更改申請表上的信息還是撤銷申請，一般來說應該先等收到移民局受理案件的收據後，根據收據上方的收據號碼(receipt number)向出具收據的移民局部門要求更改某信息。如果你已經設立了USCIS Online Account，也可以在你設立的移民局帳戶裡在線要求更改信息或撤銷申請。不管是用哪種方式，都應該保留一份你發給移民局的信件或表格。如果是用郵件寄出的方式通知移民局，應該用能夠追蹤郵件狀態的方式寄出，以便需要時你有充足的證據證明移民局收到了你書面更改信息的要求或是撤銷申請的通知。

移民局

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