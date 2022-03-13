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移民專頁／I-693表格有效期從4年恢復到2年

耿婷律師主答
(Getty Images)
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讀者問：

現在我在準備遞交我和我妻子的I-485，公司律師幫忙處理。我想求問兩個問題：

1、EB-1B的I-485處理時間是多久？我有朋友告訴我EB-1和EB-2的I-485處理時間不一樣，EB-1更快些。我上網搜了下，好像也沒有明確的這樣的說法。請問EB-1的會快些嗎？

2、medical exam有效期是什麼意思？現在有效期是兩年（也好像是四年）， 是說I-485提交以後的兩年內如果拿到綠卡，那麼這個medical exam就一直有效。如果過了兩年還沒拿到，就需要重新做medical exam？

答:

1、基於EB-1和EB-2的I-485申請都屬於Employment-Based Immigration，移民局的遞件地址和受理部門相同，在審理程序方面也相同。如果不考慮個案的差異，「理論上處理時間是相同的」。

2、Medical Exam （移民體檢報告，也叫I-693）的有效期是從體檢醫生在體檢表格上的簽字之日起計算，而不是以I-485提交日期為衡量標準。I-693表格可以與移民申請（I-485表格）一起提交，也可以在I-485提交後，在移民局批准之前的任何時間提交。

作為移民局應對疫情而採取的臨時措施，移民體檢有效期從2年延長到4年的臨時措施已經在2021年9月30日截止。所以，根據移民局目前的備忘錄，移民體檢報告（I-693表格）的有效期恢復到2年，即從醫生在I-693表格上簽字後的兩年內有效。如果提交I-485之後，因為排期等原因，移民局最終審理時距離醫生簽字超過兩年，那麼該體檢報告失效，移民局會發出補充資料信函（RFE）要求提交更新的體檢報告。

移民局 疫情 綠卡

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