旅遊／愛丁堡 山城景色美如畫

愛丁堡處處繁花似錦。（圖均為作者提供）

進入蘇格蘭首府愛丁堡，耳邊不時傳來風笛聲。街角巷尾常見穿著格子百褶短裙的男子，肩頭別條毯子，專注地吹風笛；偶爾也見到穿著同樣服飾的人在彈奏手風琴。風笛、手風琴都是蘇格蘭傳統的樂器，蘇格蘭人戀舊，由此可見一斑。

新舊城區 都列世界遺產

圍繞著山谷而建的愛丁堡，由於地勢的特殊，形成了與眾不同的市容。不論從新城區的王子街（Princes Street）或舊城區的皇家 英里大道（Royal Mile）往山谷中看去，只見翠綠的谷底到處是一畦畦的美麗花圃，好一片色彩繽紛的錦繡乾坤。愛丁堡城堡坐落在兩山中間最高的城堡岩上，傲視著兩旁的丘陵，不論在愛丁堡的任何角落，城堡岩皆可一眼望見，古堡亦是城中最醒目的地標。

古堡山腳下是國家畫廊及皇家學院，谷底也有幾座美麗的古老教堂。走到谷底往上看，山坡上濃密的樹木好似朵朵綠雲，聖哥倫布教堂的尖塔、愛丁堡大學新學院的大樓及許多古典的建築都坐在綠雲上端。站在山谷中，不論從那一個角度看去，愛丁堡都像一幅美麗的畫。

蘇格蘭國家畫廊與老城區。（圖均為作者提供）

愛丁堡的舊城區在山谷的南面，建立於12世紀，大多是哥德式與羅曼式的古老建築；新城區在山谷的北面，建立於18世紀，大多是宏偉的新古典式建築，新城與舊城皆被聯合國教科文組織列為世界遺產。城市的古老加上許多流傳久遠的鬼故事，還有「哈利波特 」（Harry Potter）的誕生地，給愛丁堡蒙上一層美麗又神秘的面紗。

城堡岩上的愛丁古堡。（圖均為作者提供）

愛丁堡城堡 別有洞天

從皇家英里大道上山來到新舊城交界處的城堡山，我們在聖哥倫布教堂（St Columba’s Free Church of Scotland）下車。地陪已等在那兒接待我們，領著我們走往山頂的愛丁堡城堡。盤踞在山頭的城堡非常雄偉，石頭打造的中古世紀城堡固若金湯；城堡前面有很大的廣場，廣場上搭有巨大的看台，原來每年8月皆在此舉辦愛丁堡軍樂節，據說年年萬人空巷。走過護城濠溝上的石橋進入城堡，才知別有洞天。

走在古老的碎石板路上，仰頭看到左邊山崖上櫛比鱗次的中世紀建築依山而建，比在外面看到的還要壯觀。右邊的一片大陽台上設有砲台，站在砲台上可以清清楚楚地看到福斯灣（Firth of Forth）。砲台邊有座軍事大樓，自古保護著山頂上的皇室家族。如今，城堡中仍有軍隊駐守。

愛丁堡城堡。（圖均為作者提供）

城堡岩是座拔地而起的巨岩，海拔120公尺高。巨岩的三面都是斷崖峭壁，地勢險峻而易守難攻。古堡建在城堡岩上，只要守住城堡前面的大門，便可有效地阻擋敵人進攻；即使敵人從海上來，站在砲台上老遠就能看到海上的船隻，不但視野極好，戰略位置亦極佳。這裡真是塊風水寶地，據考古學家的發現，遠在鐵器時代就有聚落在這裡建造城池。

走過砲台，繼續往山上爬，裡面又有一道城牆，走入名為福格門（Foog’s Gate）的拱門進到上城區，才是皇家的住宅。當年國王住在這裡，除了有天險的優勢，又有層層保護，只要不出什麼意外，按理應是非常安全。上城區有多棟大樓，環繞著王冠廣場（Crown Square），美麗的鐘樓、宏偉的王室皇宮，建築物皆是古色古香，每棟都很漂亮。導遊先帶我們參觀了皇家住所，包括國王寢宮、皇家餐廳、客廳，及蘇格蘭瑪麗女王產下詹姆斯六世的小房間。皇家住宅的樓梯非常窄小，陳設也很普通，遠不如其他歐洲皇宮的金碧輝煌。據說裡面的寶物早就被搬往倫敦，只留下陰森的大樓，實為可惜。

走出皇家住所，外面忽然下起了大雨。6月的愛丁堡陰晴不定，一場雨下來，溫度突然降到大約只有攝氏10度，在愛丁堡旅遊，隨時得準備一件外套，以免受寒。我披上風衣走在中世紀的古老建築中，聽城堡的戰爭歷史，多少冤魂枉死在此，夏天中居然陰風怒號，不得不相信這裡真的會有鬼魂出沒。

皇家住所旁邊的大樓是兵器大廳，陳列各式刀劍兵器、盔甲等，此廳非常氣派，據說原是蘇格蘭的議會大廳，王公大臣在此開會。另一棟大樓改為禮品店及下午茶餐廳，據說這裡原來就是廚房，負責供應以前在此辦公的大臣們之飲食。古時官員的辦公大樓如今改為教育中心，定期舉辦教育活動，城堡中最古老的建築物是12世紀建造的羅曼式小教堂，數百年來王室成員都在這裡做禮拜。站在山頂上往下看，景觀比在砲台上所見更為寬廣，除了下面的砲台，愛丁堡新區、福斯灣都盡收眼底。

皇家城堡 見證蘇格蘭歷史

12世紀時，大衛一世在此建立城堡，數百年來這裡一直是蘇格蘭的皇家城堡。1296年，英王愛德華一世曾趁著俄國沙皇亞歷山大三世過世，王位繼承未定之時突襲愛丁堡，成功地占領城堡。愛德華一世過世後，英格蘭勢力削弱，1314年沙皇羅伯特一世成功在暗夜突襲，城堡終於回到蘇格蘭手上。很難想像，這樣的一座天險之地也有疏忽而被攻陷的時候。

英蘇兩國打了上千年，又為了友好數度結親。蘇格蘭的詹姆斯四世娶了英王亨利八世的妹妹；詹姆斯五世跟英格蘭伊莉莎白一世是表兄妹；他的女兒瑪麗女王是伊莉莎白一世的姪女。1603年，伊莉莎白一世駕崩前因無嗣，指定將王位傳給她的姪孫──蘇格蘭的詹姆斯六世，從此詹姆斯六世當上聯合王國的共主，成了大不列顛王國的詹姆斯一世。纏鬥千年的兩國通過聯姻終於完成了統一大業，雖是聯合王國，蘇格蘭至今仍有自己的制度，彷彿仍是獨立國家。兩國統一後，政權移到了倫敦，城堡便開始沒落，17世紀後城堡改成軍事基地，也曾一度做為監獄、刑場，如今由蘇格蘭文物局保管，對外開放，是愛丁堡最受歡迎的景點。

愛丁古堡的王冠廣場與鐘塔。（圖均為作者提供）

伯恩斯晚宴 嘗經典哈革斯

民族舞蹈反映一個地區的文化，我們特意參加了晚上的蘇格蘭歌舞秀。這個秀的主題是：哈革斯之地（The address to Haggis）。「哈革斯之地」是18世紀中葉，蘇格蘭詩人羅伯特伯恩斯（Robert Burns）做的一首詩，後來被譜曲，傳唱後世。蘇格蘭為了紀念詩人，定期舉辦伯恩斯晚宴，包括以哈革斯（肉餡羊肚）為主菜的晚餐配蘇格蘭威士忌，晚宴中並有歌舞表演。本以為只是看場尋常歌舞秀順便吃頓晚飯，沒想到誤打誤撞，體驗了一場蘇格蘭的文化表演。

蘇格蘭風笛與手風琴表演。（圖均為作者提供）

表演以蘇格蘭民歌拉開序幕，歌手穿著格子長褲，風笛手戴著蘇格蘭大絨帽、穿著格子裙，吹吹唱唱，氣氛頗為歡樂。蘇格蘭的服飾非常純樸，不是格子上衣就是格子短裙，也沒有華麗的飾物。年輕的男女舞者隨著樂聲跳上舞台，舞蹈輕快自然，就像尋常土風舞，沒有高難度的動作。許多民歌耳熟能詳，原來我們畢業時唱的驪歌就是蘇格蘭民謠，「驪歌初動，離情轆轆，驚惜韶光匆促」，驪歌聲中送走了青春少年。蘇格蘭人是在過年時唱這首歌，送走舊的一年，蘇格蘭的原詞乃是伯恩斯所作的「往日時光」，由此可見伯恩斯的詩在蘇格蘭普及的程度。

「你看春來了，柳絲裊娜草裙飄」原來這首小學時唱的歌，原曲也是蘇格蘭民謠，原詞是蘇格蘭的「藍色風鈴草」。每首曲子都以風笛伴奏，間或手風琴上場演奏。整場秀純樸古雅，就像古時的民俗慶典，大家歡樂自在地歌舞，平淡中自有韻味，完全沒有誇張的演出。

表演中場，主持人特別介紹蘇格蘭傳統美食哈革斯，他對這道傳統美食驕傲不已。哈革斯是將羊雜如心肝肺等剁碎，加入燕麥、洋蔥、羊油，再加入各種香料調味後塞入洗淨的羊胃，灌入高湯燉煮三小時，這時燕麥的澱粉與羊雜充分混合，黏稠如布丁狀。食用時把羊胃去掉，搭配薯泥、蔬菜等。

蘇格蘭天氣寒冷，耐冷的綿羊是他們最主要的牲畜，羊毛製衣、羊肉供食，基本的穿衣吃飯都靠綿羊。古人愛惜食物，不忍將羊內臟丟棄，因此研製出哈革斯，蘇格蘭人至今以這道傳統美食為傲，但如今大多改用香腸衣灌煮。時代在變，餐飲在進步，但蘇格蘭人仍然不忘本的精神，令人尊敬。

卡爾頓山。（圖均為作者提供）

卡爾頓山 逛博物館 、畫廊

次日從早上9時到下午2時，導遊安排我們自由行。吃過早餐，遊覽車將我們送到卡爾頓山（Calton Hill）下的滑鐵盧（Waterloo Place）。卡爾頓山在愛丁堡的東北側，本身即是有名景點，蘇格蘭政府大廈、議會大樓、荷里路德宮都在山腳下。山上有許多紀念碑，包括蘇格蘭哲學家史都華紀念碑（Dugald Steward Monument）、副海軍上將尼爾森紀念碑（Nelson Monument）、詩人伯恩斯紀念碑等，另有國家紀念堂及方尖碑。卡爾頓山亦是愛丁堡公墓，按照崇尚鬼故事的蘇格蘭人來說，這裡晚上群鬼出來開派對，要比白天更熱鬧。

順著滑鐵盧大街往西走，下坡後便接上新城區的王子街。王子街往右是新城區，左邊是公園，公園裡有座維多利亞哥德式的巨大紀念碑，為紀念蘇格蘭作家瓦特史考特（Walter Scott）。他是蘇格蘭18世紀末的歷史小說家兼詩人，傳世作品很多，搬上銀幕或拍成電視劇的亦不在少數，伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與勞勃泰勒（Robert Taylor）主演的名片「劫後英雄傳」（Ivanhoe）即是改編自他的歷史小說 。

錢幣博物館。（圖均為作者提供）

從紀念碑旁進入公園，穿過谷底到了山谷對面的皇家英里大道，迎面看到一棟羅曼式的美麗大樓，入內參觀才知是蘇格蘭錢幣博物館（Museum on the Mound）。蘇格蘭在羅馬時代因為與英格蘭做貿易，開始接觸羅馬錢幣，直到大衛一世（1136年）時才開始鑄造自己的銀幣，一路發展出銅幣與金幣。兩國統一後於1707年開始改用英磅，蘇格蘭通行了500多年的貨幣，從此走入歷史。兩國雖然幣制統一，但於1695年成立的蘇格蘭銀行可以自己印鈔票、造錢幣，所以蘇格蘭的英磅與英格蘭的價值雖然相同，設計上卻各有不同。兩國統一了400多年，蘇格蘭卻始終難以消除他們的自主情節。目前的這棟大樓是原來蘇格蘭銀行的總部。

皇家英里大道沿街的建築，每棟都很美。最顯眼的當屬愛丁堡大學的新學院（New College），宏偉的大樓、三座哥德式的塔樓，高聳在山坡上，非常出色。老城可看的景點太多，短短五小時只能選重點看，於是我抓緊時間趕往國家畫廊。

與美國不同，大不列顛是聯合王國，所以蘇格蘭是國不是州；愛丁堡有國家博物館、國家圖書館及國家畫廊，都是屬於國立機構。國家畫廊的收藏十分豐富，分門別類整理得有條有序。從義大利文藝復興開始，館中藏有多幅拉斐爾與提香的畫作。另外法國、英國、西班牙、美國及各國畫家的作品皆多有收藏，還有印象派畫廊；館中也大量收藏蘇格蘭本土畫家的作品。

從國家畫廊出來，老遠便看到皇家英里大道的聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）。經喬治四世橋可以到作家JK羅琳撰寫哈利波特的大象咖啡館，許多人慕名去那裡喝咖啡或用餐。再往前走一條街就是蘇格蘭國家博物館，一路上看到多座雕像，聽說這些雕像到了半夜會走下來巡邏。愛丁堡天氣寒冷，建築物古老，鬼故事自古流傳，入夜後並流行撞鬼之旅，導遊帶領著遊客去探索處死女巫的刑場、地下墓穴或野外墳地等，結束後並提供紅酒茶點壓驚。膽大好奇喜歡靈異之人，在愛丁堡是如魚得水了。

皇家遊艇不列顛尼亞號。（圖均為作者提供）

皇家遊艇 學英王室度假

皇家遊艇「不列顛尼亞號」（The Royal Yacht Britannia）於1953年建造完成，1954年1月11日首航，一直為英國王室服務直到1997年除役，總共服務了53年。伊莉莎白二世女王於1952年繼承王位，次年4月16日就主持遊艇下水典禮。按紀錄，遊艇曾做過696次的外交訪問，及272次在英國水域內的巡訪，說來效忠王室也算盡心盡力了。

為了保護王室成員的安全，遊艇上配備一個海軍陸戰隊，除船長、輪機長外，船上至少安排20名官員，外加200名海軍船員以保護安全。每次女王出巡，必是浩浩蕩蕩，嚴陣以待；女王除了搭遊艇訪問友邦各國，有時也在船上宴請各國使節，也招待王公大臣登船飲宴開派對。以前遊艇終年四處巡航，行駛在泰晤士河、利物浦河或英倫海峽，如今退役後停泊在愛丁堡福斯灣中的雷斯港（Leith），是愛丁堡訪客最多的景點之一。

比起豪華遊輪，這艘皇家遊艇規模要小得多。甲板以上只有三層樓，起居室都在二樓，有女王及菲利普親王的房間、女王的辦公室、私人會客室、衣帽間等。王室用的家具依然保持原狀，使用的精緻餐具及高貴銀器多陳列展示供遊客欣賞。一樓是官員們的住處及辦公室，下面兩層則是船員的住艙及儲藏室；第三層樓是下午茶室，遊客可以在那裡享用下午茶，欣賞海灣中的海景。雷斯港的海水很髒，黑而混濁，遙見海港的另一端停泊著一艘郵輪，與皇家遊艇遙遙相對。

皇家遊艇「不列顛尼亞號」的大客廳。。（圖均為作者提供）

身在遊艇上，航行於大海中開派對，當然比在王宮中更為浪漫。我們今日坐在這裡喝茶吃蛋糕，恍如王室座上賓，比起當年的客人來，更自由自在無拘無束。

1981年，查理王儲與黛安娜王妃舉行大婚後，兩人即到船上度蜜月。當年我曾看過電視新聞報導，那日從婚禮轉播到他們登船度蜜月，世界上不知有多少人守在電視旁收看王子公主的神話。可惜數年後就傳出兩人不和，最終以離婚收場，神話破滅，不知又令多少人失望。

王子與王妃的新房至今仍保存完好，床頭還擺著他倆的照片；會客廳中亦有他們一家人的度假照片，王妃出訪友邦後回船看到兩個兒子的欣喜鏡頭，充分表現出了母愛。只可惜如今物是人非事事休，多年過去了，兩位王子早已長大成家，王室的風風雨雨仍是世人津津樂道的八卦。只可惜黛安娜的兒媳們都遠不及她的風采，受歡迎的程度亦遠遠不如她。自古紅顏多薄命，思及黛安娜之死，不免令人遺憾。

英國黛安娜王妃與兩位王子在多倫多。（圖均為作者提供）

循著遊覽路線走回出口，船員友善地向我們揮手道別。我忽然注意到，當年船上的船員是著軍裝的海軍，如今招待遊客的是穿著西裝與蘇格蘭格子長褲的服務員。在年輕英俊船員的微笑揮手中，結束了我們愉快的參觀，也滿足我對溫莎王朝家族年輕時生活的好奇心。

船上的工作人員今昔對比。（圖均為作者提供）

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