旅遊／亞特蘭大 可樂、CNN全球知名 一周玩不夠

從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓的夜景。（圖均為作者提供）

我來美讀研究所及第一份工作都在美國東南部，但十年中只去過一次東南第一大城市亞特蘭大 。後來搬到德州，升了經理，倒反而有機會去亞特蘭大出差。

但是商務旅行都是搭機，租個車，開個會，又飛回來，每個城市都只看到高速公路及高樓大廈，偶爾有頓好吃的中飯，除此之外對亞特蘭大沒什麼體驗。現在退休了，手上最多的是時間，決定去亞特蘭大待一周，盡情遊玩。

亞特蘭大是美國第七大城，達美航空以此為總部，構築整個美國東南的航空網。所以有這個說法：如你住美國東南，不論是去天堂或是地獄，都得在亞特蘭大轉機。

73層高的威斯汀桃樹酒店。（圖均為作者提供）

桃樹酒店 再登旋轉餐廳

喬治亞州盛產桃子，所以亞特蘭大城有20多條路以桃樹為名，1976年2月城中心蓋了個723呎高、73層的摩天旅館「威斯汀桃樹酒店」，當時是美東南最高樓、世界最高旅館，但那頭銜只維持了一年。我在1979年來亞特蘭大玩時，曾上頂樓旋轉餐廳吃了頓飯，飽覽亞特蘭大的天空線。這回相隔42年舊地重遊，當然要再去一次。

2017年4月，有個5歲小男孩的頭被桌子及旋轉牆夾住而身亡，所以現在不旋轉了，很可惜。而且現在四周高樓林立，視野不廣了。但畢竟是個大城，放眼望去仍很熱鬧，心曠神怡。

往東北角遠眺，可以看到一個巨大的足球 場，像現代很多奇形怪狀的建築一樣，屋頂是八片平板，2017年開幕，花費16億美元建造，可坐7.1萬人。這裡是兩個職業足球隊的主場，一是美式足球，一是全世界公認的足球隊。我還記得達拉斯牛仔隊花了10億元蓋新館，那時是破紀錄的天價。足球場前面是另一著名的地標──CNN大樓，可惜因為疫情的關係，CNN的訪客中心謝絕參觀。

從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓。（圖均為作者提供）

可口可樂 是世界最知名的企業之一，到亞特蘭大一定要去這間公司的遊客中心體驗一下。這新館是2007年蓋的，每年有千萬遊客；一進門就是個30呎高的霓虹燈，館內當然有發展史的陳列。

最有趣的是，有個房間讓你聞不知名的味道，然後猜那是什麼香料，內人的答案是百分之百正確。二樓有兩個景德鎮的大花瓶，幾乎與人齊高。大家最喜歡的當然是免費的試吃房，有上百種可口可樂公司的產品；值得一提的是，「可口可樂」是華人圈內公認最好的中文翻譯，又對音又傳神。

可口可樂大廰二樓的兩個大景德鎮瓷器。（圖均為作者提供）

石頭山 刻三名人雕像

亞特蘭大的可口可樂及CNN是全球聞名，它的石頭山在美國也很出名，但美國之外沒幾個人知道，遠不及澳洲的大紅石有名。

石頭山是世界最大的一塊花崗岩，地面上我們看到的只是三分之一的石頭，地下深達7英里，估計有1000億磅重，這裡的花崗岩曾用於美國國會東側的台階、東京的帝國飯店。

石頭山高1686呎，寛825呎，1916年就有人提議在石頭山上雕刻南方英雄，但一直到1964年才正式動工，到1972年3月才完工。

石頭山的大型雕刻。（圖均為作者提供） 從纜車上看石頭山的大型雕刻全區。（圖均為作者提供）

石頭山上刻了三個南方邦聯的名人：分別是傑佛遜總統（Jefferson Davis)、李將軍（Robert E. Lee）及傑克森將軍（Thomas J “Stonewall” Jackson）。整個圖像高達90呎，寬達190呎，深入石頭11呎，現在有纜車可直上石頂。上面還有個咖啡室，那天風不大，在頂上隨意走動遊覽，下山後去正面看雕像，非常壯觀。

現在去南方邦聯紀念雕像在全美如火如荼，喬州也有多人提議把這三個人像去掉，我希望永遠不通過，不然就太可惜了。

水族館中來自日本北海道的帝王蟹。（圖均為作者提供）

喬治亞水族館 西半球最大

喬治亞水族館在2005年開幕時，是世界最大的水族館，但就像美國其他的世界第一都拱手讓出寶座，2012年後被新加坡和珠海長隆超過，變成世界第三大了，但仍是西半球最大，每天要凖備2萭磅的食物來餵魚。水族館容納有1100萬加侖的水，最大的一缸當然是給鯨魚游的，有630萬加侖的水；在開幕時那鯨鯊居然是從台灣買來的。

水族館的大鮑魚。（圖均為作者提供）

像所有的水族館一樣，熱帶魚的魚缸最好看，花花綠綠的，很吸晴。每次去水族館我最喜歡看企鵝，那天大概快要到進食時間，所以跑來跑去，在水裡游泳，真可愛。館裡有海獅及海豚表演，我以為動物表演被禁止了，又重溫年輕時的舊夢。中國人到哪裡都想到吃，最感興趣的仍是大鮑魚，有六隻，及日本北海道的帝王蟹。

亞特蘭大的動物園不怎麼有名氣，但對海外華人來說有很大的吸引力，因為它有四隻中國國寶──大熊貓，是世界上中國之外數量最多的地方，跟台北動物園一樣擁有四隻。1996年奧運會在亞特蘭大舉行，大大提升了這城市在世界的知名度，1999年成功爭取到兩隻熊貓，洋洋和倫倫。

亞特蘭大動物園的兩隻熊貓。（圖均為作者提供）

這兩隻多產，2006年產下美蘭，2008年生了喜蘭，2010年得了個阿寳，2013年喜得雙胞胎美輪、美奐。根據中美雙方熊貓租賃協議，這五隻幼仔都已被送回中國成都了。2016年，洋洋和倫倫又生了個雙胞胎，雅倫和喜倫。經過多次請求，這兩隻得以留在當地。我們這次四隻都看到了，但都在吃竹子，坐著不起來走動，我們等了一小時仍沒看到什麼動作，一點都不像網上看成都熊貓基地的小熊貓到處玩、翻筋斗，只好敗興而歸。熊貓館地方不大，展區是小小的兩個房間，真是虧待我們的國寶。

高等藝術館展示羅特列克畫的紅磨坊舞女。（圖均為作者提供） 高等藝術館展示莫內早期的風水畫。（圖均為作者提供）

人年紀大了，就喜歡去逛博物館了，每到一處必去。以亞特蘭大城市的規模，它的高等藝術博物館不算大；我最喜歡看法國印象派的畫，它們有五幅印象派大師莫內的畫，尺寸也不小，有兩張比較特別。大部份博物館莫內的畫多半是睡蓮、海灘、教堂，而這兩張是早期的印象派畫作。我1995年來開會時，這裡有羅特列克（Henri de Toulouse-Lautec）的特展，共近50張他的原作，算是第一次接觸他的作品，他幫紅磨坊畫畫報多年而出名。這次也特別注意看，幸好還有十幅，大飽眼福。亞特蘭大城的中國人很多，有很大的中國城，所以設有台灣經文處；韓裔更多，因為起亞廠就在喬州。但這間博物館沒有專門的亞洲館，只有些零星的中國瓷器在展覽，很可惜。

亞特蘭大城其他可觀光的地方很多，像馬丁路德國家歷史遺址、世運廣場、卡特總統圖書館，可惜因疫情關閉不開放。龐斯市場很像波士頓的昆西市場，是小吃店的天堂，這裡原來是西爾斯百貨商店的大樓。本來也很有興趣去逛植物園、歷史中心館等境景點，看來一周時間仍不夠玩盡呢。

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