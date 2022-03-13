我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

旅遊／亞特蘭大 可樂、CNN全球知名 一周玩不夠

無語
從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓的夜景。（圖均為作者提供）
從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓的夜景。（圖均為作者提供）

我來美讀研究所及第一份工作都在美國東南部，但十年中只去過一次東南第一大城市亞特蘭大。後來搬到德州，升了經理，倒反而有機會去亞特蘭大出差。

但是商務旅行都是搭機，租個車，開個會，又飛回來，每個城市都只看到高速公路及高樓大廈，偶爾有頓好吃的中飯，除此之外對亞特蘭大沒什麼體驗。現在退休了，手上最多的是時間，決定去亞特蘭大待一周，盡情遊玩。

亞特蘭大是美國第七大城，達美航空以此為總部，構築整個美國東南的航空網。所以有這個說法：如你住美國東南，不論是去天堂或是地獄，都得在亞特蘭大轉機。

73層高的威斯汀桃樹酒店。（圖均為作者提供）
73層高的威斯汀桃樹酒店。（圖均為作者提供）

桃樹酒店 再登旋轉餐廳

喬治亞州盛產桃子，所以亞特蘭大城有20多條路以桃樹為名，1976年2月城中心蓋了個723呎高、73層的摩天旅館「威斯汀桃樹酒店」，當時是美東南最高樓、世界最高旅館，但那頭銜只維持了一年。我在1979年來亞特蘭大玩時，曾上頂樓旋轉餐廳吃了頓飯，飽覽亞特蘭大的天空線。這回相隔42年舊地重遊，當然要再去一次。

2017年4月，有個5歲小男孩的頭被桌子及旋轉牆夾住而身亡，所以現在不旋轉了，很可惜。而且現在四周高樓林立，視野不廣了。但畢竟是個大城，放眼望去仍很熱鬧，心曠神怡。

往東北角遠眺，可以看到一個巨大的足球場，像現代很多奇形怪狀的建築一樣，屋頂是八片平板，2017年開幕，花費16億美元建造，可坐7.1萬人。這裡是兩個職業足球隊的主場，一是美式足球，一是全世界公認的足球隊。我還記得達拉斯牛仔隊花了10億元蓋新館，那時是破紀錄的天價。足球場前面是另一著名的地標──CNN大樓，可惜因為疫情的關係，CNN的訪客中心謝絕參觀。

從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓。（圖均為作者提供）
從頂樓旋轉餐廳看足球場及CNN大樓。（圖均為作者提供）

可口可樂是世界最知名的企業之一，到亞特蘭大一定要去這間公司的遊客中心體驗一下。這新館是2007年蓋的，每年有千萬遊客；一進門就是個30呎高的霓虹燈，館內當然有發展史的陳列。

最有趣的是，有個房間讓你聞不知名的味道，然後猜那是什麼香料，內人的答案是百分之百正確。二樓有兩個景德鎮的大花瓶，幾乎與人齊高。大家最喜歡的當然是免費的試吃房，有上百種可口可樂公司的產品；值得一提的是，「可口可樂」是華人圈內公認最好的中文翻譯，又對音又傳神。

可口可樂大廰二樓的兩個大景德鎮瓷器。（圖均為作者提供）
可口可樂大廰二樓的兩個大景德鎮瓷器。（圖均為作者提供）

石頭山 刻三名人雕像

亞特蘭大的可口可樂及CNN是全球聞名，它的石頭山在美國也很出名，但美國之外沒幾個人知道，遠不及澳洲的大紅石有名。

石頭山是世界最大的一塊花崗岩，地面上我們看到的只是三分之一的石頭，地下深達7英里，估計有1000億磅重，這裡的花崗岩曾用於美國國會東側的台階、東京的帝國飯店。

石頭山高1686呎，寛825呎，1916年就有人提議在石頭山上雕刻南方英雄，但一直到1964年才正式動工，到1972年3月才完工。

石頭山的大型雕刻。（圖均為作者提供）
石頭山的大型雕刻。（圖均為作者提供）
從纜車上看石頭山的大型雕刻全區。（圖均為作者提供）
從纜車上看石頭山的大型雕刻全區。（圖均為作者提供）

石頭山上刻了三個南方邦聯的名人：分別是傑佛遜總統（Jefferson Davis)、李將軍（Robert E. Lee）及傑克森將軍（Thomas J “Stonewall” Jackson）。整個圖像高達90呎，寬達190呎，深入石頭11呎，現在有纜車可直上石頂。上面還有個咖啡室，那天風不大，在頂上隨意走動遊覽，下山後去正面看雕像，非常壯觀。

現在去南方邦聯紀念雕像在全美如火如荼，喬州也有多人提議把這三個人像去掉，我希望永遠不通過，不然就太可惜了。

水族館中來自日本北海道的帝王蟹。（圖均為作者提供）
水族館中來自日本北海道的帝王蟹。（圖均為作者提供）

喬治亞水族館 西半球最大

喬治亞水族館在2005年開幕時，是世界最大的水族館，但就像美國其他的世界第一都拱手讓出寶座，2012年後被新加坡和珠海長隆超過，變成世界第三大了，但仍是西半球最大，每天要凖備2萭磅的食物來餵魚。水族館容納有1100萬加侖的水，最大的一缸當然是給鯨魚游的，有630萬加侖的水；在開幕時那鯨鯊居然是從台灣買來的。

水族館的大鮑魚。（圖均為作者提供）
水族館的大鮑魚。（圖均為作者提供）

像所有的水族館一樣，熱帶魚的魚缸最好看，花花綠綠的，很吸晴。每次去水族館我最喜歡看企鵝，那天大概快要到進食時間，所以跑來跑去，在水裡游泳，真可愛。館裡有海獅及海豚表演，我以為動物表演被禁止了，又重溫年輕時的舊夢。中國人到哪裡都想到吃，最感興趣的仍是大鮑魚，有六隻，及日本北海道的帝王蟹。

亞特蘭大的動物園不怎麼有名氣，但對海外華人來說有很大的吸引力，因為它有四隻中國國寶──大熊貓，是世界上中國之外數量最多的地方，跟台北動物園一樣擁有四隻。1996年奧運會在亞特蘭大舉行，大大提升了這城市在世界的知名度，1999年成功爭取到兩隻熊貓，洋洋和倫倫。

亞特蘭大動物園的兩隻熊貓。（圖均為作者提供）
亞特蘭大動物園的兩隻熊貓。（圖均為作者提供）

這兩隻多產，2006年產下美蘭，2008年生了喜蘭，2010年得了個阿寳，2013年喜得雙胞胎美輪、美奐。根據中美雙方熊貓租賃協議，這五隻幼仔都已被送回中國成都了。2016年，洋洋和倫倫又生了個雙胞胎，雅倫和喜倫。經過多次請求，這兩隻得以留在當地。我們這次四隻都看到了，但都在吃竹子，坐著不起來走動，我們等了一小時仍沒看到什麼動作，一點都不像網上看成都熊貓基地的小熊貓到處玩、翻筋斗，只好敗興而歸。熊貓館地方不大，展區是小小的兩個房間，真是虧待我們的國寶。

高等藝術館展示羅特列克畫的紅磨坊舞女。（圖均為作者提供）
高等藝術館展示羅特列克畫的紅磨坊舞女。（圖均為作者提供）
高等藝術館展示莫內早期的風水畫。（圖均為作者提供）
高等藝術館展示莫內早期的風水畫。（圖均為作者提供）

人年紀大了，就喜歡去逛博物館了，每到一處必去。以亞特蘭大城市的規模，它的高等藝術博物館不算大；我最喜歡看法國印象派的畫，它們有五幅印象派大師莫內的畫，尺寸也不小，有兩張比較特別。大部份博物館莫內的畫多半是睡蓮、海灘、教堂，而這兩張是早期的印象派畫作。我1995年來開會時，這裡有羅特列克（Henri de Toulouse-Lautec）的特展，共近50張他的原作，算是第一次接觸他的作品，他幫紅磨坊畫畫報多年而出名。這次也特別注意看，幸好還有十幅，大飽眼福。亞特蘭大城的中國人很多，有很大的中國城，所以設有台灣經文處；韓裔更多，因為起亞廠就在喬州。但這間博物館沒有專門的亞洲館，只有些零星的中國瓷器在展覽，很可惜。

亞特蘭大城其他可觀光的地方很多，像馬丁路德國家歷史遺址、世運廣場、卡特總統圖書館，可惜因疫情關閉不開放。龐斯市場很像波士頓的昆西市場，是小吃店的天堂，這裡原來是西爾斯百貨商店的大樓。本來也很有興趣去逛植物園、歷史中心館等境景點，看來一周時間仍不夠玩盡呢。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。

亞特蘭大 足球 可口可樂

上一則

星座／3月13日至3月19日 雙子扮演軍師 處女感情得意

下一則

旅遊／愛丁堡 山城景色美如畫

延伸閱讀

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺
喬州多數郡縣 染疫風險已降至中或低水平

喬州多數郡縣 染疫風險已降至中或低水平
亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請

亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請
社區看板／台積電、美光等企業 3.16線上徵才

社區看板／台積電、美光等企業 3.16線上徵才

熱門新聞

面對面可以看清對方的長相和談吐，提高相親的成功率。(Getty Images)

「理性與感性」糾結 華人為脫單 投入相親市場

2022-03-06 19:41
進入婚戀市場相親，就是要「找對的人」。(Getty Images)

相親前了解自己 最忌：愛運動鞋 卻穿高跟鞋

2022-03-06 12:38
相親最好不要拘泥於固定的條件，可以提高成功率。(Getty Images)

現代媒婆：擇偶放寬條件 才能找到對的人

2022-03-06 02:29
小夥子從下面的樹椏鋸起，在鋸之前先用繩子繫住，再用砍樹的鏈鋸把樹椏鋸斷。（作者提供）

生活／砍伐後院百年松樹

2022-03-06 02:05

地產迷思／地基裂痕 地毯下藏大問題

2022-03-06 02:10
香根豆乾腸絲

料理功夫／下飯熱炒2道

2022-03-06 02:24

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里