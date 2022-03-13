封面故事／旅行護士搶手 待遇更優渥

人力短缺的醫院大量聘用旅行護士；圖為來自威州的旅行護士Alan Glazewski在加州蘋果谷的醫療中心加護病房工作。(路透)

新冠疫情 爆發後，最身心俱疲的莫過於守在病榻最前線的護士們，「紐約時報」記者蘿倫‧希爾格斯(Lauren Hilgers)報導，許多護士因此出走醫院，成為待遇更優渥的「旅行護士」(Traveling nurse)，讓不少醫療機構感到吃不消；但是對於受盡無數折磨的護士們來說，他們的價值也終於得以彰顯出來。

自新冠疫情以來，大量護士從醫院求去，例如在德州 阿馬里洛(Amarillo)西北醫院(Northwest Texas Healthcare System hospital)，2020年就有185名護士離職，占醫院全體護士的20%，其中加護病房的護士離職率高達80%。

這些護士離開醫院、但沒有離開原本的工作，而是成為旅行護士，也就是受聘於某些類似人力公司的機構，當有哪些醫院需要護士人手時，就把這些護士派去哪裡。

工作數月 就能賺到年薪

這些人力機構在全國有數百家，規模從一個地區到全國性、甚至跨國的都有，且疫情之前就已在蓬勃發展：2009年至2019年間，此產業的收入翻了兩倍；疫情之後需求更是驚人，2020年3月時，此產業開缺1萬2000個工作機會，是2019年的兩倍，然後到同年12月，工作機會增加到3萬個。

旅行護士的待遇遠優於受聘於醫院的護士；以德州來說，護士的平均年薪是7萬5000元，但是在北達科他州法哥(Fargo)，當地有機構開出周薪8000元徵旅行護士，在紐約州甚至有上看1萬元者，等於只要工作幾個月，就能抵醫院護士工作一年。

固然許多護士會將自己的工作視為天職，但現實生活還是要過；從受聘於西北醫院轉職為旅行護士的德坦(Chris Detten)說：「金錢是非常好的驅動力，讓自己感覺到一切的辛苦都是值得的。」

更讓許多早已苦於高護病比與高工時的護士們趨之若鶩的是，旅行護士的工作壓力較小，可以置身於醫院管理層的明爭暗鬥之外，也不必每天看主管及同事臉色陪笑等。

此外，就算同樣得面臨無數生離死別及家屬的大吼大叫，但是換個地方總是能夠有「重新開始」的感覺，維持工作熱忱，況且較優渥的薪資還能讓他們有餘裕工作一陣子後休個長假、恢復身心。

旅行護士受聘於人力機構，根據醫院的需求調派，待遇遠優於受聘於醫院的護士。(路透)

從業者激增 良莠不齊

旅行護士也有缺點，例如人力素質問題；雖然聘雇旅行護士的機構都會審視履歷，但是疫情造成的從業人數激增，仍有可能出現專業不契合的情況；西北醫院護士巴拉札(Solomon Barraza)就表示，這些來來去去的人當中，有些是他見過最優秀的護士，但也有些人「根本不應該出現在這裡」。

人力短缺的醫院被迫聘用旅行護士，其財務負擔之重甚至超過部分鄉村地區所能負荷；例如在德州，2020年有超過453間醫院面臨財務危機，儘管期間投入70億元補貼醫院聘用人手，過去兩年仍有22間鄉村醫院不支倒閉；目前德州有71個郡完全沒有醫院，只有40%的鄉村醫院有能力接生胎兒。

至於會接收因鄉村醫院無能力收治而轉院的西北醫院，今年1月還向地方政府及聯邦緊急事務管理署(FEMA)請求增加人手。

護士緊缺 大企業也搶人

另一個讓許多醫療機構壓力沉重的原因是，大企業聘用的護士愈來愈多，例如亞馬遜(Amazon)及微軟(Microsoft)現在聘的護士都在數百人之譜，導致目前全國所有有執照護士中，只有54%受聘於醫院。

美國醫院學會(American Hospital Association)，還有部分州政府或議會對這種形勢很有意見，想要出手管制；但是鑒於護士人手短缺，要解決問題並不容易，佛州大西洋大學護理學教授蘿斯‧休曼(Rose O. Sherman)表示，要根本解決此問題，關鍵還是在如何讓護士更願意從事這份工作。

醫療機構感受到人力及財務壓力，第一線的護士更是陷入過勞；例如2020年時30歲、只有一年加護病房輪班經驗的巴拉札就因人力吃緊而成為護士長，這樣的資歷以常態來說還是很淺的。

巴拉札有時必須每周工作六天，或是上工時，看到有四名護士跟他一起當班，但是再看看當天病人人數，他知道他其實需要六名護士。

護士的工作不但辛勞，其壓力之沉重也是外界難以想像，巴拉札有時剛幫無法呼吸的病人接上呼吸器後，另一邊是有病人血壓 急降到40(正常值為95至100)；巴拉札說，常常會看到許多人同時處於命懸一線的危殆狀態，「我要先救誰？如果我選錯人，然後有人因此去世了該怎麼辦？」

在這些壓力下，巴拉札在疫情期間首次簽署文件，引用德州法律「安全港條款」(Safe harbor)，避免因為不安全地對待病人而威脅到自己的護士執照。

加護病房常常看到病人命懸一線，護士備感壓力沉重；圖為加州一名護士在加護病房照料新冠患者。(歐新社)

更沉重的是，體力活有時不僅止於護士份內的工作，因為護士短缺只是疫情後「大辭職」熱潮中較為突出的一塊；巴拉札就曾經遇過因清潔人員人力短缺，而得親自幫忙打掃病房或清理便盆的經驗。

身體的疲勞外，同樣折磨人的是「心累」；疫情期間，全國的護士們見證了數十萬死別，還有家屬的不理性怨懟、甚至有不斷要求使用未經證實療法等情事。

阿馬里洛的BSA醫院(BSA Health System)護士的諾拉‧沙迪克斯(Nora Shadix)表示，她一直記得曾有家屬將病人的死歸咎於她，讓她覺得「我一直很對病人抱有同情心，但是對家屬的同情心已被消磨殆盡。」

護士心理上的疲勞可謂三重交加，包括熱忱及同情心被消磨殆盡，對病房機器各種警示音的疲勞，還有對「一切疲勞」感到的厭煩；一名醫院執行長也說，護士確實一直都是個會把體力跟熱忱消磨至倦怠、過勞境地的工作。

醫護在患者與病魔作鬥爭時，除了給予藥物的治療，也常常要進行心理的鼓勵與疏導。(Getty Images)

巴拉札說，他有時會覺得自己彷彿「跑了世界上最長距離的馬拉松」，有時坐在沙發上就累癱到睡著，也有時是在快要睡著時，在半夢半醒間突然有一種被插管的是他的苦痛感覺。

會造成這些壓力，其實是醫療機構在疫情前，就一直將人力壓縮至「最有效率」的結構性問題的結果；大型旅行護士聘雇機構Aya Healthcare總裁阿葡麗爾‧漢森(April Hansen)表示，這種情況當然不健康，但是今天的需求可謂遍布各科別，彷彿還在疫情前夕。

疫情期間的壓力，讓巴拉札好幾次看到同僚眼淚潰堤；去年一項調查顯示，66%的加護病房護士考慮退休。

身價提高 更敢爭取福利

但是，也因為護士大規模轉職，人力吃緊讓不少受聘於醫院的護士終於有了些回報；例如西北醫院決定提高加班費，BSA醫院也宣布加薪；阿肯色大學醫院(UAMS Medical Center)更宣布，留任超過三年的護士加發2萬5000元獎金。

德州穆爾郡地方醫院(Moore County Hospital District)則宣布，疫情期間不論出勤狀況，均以全勤計薪；醫院護士長龍達‧克勞(Ronda Crow)表示，留住人才要下巨大資本，但是穩賺不賠。

由於身價水漲船高，護士也更願意為自己出口氣；德州希爾福德醫療中心(Hereford Regional Medical Center)護士長坎迪絲‧史密斯(Candice Smith)表示，過去旅行護士來這裡都會說「我能做什麼？我什麼工作都可以做」，但是現在他們會說「我只在周日到周二工作，還有我聖誕假期要請假。」

至於入睡時必須讓卡通影片一直播放，避免夢中出現病房機器聲的沙迪克斯則說：「護士們終於明白了自己應有的價值，他們不會回到過去的日子」。