封面故事／疫情職場新生態 Z世代新鮮人 沒進過辦公室

疫情期間許多企業採取居家工作模式，這兩年踏入職場的Z世代幾乎未曾進過辦公室。(美聯社)

全美自2020年開始，受新冠病毒爆發影響，各大企業紛紛改採居家辦公(Work From Home)的作業模式，大大改變了傳統職場生態；2020年畢業踏入職場的社會新鮮人，也就是大多出生於1997-2000年間的「Z世代」，絕大部分根本沒有踏入過辦公室，因此對於職場的理解必定迥異於上一世代；華爾街日報特別撰文，分析這樣的轉變對於初出茅廬的年輕人而言，究竟是紅利還是戕害。

多數經濟學家及社會學家的調查結果顯示，由於居家辦公不需面對潛在爾虞我詐、鉤心鬥角的職場文化，年輕Z世代對於遠距工作的現況整體而言相當滿意，再加上現在疫情 雖然趨緩，也不是每一間企業都恢復強制到班工作，仍有許多企業保留居家辦公的選項作為招聘人才的談判籌碼，有些年輕世代甚至已經做好規畫，打算一輩子從事不需進辦公室的工作。

不過，人類終究是群居的動物，「一輩子居家工作」其實也意味著「一輩子孤獨終老」；專家表示，長時間獨立作業容易使人感到無所適從與焦慮的情緒，事實上多數研究均指出，即便是自認為「喜歡居家辦公的人」，也表現出程度不一的焦慮傾向；此外，失去了在辦公室與長官和同事相處的經驗，可能會使人感覺與社會隔絕，在心靈上成為一座孤島，不懂得如何與他人應對交際。

網上活躍 鮮少與真人互動

當然，相比於Y世代、X世代，甚至更早期沒被命名的世代，Z世代年輕人在本質上就更容易成為「心靈孤島」，不完全與疫情導致的居家辦公有關；也就是說，疫情只是加速Z世代自成孤島的催化劑，讓這一代人變成心靈孤島更深層的原因是他們從小就生長在科技進步的時代，使用社群媒體 的時間大大超過他們與「實體朋友」出去一起聊天、逛街、打球、喝咖啡的時間，因此先天體質上，他們本來就不習慣與人面對面。

洛杉磯加州 州立大學(California State University, Los Angeles)兼職教授西崎桑托(Santor Nishizaki)說：「Z世代大概是目前為止最少與人實體互動的群體，他們不斷在社群媒體上與他們做比較，也只會在社群媒體上展現自己最好的一面。」

此外，非營利組織人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)總裁泰勒(Johnny Taylor)也指出，長期與社會上的他人沒有實體連結很容易讓人無法建立長期友誼並找到攜手共度一生的伴侶；他說：「Z世代的年輕人因為居家辦公，不太有機會能拍拍同事的肩膀，邀請他周五下班後一起去酒吧喝一杯，這種人與人連接的失去正是一個大問題。」

針對這個現象，克拉克大學(Clark University)心理學教授亞內特(Jeffery Arnett)也表示擔憂，他說：「人在70歲以後，由於父母俱歿、伴侶也可能辭世、小孩通常也都外出打拚，大概率會一個人過，但現在的Z世代某種程度上提前50年開始過這種人生；不過只要進辦公室上班，就可以扭轉這個情況，獲得同事間的友誼與長官的提攜，並更自然地與他人產生心理連結。」

在家工作 和家人更親近

現年21歲，剛剛大學畢業的社會新鮮人伊莉莎白．慕尼漢(Elizabeth Mooneyham)就是一位傾向「自主獨立工作」，但同時仍在與「和同事建立連結」兩種工作模式之間舉棋不定的人；她說：「居家辦公確實滿孤獨的，但正因為這樣不受地點限制的工作型態，能讓我與家人更常見面；雖然我最近有在思考要搬到離辦公室近一點的地方，以便跟同事和長官建立更好更牢固的關係，但我不可能接受傳統上那樣每天塗口紅、踩高跟鞋、進辦公室，然後整天盯著電腦的工作型態，我們這一世代傾向較多的獨立性，不過這並不妨礙我與同事建立關係。」

居家辦公可能失去和同事建立連結的機會，另一方面卻增加了和家人相處的時間，讓人難以取捨。（美聯社）

重回辦公室 找回工作感

另一名自疫情以來就長期線上作業的曼哈頓上班族茲爾(Zierer)也表示，雖然很享受遠距辦公帶來的便利，但當真的有機會回到辦公室漸漸久違的同事時，心裡真的非常開心；他說：「回辦公室那天我還特別提早到，在公司的廁所自拍，這讓我有種找回久違了的『工作』的感覺。」

許多上班族雖然享受遠距辦公帶來的便利，但更渴望回到辦公室，找回「工作」的感覺。(Getty Images)

除了心理健康以外，長期居家辦公其實也可能影響職業生涯發展，因為在現階段而言，Z世代年輕人才剛開始累積社會經驗，職場上的許多行為還有賴於前輩的指導，一個人居家辦公也會讓他們不確定自己做出來的成果是否是公司所需要的；即便他們交出的東西長官很滿意，但因為沒能直接得到高層的反饋，很容易胡思亂想「老闆有沒有有生我的氣」、「我交出來的成果OK嗎？」等庸人自擾的問題。

另一方面，中文俗話說「見面三分情」不一定指「見到面才留人情」，更多的情況其實是「見不到面根本想不起來你是誰」；泰勒就說，他們協會曾針對企業雇主做過調查，發現約有42%的長官在分派任務時，常常無意中「忘記」居家辦公的同仁；搭配前面提到這些Z世代的年輕人本來就容易胡思亂想「老闆是不是生我的氣」的問題，長官忘記分派任務的行為更可能導致他們進一步懷疑「老闆不喜歡我才不派工作給我」；正因有這種心態，導致他們擔心一旦去找老闆要新任務會被「噴」，上下溝通管道因此失靈。

泰勒說：「如果我是主管，我會傾向把手上的待交辦任務交給剛剛從我眼前晃過的人，而不是發薪水時才想到的下屬；簡單地說，不在辦公室上班，就失去了在主管面前展現自身才華的機會。」

建立歸屬感 降低離職率

那麼作為雇主，要在滿足同仁居家辦公需求的同時，避免同仁心理上、職涯規畫上，甚至對公司的向心力上出現問題應該如何解決？哈佛大學商學院教授慈朵爾．尼利(Tsedal Neeley)指出，公司方面應有意識地讓年輕員工多多參與公司事務，例如允許同仁居家作業的同時，規定每周或每月應進辦公室幾次，藉此凝聚員工對公司向心力。

居家辦公可節省通勤的時間和成本，是吸引職場新鮮人的優勢之一。(Getty Images)

尼利教授說：「Z世代的年輕人剛開始要建構自己的職業生涯，但他們對此還不熟稔，因此雖然有較強烈的自主性而要求居家辦公，但同時他們也可望某種程度的沉浸；如果純粹居家辦公，與公司同事、長官完全無法建立任何線上會議以外的關係，自然不可能建立他們對公司的忠誠，從而提高離職率，這對公司而言也是斲傷。」

事實上，根據金融信息服務公司Bankrate於2020年7月間對約2000名勞工做的調查顯示，超過一半的受訪者都表示自己正在找新工作，其中Z世代的年輕人比率最高，是戰後嬰兒潮世代與X世代的兩倍，顯示這已是雇主必須重視的問題，否則等Z世代成長起來成為勞動主力時，如果離職率仍然居高不下，勢必拖垮國家整體的經濟發展。

尼利教授指出，就她觀察部分公司在這方面就做得不錯，利用員工剛入職員工訓練的時機要求員工需進辦公室參加課程，以讓員工對公司產生心理連結；她說：「我觀察到有些允許新進同仁居家辦公的公司會要求員工入職的第一個月仍需進辦公室，參加預定會議、員工培訓、與同事完成指定任務等，以有效建立員工對公司的歸屬感。」