每周一書／中國外交與台灣 談「一個中國」起源

日本法政大學法學部國際政治學系教授福田圓專書「中國外交與台灣——『一個中國原則的起源』」，2013年由日本慶應義塾大學書版會出版，同年旋即獲得第25屆亞洲太平洋獎特別獎。

「一個中國」原則是如何形成的？從「解放台灣」到「一個中國」原則，毛澤東這中間的外交手段轉折為何？日本 法政大學法學部國際政治學系教授福田圓專書「中國外交與台灣——『一個中國原則的起源』」，2013年由日本慶應義塾大學書版會出版，同年旋即獲得第25屆亞洲太平洋獎特別獎。

福田圓在鑽研中國、台灣、美國等地的第一手資料，並與各地研究者互相交流後完成該著作，希望讓華語圈讀者多少產生新的發現與想法，他表示，在兩岸關係研究上，會透過所使用的用語、稱呼，檢視研究者的政治立場及對歷史的理解。中譯本考量中文讀者通用的詞彙及閱讀流暢度，盡可能選用接近日文原文的用語及稱呼。

書中提到，1949年中華人 民共和國成立後，原先預計要在數年內「解放」台、澎、金、馬，如果順利完成「解放」，就不會有現在的「一個中國」原則。1950年6月韓戰爆發，美國積極援助台灣，並圍堵中國，導致中國對台「解放」變得困難。

福田圓分析指出，韓戰結束後，朝鮮半島及中南半島已劃定停戰線，導致台灣海峽兩岸的分裂狀態極有可能成為定局。因此中國領導人必須透過外交手段，處理與台灣海峽對岸的中華民國 分裂等問題。這也代表著中國如何隔著台灣海峽與美國、中華民國對峙。1954年至1965年的這段期間，正是中國外交在西方資本主義國家、社會主義國家及亞洲、非洲各國交互作用中，持續面臨這些問題的時期。

第二次世界大戰後，經歷韓戰，東亞的冷戰結構已相當明確，中國領導人要如何構思「解放台灣」與完成國家統一？為了實現此構想，又須實施什麼樣的具體手段呢？本書針對這些問題實行多方考察，研究中國對台政策重點從軍事鬥爭轉為外交鬥爭，希望辨明其實質內容由追求「解放台灣」至形成「一個中國」原則的過程。

本書是福田圓在2000年代後期，在慶應義塾大學政策媒體研究科及台灣政治大學東亞研究所攻讀博士課程期間所撰寫的博士論文為基礎所撰寫的。就如同日文版「後記」中所述，若沒有留學期間曾多方照顧他的老師、友人協助，以及台灣外交部所提供的獎學金，他無法完成博士論文，更遑論是本書日文版的出版。

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