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醫藥短波／新冠康復 小心「腦霧」後遺症

顏世蓮

自從新冠病毒發生之後的過去兩年半中，毒株病毒不斷地變異，雖然感染Omicron和Delta症狀上明顯的有差別，可是卻越來越多的人發現，感染者有神經方面的腦霧現象。事實上腦霧並不是一個疾病，只是一個形容頭腦反應的名詞。根據英國的健康總署統計，發現將近四分之一的Omicron毒株的確診患者，發生了腦霧的現象。就是好像一種認知能力不足的現象，頭腦有些昏暈、沒有精神、注意力不足、感到迷茫、思考緩慢、健忘、精神疲勞、感覺人在迷霧當中等。

最近加州舊金山分校神經病學、記憶和衰老中心的一項臨床研究，針對感染新冠病毒且無需住院的成年人，進行了患者一年左右長期影響研究。參與者平均年齡為41歲，至少受過高中教育。結果發現43%的人在感染後一個月開始出現症狀，另外29%的人在感染的兩個月之後產生。

為什麼會有這種情形呢？目前認為新冠肺炎屬於全身性感染的疾病，直接侵犯到支氣管和肺部，嚴重影響肺部氧氣交換的功能，導致血液中含氧量濃度下降，當血液無法供應大腦足夠氧氣的時候，就造成了大腦中霧茫茫的現象。另外又認為新冠肺炎會造成一種特別的細胞激素的釋放，引起全身性的發炎，同時會經由脊椎神經液影響到大腦，而無法正常的運作。

腦霧該怎麼治療呢？

這種現象並不是只有感染到新冠肺炎才會引起，平常如果體內的毒素超標，如洗腎、肝硬化的患者，或者是某些藥物的影響，如鎮靜劑、抗組織胺，或者是頭部受到外傷如腦震盪，甚至於憂鬱症、焦慮症偏頭痛的藥都可能引起。

目前並沒有一個直接的治療方法，主要是找到可能的原因，如果是藥物引起的就停止使用藥物、如果是發炎引起的就必須優先處理發炎的情況。特別是感染新冠肺炎的患者，一定要按時吃退燒消炎的藥物，如有胸悶、氧氣飽和度低於92%的情況，一定要去急診室。

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