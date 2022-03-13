我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

醫藥短波／人類前年10大死因 心臟病比新冠致命

顏世蓮

人總是希望延年益壽，可是人類的生物構造導致肉體無法永久生存，所以死亡也是必然的現象。

那麼目前到底人類死亡的原因是什麼呢？

根據世衛組織的報導，過去10年間與健康相關的十大死亡原因是心血管疾病、癌症、呼吸系統疾病、糖尿病、意外或意外傷害、中風、失智症、腹瀉、交通事故、肝病等，但是不同的國家會略有不同。

由於新冠病毒疫情的全球蔓延，肆虐兩年以來，至少480萬的人喪失生命，所以許多人理所當然的認為2020年的死亡第一大原因就是新冠病毒流行感染病。

可是按照美國疾病防治中心的調查報告，造成人類的主要的五大死亡原因是，一、心臟疾病，占20.6%；二、癌症，占17.8%；三、新冠肺炎，占10.4%；四、意外或意外死亡，占5.9%；再來就是佔第五位的中風，占4.75%。即使每天緊張地看著新冠肺炎患病和死亡人數的報導，但卻還是比不上因為心臟血管疾病和癌症的死亡人數多。

不同的國家和地區，造成死亡的原因是否也會略為不同？

從出生之後能夠躲過夭折和各種疾病以及意外事件，順利走完生老病死這一遭，最終壽終正寢的畫上一個句號，是大多數人夢寐以求的奢望，可是很多原因是讓人感到震驚的，而且本來可能是一些可以預防的死亡原因。舉例來說：

在英國， 20到40歲男子死亡的最主要原因就是自殺。

在歐洲，交通事故傷害死亡人數每年高達140萬人，四分之三為男性和未成年人。

在美國、冰島、薩爾瓦多和瑞典的年輕人和成年人中，死亡率最高的就是吸毒過量致死。

在日本，這是全球唯一的國家正常的衰老現象在死亡原因中占第三位。

癌症 中風 新冠肺炎

上一則

每周一書／中國外交與台灣 談「一個中國」起源

下一則

醫藥短波／新冠康復 小心「腦霧」後遺症

延伸閱讀

中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物

中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物
研究指年長女多做家事降心臟病風險 網酸：人夫寫的吧

研究指年長女多做家事降心臟病風險 網酸：人夫寫的吧
重症率低 Omicron救人類？

重症率低 Omicron救人類？
氣候暖化像「你家失火了」UN促各國快行動阻止

氣候暖化像「你家失火了」UN促各國快行動阻止

熱門新聞

面對面可以看清對方的長相和談吐，提高相親的成功率。(Getty Images)

「理性與感性」糾結 華人為脫單 投入相親市場

2022-03-06 19:41
進入婚戀市場相親，就是要「找對的人」。(Getty Images)

相親前了解自己 最忌：愛運動鞋 卻穿高跟鞋

2022-03-06 12:38
相親最好不要拘泥於固定的條件，可以提高成功率。(Getty Images)

現代媒婆：擇偶放寬條件 才能找到對的人

2022-03-06 02:29
小夥子從下面的樹椏鋸起，在鋸之前先用繩子繫住，再用砍樹的鏈鋸把樹椏鋸斷。（作者提供）

生活／砍伐後院百年松樹

2022-03-06 02:05

地產迷思／地基裂痕 地毯下藏大問題

2022-03-06 02:10
香根豆乾腸絲

料理功夫／下飯熱炒2道

2022-03-06 02:24

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境