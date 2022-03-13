醫藥短波／人類前年10大死因 心臟病比新冠致命

人總是希望延年益壽，可是人類的生物構造導致肉體無法永久生存，所以死亡也是必然的現象。

那麼目前到底人類死亡的原因是什麼呢？

根據世衛組織的報導，過去10年間與健康相關的十大死亡原因是心血管疾病、癌症 、呼吸系統疾病、糖尿病、意外或意外傷害、中風 、失智症、腹瀉、交通事故、肝病等，但是不同的國家會略有不同。

由於新冠病毒疫情的全球蔓延，肆虐兩年以來，至少480萬的人喪失生命，所以許多人理所當然的認為2020年的死亡第一大原因就是新冠病毒流行感染病。

可是按照美國疾病防治中心的調查報告，造成人類的主要的五大死亡原因是，一、心臟疾病，占20.6%；二、癌症，占17.8%；三、新冠肺炎 ，占10.4%；四、意外或意外死亡，占5.9%；再來就是佔第五位的中風，占4.75%。即使每天緊張地看著新冠肺炎患病和死亡人數的報導，但卻還是比不上因為心臟血管疾病和癌症的死亡人數多。

不同的國家和地區，造成死亡的原因是否也會略為不同？

從出生之後能夠躲過夭折和各種疾病以及意外事件，順利走完生老病死這一遭，最終壽終正寢的畫上一個句號，是大多數人夢寐以求的奢望，可是很多原因是讓人感到震驚的，而且本來可能是一些可以預防的死亡原因。舉例來說：

在英國， 20到40歲男子死亡的最主要原因就是自殺。

在歐洲，交通事故傷害死亡人數每年高達140萬人，四分之三為男性和未成年人。

在美國、冰島、薩爾瓦多和瑞典的年輕人和成年人中，死亡率最高的就是吸毒過量致死。

在日本，這是全球唯一的國家正常的衰老現象在死亡原因中占第三位。