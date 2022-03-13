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料理功夫／生菜沙拉脆皮筒

草田維
生菜沙拉脆皮筒
生菜沙拉脆皮筒

生菜沙拉是我們常吃的前菜，利用家裡冰箱既有的材料，創造出不一樣的驚喜。用烤得香脆的餅皮裝著吃，變化一下，就會有截然不同的感覺。

材料：

餅皮4片、生菜4片、火雞胸肉適量、芒果1顆、甜菜1顆。

調味料：

橄欖油、檸檬汁、黑胡椒、鹽。

生菜沙拉脆皮筒材料
生菜沙拉脆皮筒材料

作法：

1.將餅皮對切成半圓形，以牙籤固定成霜淇淋筒狀，烤箱加熱至400℉，烤10分鐘至餅皮微焦。

餅皮對切成半圓形，以牙籤固定成霜淇淋筒狀
餅皮對切成半圓形，以牙籤固定成霜淇淋筒狀

2.甜菜削皮切成片狀，和火雞胸肉分別用水煮熟，放涼。火雞胸肉切成片狀。生菜和芒果（去皮去子）也切成片狀。

3.將作法2的所有材料加入調味料，拌一拌，即成沙拉。

生菜沙拉
生菜沙拉

4.將調味好的沙拉填入放涼後的餅皮筒中，就可享受更豐富的食材口感。

5.做好的生菜沙拉脆皮筒擺盤，旁邊再用水果裝飾一下，不喜歡吃青菜的小朋友也會搶著拿。

小叮嚀：

1.煮熟火雞胸肉可用火腿、煮熟雞肉或煮熟蝦子取代。芒果和甜菜可用熟玉米粒、紅椒、蕃茄、酪梨、黃椒、紅蘿蔔絲、芹菜、小黃瓜取代，就看家裡冰箱有什麼材料，加以變通。

2.餅皮烤好放涼以後，記得取出牙籤，以免吃的時候刺到。

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