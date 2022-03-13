料理功夫／佛手柑炒甜椒西芹

佛手柑炒甜椒西芹

偶然在有機食品超市裡發現有佛手柑，忍不住買了一個回來。中醫研究認為佛手柑能理氣和中，有益於增強人體抵抗疾病的能力，而其特有的氣味可令人精神得到放鬆，據說也是改善厭食和降壓的食療材料呢。

材料：

佛手柑1/3個、芹菜3根、紅甜椒半個、鹽、糖 油、薑適量。

佛手柑炒甜椒西芹食材

作法：

1.洗淨佛手柑、芹菜、甜椒、生薑分別切成絲。燒一鍋滾水，西芹絲焯水後撈出瀝乾。

2.另起鍋放油，五成油溫時倒薑絲煸香，續倒入佛手柑、芹菜絲、甜椒絲大火快速翻炒。食材變色、變軟時放適量鹽、糖繼續翻炒兩下，即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

佛手柑氣味濃郁，營養獨特，因去皮比較麻煩，做菜的時候一般連皮一起食用。但口味微苦，可根據個人口味增減用量，也可加少許糖綜合味道。

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