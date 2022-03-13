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娛樂／華燈初上迎來最終季 前2季線索大複習

杜沛學
林心如（右）、楊謹華（左）在「華燈初上」中友情變調，引出一連串神展開劇情。（圖：Netflix提供）
林心如（右）、楊謹華（左）在「華燈初上」中友情變調，引出一連串神展開劇情。（圖：Netflix提供）

林心如、楊謹華主演的「華燈初上」，為華語劇在2021年底、2022年初帶來新的一波高潮，從第一季的「誰是死者？」到第二季的「誰是兇手？」都掀起熱議，劇中有懸疑推理的討論、愛恨情仇的糾結，然而第二季許多「神展開」的劇情，讓林心如與楊謹華在劇中關係更是耐人尋味，到底女人的友情真的薄如一張衛生紙？還是應該是「婦仇者聯盟」共抗渣男？第三季最終季將在3月18日在Netflix全球獨家上線。

「華燈初上」有許多大咖共襄盛舉，其中吳慷仁（右）令人驚艷，郭雪芙（左）演出也獲好...
「華燈初上」有許多大咖共襄盛舉，其中吳慷仁（右）令人驚艷，郭雪芙（左）演出也獲好評。（圖：Netflix提供）

第1季猜死者 第2季猜兇手

從第一季中觀眾了解到，「Rose媽媽」林心如與「蘇媽媽」楊謹華從高中開始就是閨密，兩人的心結似乎從Rose與蘇一直暗戀的江瀚（鳳小岳飾）交往而展開，糾結的三角關係，似乎足以摧毀這對閨密的友情。沒想到更多驚爆點還藏在第二季，各種「神展開」讓觀眾發現，原來蘇對Rose早就積怨已深，嫉妒心和自卑感讓她設局想陷害Rose和江瀚，結果最後喪命的是自己。

鳳小岳飾演的江瀚在「華燈初上」中是林心如、楊謹華兩位女角友情破裂的關鍵人物。（圖...
鳳小岳飾演的江瀚在「華燈初上」中是林心如、楊謹華兩位女角友情破裂的關鍵人物。（圖：Netflix提供）

第二季一開始就回到兩位女主角的高中時期，蘇的家世曝光，原來她是私生女，而媽媽帶著她成為另一個男人的小三，這樣的背景造就蘇不可抹滅的自卑感，與第一季大家看到優雅從容、溫婉大方的蘇反差很大。但更悲慘的展開，是蘇慘遭媽媽的男友強暴，媽媽甚至知情卻不救援。相較於Rose生長在完整的家庭，卻個性叛逆想逃家，看在蘇眼裡，似乎成為埋下怨恨的第一顆種子。

林心如（左）在「華燈初上」中的兒子（右）生母其實是楊謹華。（圖：Netflix提...
林心如（左）在「華燈初上」中的兒子（右）生母其實是楊謹華。（圖：Netflix提供）

第一季中觀眾知道，蘇將Rose的兒子「子維」視如己出、認當乾兒子，乾兒子甚至救了自殺的乾媽一命，沒想到子維的身世第二季大展開，蘇不光是「視如」，而是真的「己出」，蘇當初被強暴後懷孕，原本想墮胎卻被Rose阻止，真正將小孩視如己出的原來是Rose。這部分雖然看似Rose心疼、保護閨密，但在蘇眼中，卻變成Rose干涉自己的人生。

這些過往讓蘇對Rose又愛又恨，終於江瀚如最後一根稻草讓一切爆開，蘇一步步展開復仇，於是觀眾在第二季看到的蘇成為可怕的心機女。第一步就是在她要去日本前，把自己在酒店的股份分給其他小姐，削弱Rose在酒店的主導權，這讓兩女之前除了情，還有財的糾葛。

人人都可疑 各個有動機

第一季中蘇到監獄探視霍建華飾演的黑道大哥，看似平淡的劇情，卻在第二季中投下疑點重重的震撼彈，蘇竟陷害Rose販毒，要求黑道大哥出獄後舉報Rose，到底怎樣的深仇大恨，要讓蘇如此陷害好友？

除了針對Rose，蘇也出招擊垮江瀚，一封江瀚寫給女明星的情書曝光，讓江瀚丟了編劇的工作。同時渣男江瀚竟在第二季洗白，最後似乎還準備與Rose攜手緝兇，如此的發展更加深蘇在第二季中的心狠手辣。

另外，蘇也利用了心儀自己的小鮮肉，告訴張軒睿飾演的年下男，自己懷了他的小孩，但是到底懷孕的真實性？以及此事的動機，是否只單單是為了讓小鮮肉心死不再糾纏自己？或是另有用意？也成為疑點之一。

楊謹華在「華燈初上」第二季中，成了心狠手辣的心機女。（圖：Netflix提供）
楊謹華在「華燈初上」第二季中，成了心狠手辣的心機女。（圖：Netflix提供）

以上的神展開劇情，讓蘇這個角色變得相當複雜，所有其他角色都很有可能成為殺她的兇手，似乎也解答了她在第一季中「為何會死？」的原因，她把自己纏在了這些秘密與心機中，攪亂了多池春水，最終自己被勒斃、溺死在其中。

但是從這兩季的各種神展開劇情，蘇未必在第三季可以像江瀚一樣獲得洗白，或許她做的這些事情，也未必全然是為了傷害Rose，而是為了保護，例如把股份分給其他小姐，也可能是希望其他小姐幫助Rose一起撐起酒店。

林心如（左）和吳慷仁在戲中互飆演技。（圖：Netflix提供）
林心如（左）和吳慷仁在戲中互飆演技。（圖：Netflix提供）

觀眾齊推理 宣傳效果佳

而預定在3月18日上架的第三季，預告片一釋出就引起觀眾熱烈討論，努力找出任何透露出兇手是誰的蛛絲馬跡。第三部預告直指以潘文成（楊祐寧飾）為首的警政系統的黑幕，與女主角林心如、章廣辰、修杰楷等人將牽扯出更大的謎團，隨著命案的偵查，真相將層層揭露，而「光」小姐們面對生死存亡的人性爭鬥，也將故事推向高峰。

飾演檢警角色的章廣辰（左起）、修杰楷和楊祐寧之間的關係，將在第三季揭開。（圖：N...
飾演檢警角色的章廣辰（左起）、修杰楷和楊祐寧之間的關係，將在第三季揭開。（圖：Netflix提供）

「華」劇第一季利用一雙紅色高跟鞋讓觀眾猜死者，第二季則展開蘇的秘密邀觀眾猜兇手，除了愛恨情仇的言情戲碼，更多了推理及懸疑成分，引起大眾對該戲的討論，以及對第三季的期待，網友人人成了天馬行空的編劇，猜想各種可能性，因此擴大「華」劇的宣傳效應，果然劇本仍是造就一部戲成功的最大基礎。另外，「華」劇廣邀圈內大咖共襄盛舉，每一個演員的一句話、一篇PO文都能成為新聞點，因此曝光率極高。而「華」劇分為三季的剪接模式也很成功，每一季都讓觀眾有不同的新鮮感，並且在結尾埋下耐人尋味的伏筆，留給觀眾各自表述。

根據FlixPatrol網站數據統計，「華燈初上」第一、二部不僅在台灣Netflix累計蟬聯35天Top 10榜首，在香港、新加坡、越南、馬來西亞、希臘、土耳其都進榜告捷，隨著第三部上線，將有英語、巴西葡萄牙語、西班牙語、泰語，四種語言配音選項，將華語內容推向國際。（取材自聯合新聞網）

林心如飾演Rose媽媽，演技受肯定。（圖：Netflix提供）
林心如飾演Rose媽媽，演技受肯定。（圖：Netflix提供）

林心如 Netflix 新加坡

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