娛樂／從「師娘」到「蘇媽媽」… 楊謹華「化繭成蝶」

楊謹華飾演的「蘇媽媽」看似溫柔，內在卻是狠角色。（取材自臉書）

你從哪部戲開始認識楊謹華？「我的秘密花園」？「敗犬女王」？「一把青」？還是最近的「華燈初上」？從開始拍MV入行已經將近30年，雖然因演出的角色，楊謹華給外界的形象總是有如自信的女王，但她也坦言自己曾沒有安全感、陷入低潮，歷經一次次的蛻變後，才能成為今天優雅從容的「蘇媽媽」。

「敗犬女王」 還差一座獎

從開始演戲，演了10年才終於讓楊謹華遇到「敗犬女王」這個劇本跟角色而大紅，也開啟了楊謹華戲劇女王之路。但說也奇怪，從「拜」劇之後，楊謹華四度入圍 金鐘獎戲劇節目女主角獎，再加上女配角獎、迷你劇集女主角獎，她總共入圍過金鐘獎6次，卻每一次都鎩羽而歸。

楊謹華因演出「敗犬女王」和懷秋談戀愛。（圖：三立提供）

尤其是「一把青」入圍時，大部分輿論都肯定「師娘」楊謹華這次可以登上視后寶座，沒想到敗給了「必娶女人」柯佳嬿；妙的是，楊謹華前年再以「鏡子森林」入圍，一樣又對到呼聲極高的「想見你」柯佳嬿，讓人感嘆楊謹華的拿獎之路實在運氣頗差，不過這一次次的入圍，其實也已經肯定了楊謹華的演技實力。

雖說入圍就是肯定，但說了6次還是難免有得失心吧，楊謹華當年「一把青」錯失視后，隔了2、3才終於吐露真實心聲，曾崩潰痛哭：「我到底演錯了什麼？」覺得很對不起這個好角色。確實，楊謹華當年再度無緣敲鐘時，連訪問她的記者都感嘆：「她到底還要演什麼才能拿獎啊？」替她感到可惜。

「一把青」 事業分水嶺

「一把青」可說是楊謹華演藝事業及人生的分水嶺，當時她也正面臨轉換新東家，她在過去的經紀公司多年，受到很好的保護，但認為自己該脫離舒適圈，有一陣子的空窗期，加上「一把青」不好演、劇情氛圍沉重，當時她也一度入戲太深陷入低潮。雪上加霜的是，那陣子她還跟攝影 師前男友分手，事業、感情彷彿都歸零，有一陣子她把自己關了起來。

楊謹華（中）在「一把青」中詮釋「師娘」，是她的代表作之一。（圖：公視提供）

楊謹華最近的發文中也提到那陣子的心情：「當初缺乏安全感的我，遇到困難不知跟誰訴苦，同時面對變換工作團隊的空窗期，『害怕犯錯』大概是那幾年懸在心上的一句話，性格也更鑽牛角尖。」

能夠再次化繭成蝶，多虧現在的老公Ben。楊謹華的感情路也不算順遂，和「大嘴巴」成員、歌手懷秋姊弟戀傳了多年，分分合合的新聞不斷，印象最深刻的是，有一次記者會問到楊謹華當時和懷秋的感情狀態，一旁經紀人幫忙妙答：「曾經滄海難爲水，除卻巫山不是雲。」當時讓人聽了一頭霧水，但事後想想，大概就是要表達兩人間感情的糾葛狀態吧。

好不容易，「敗犬女王」出嫁了。記得那天看到楊謹華宣布婚訊，許多人都忍不住替她熱淚盈眶。還在交往時，楊謹華就不避諱和Ben出雙入對，甚至一起到泰國 參加陳怡蓉的婚禮，Ben也會到劇組探班楊謹華，可以讓她大方認戀情的另一半，對方也願意陪著她面對大眾、圈內好友，肯定是個好對象了。

楊謹華（左）情路跌跌撞撞，終於遇到好老公Ben。（取材自臉書）

Ben的好，連跟楊謹華合作的男演員，都忍不住讚嘆，Ben和吳慷仁、黃健瑋都是好朋友，會一起露營出遊，黃健瑋曾透露，大家還有一個群組名叫「我們都要嫁給Ben」，並形容Ben是一個「讓人如沐春風的人，溫柔又紳士，讓人覺得很舒服。」楊謹華41歲才出嫁，終於等到了Ben這個好老公，實在不算太晚，「敗犬女王」也終於勝利了一回。

「華燈初上」 戲路不設限

曾經以為「一把青」會是楊謹華的事業高峰，沒想到卻為她帶來了低潮，但或許是因為這樣的起起落落，讓她遇到「華燈初上」的「蘇媽媽」時，能夠詮釋得絲絲入扣，幾乎看不到「楊謹華」本人的影子。

第一季看蘇媽媽在愛情與友情之間掙扎，喜歡的人卻喜歡自己最好的閨密，壓抑感情多年好不容易等到心儀的男人與好友分手，好像是背著好友當小三、狠心甩掉小鮮肉男友，但從時間點來看卻又不是這麼一回事，小心翼翼地熱戀，最後卻還是被拋棄，有時候讓人驚訝她的陰險，有時候又同情她的境遇，直到最後確認她是那名躺在停屍間的女屍，故事又朝另一個方向邁進。

到第二季看到更多蘇媽媽背後的故事，媽媽當人家的小三，她又被媽媽的男友強暴甚至懷孕，最後還被媽媽趕出家門，生下孩子卻只能當乾媽，成長背景豐富了這個角色的各種動機。接著她設局陷害閨密、負心漢，讓人驚訝看似溫柔的蘇媽媽竟然這麼狠毒，對於她的死因，甚至有人猜測她連自己的性命都賭進去，就是要置閨密於死地。

楊謹華有個綽號叫「阿花」，私下也有俏皮一面。（取材自臉書）

蘇媽媽的角色複雜又難詮釋，但楊謹華成功創造了蘇媽媽的形象，外表看似溫柔婉約，內在其實是個狠角色，其中謝瓊煖飾演的「阿季」把蘇媽媽看得最透徹，一句：「同情就像一把刀子，一刀刺死我…妳就是想要證明，妳是最優秀最贏的那個不是嗎？妳好噁心。」戳破蘇媽媽的溫柔面具。

楊謹華私下有個綽號是「阿花」，其實私下的她面對朋友就是活潑、調皮的花蝴蝶；但在螢光幕前，她是沉著冷靜的師娘與蘇媽媽。從「敗犬女王」，到「一把青」的「師娘」，現在則是「華燈初上」的「蘇媽媽」，楊謹華不侷限自己的戲路，這些「代號」都是她在戲劇路上努力且成功的證明，也讓人更期待，百變楊謹華還能再度創造新的角色奇蹟。（取材自聯合新聞網）