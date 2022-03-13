生活／芳鄰庭院布置 處處巧思妙趣多

石頭烏龜戴金色帽子和頸戴珍珠項鍊，迎接金色燦爛的2022年。(作者提供)

在新冠疫情 之下，為了保持健康，我們宅在家，很少去公共場所，因而犧牲了許多聚會、旅遊或逛街購物的樂趣。取而代之的是，早晚在家附近日行萬步健身；每天不但可以欣賞到大自然的美景，而且鄰居們的庭院布置，都各具特色，讓我感到又是一種新的樂趣。

最近一年，為了省水，大部分的鄰居，都已經把前院改成沙漠植物的景觀，同時水公司也鼓勵大眾，若將庭院依規定改成省水裝置的造景，每戶還可享有一點補助。我想大概是這個原因，也助長了90%以上的人家，都把庭院改成用大小石頭及仙人掌類的多肉植物所設計的景觀。有的看起來像夏威夷或是日本的庭園，也有像南美洲風格似的，令人感覺彷彿置身異國，耳目一新。

石龜裝扮 呼應時令

其中最有趣的一家，是在前院石頭堆中，擺了一隻大的石頭烏龜。這家的主人為了它，還會隨時換上應景的裝扮，讓人對主人富有創意的傑作為之折服。

第一次發現是在國慶日時，烏龜身旁插了兩支國旗，脖子上掛著由紅藍白三色編成的花圈，連頸子上都搭配著一條紅藍白色的領結，煞是好看。

在國慶日時，石頭烏龜脖子上掛著由紅藍白三色編成的花圈，身旁插了兩支國旗。(作者提供)

慶祝完國慶日後，才過了沒幾天，烏龜又變裝了。這次的它，頭戴蛙鏡及潛水裝備，在腳前並鋪了一條大浴巾，主人晚上還為它打上黃色的燈光照著它，像是在太陽下做日光浴似的，原來它是像小朋友一樣要去過暑假了。看到這個場景，我禁不住捧腹大笑兩分鐘，才依依不捨帶著美好的心情，一路走回家。從此以後每天都會到住著石頭烏龜的人家去繞一下，對著隨季節時令而換裝的烏龜，哈哈大笑三聲，身心愉快的過每一天。

接下來的烏龜變裝秀，先是在八月底隨著孩子們去上學，烏龜身上背了一個紅背包，旁邊有一輛迷你的黃色巴士，上面寫著「school bus」校車，周遭還有尺、筆和一瓶消毒洗手乳。原來烏龜也戴着口罩，要搭校車去上學了「Back to School」。

石烏龜開學裝扮。(作者提供)

十月份的大節日萬聖節 ，主人更是沒有錯過，他給烏龜戴上黑眼罩，臉上蒙著一大塊白布，再配上一頂黑帽子，看起來鬼裡鬼氣的；當然也站着一個慶祝萬聖節不可少的南瓜和煤油燈，真的令人拍案叫絕。

在萬聖節，石烏龜戴上黑眼罩，臉上蒙著一大塊白布，再配上一頂黑帽子，看起來鬼里鬼氣的；當然也站着一個慶祝萬聖節不可少的南瓜和煤油燈，真的令人拍案叫絕。(作者提供)

重要節慶 盛裝登場

有一天開車經過石烏龜前面，發現它好像又變裝了，下車走近一瞧，怎麼頭上頂個火雞花樣的頭飾，腳前又擺了玩具和有火雞圖案的擺設，挺有趣的，原來是為了要慶祝感恩節了。

石烏龜頭頂火雞花樣頭飾，腳前又擺了玩具和有火雞圖案的擺設，原來是為了要慶祝感恩節。(作者提供)

很快的又要迎接聖誕節了，這次不禁猜想難道要裝扮成聖誕老公公和雪人嗎？哈哈，12月15日石烏龜又盛裝上場了。主人為它穿上大紅服裝戴著聖誕老公公的帽子，更可愛的是還有一大片白色的鬍子掛在頸子上；在它身後又擺了一個小鹿拉著車子的聖誕燈飾，當夜幕低垂時，這真的是一個很「亮麗」的裝飾。

聖誕假期時，女兒一家自北加州 來度假，有天早上帶著女婿及外孫女一起去散步，想讓他們看看芳鄰的庭院布置。

當我們來到石烏龜前，果然引起13歲外孫女Ruby的喜愛，她禁不住走近烏龜，拍拍它的頭，又摸著白鬍子研究了半天，頻頻説：「Cute。」

聖誕假期時，石頭烏龜變成聖誕老人裝扮。(作者提供)

日晷計時 古人智慧

這時又想起這附近還有兩家的庭院布置，值得帶他們去看看。其中一家的主人在院子裡竪了一個紅色箱子，裡面整齊擺滿了書，稱這是他的小圖書館，歡迎取書。Ruby喜歡閲讀，她看中了兩本書，是有關科學與生物的，但是女婿說：疫情期間最好不要拿。接著帶他們去看另一個非常有意思的布置---日晷（Sundial）。

記得十年前搬家來此，發現了鄰居家的這個日晷，大感驚訝，猜想這應該是出自一個很有創意也很有學問的主人所做的吧，當時還特別查了一下有關「日晷」的知識。

我們一行來到這古代做為計時器的日晷前，看到它的身上好像有點銅綠似的，Ruby説有點像骨董，也可能是從車庫大拍賣（Garage Sale）買來的，或許小孩子的想法也有道理。

回家後，女婿立刻上網查到有關日晷的資料，解釋給大家聽。原來「日晷」的「日」是指「太陽」，「晷」表示「影子」。「日晷」的意思為「太陽的影子」，它是白天通過測日影來定時間的儀器。

女婿繼續向Ruby說明日晷計時的原理；在一天中，被太陽照射到的物體投下的影子在不斷地改變著，第一是影子的長短在改變，早晨的影子最長，隨著時間的推移，影子逐漸變短，一過中午它又重新變長；第二是影子的方向在改變，因為我們在北半球，早晨的影子在西方，中午的影子在北方，傍晚的影子在東方。根據影子的長度或方向都可以計時，通常都是以影子的方位計時。

Ruby經過爸爸的說明，也明瞭了從太陽照在日晷上像三角形的日晷針的影子，落在羅馬字的時鐘盤面，就可以計算出時間了。

聽到這裡，不禁對古人的智慧更添一份敬重，外孫女也說：「婆婆，這個聖誕假期讓我學到很多事情，謝謝婆婆。」從未想過芳鄰們的庭院擺設，竟然寓意無窮，讓人感到在生活中，無處不是充滿了學習與快樂。

心型髮箍 浪漫情人節

過完聖誕，女兒一家五口盡興而歸後，我注意到石烏龜以金色的帽子和頸上戴著代表高貴的珍珠項鍊，與身旁的「HAPPY NEW YEAR」大海報站在一起，徬彿告知大家，在疫情嚴峻下要快樂迎上金色燦爛的2022年。

過完新年後，石烏龜的主人，休息了好一陣子，石烏龜每天又忠實的以它的「本色」展現在它的崗位上跟大家説：哈囉！先生還幽默地說：「老婆大人，妳有沒有好看的衣服，借給它穿上。」

二月初有一天，發現那隻可愛的烏龜又添了新妝，頭上戴著以兩個心型為主的紅色髮箍和大紅項鍊，更可愛的是頭頂上還有一個紅框墨鏡。沒想到在情人節前二天，我路過石烏龜前，剛好碰到有輛白車停在車道上，只見有位身材不錯穿着牛仔褲做輕裝打扮的中年婦女下車，猜想這位可能是石烏龜的主人吧。

情人節前兩天，石頭烏龜頭上戴著以兩個心型為主的紅色髮箍和大紅項鍊。(作者提供)

見機不可失，立即趨前告訴她，我為這隻烏龜每張的換妝都已拍照留念，並對她的創意深表欽佩。沒想到這位70歲從護士退休、名叫Nancy的女主人，非常感謝我如此欣賞她的創作。她說，孩子們都大了，住在附近不遠。她獨居此處，喜歡每天在家附近散步，偶爾也會去騎馬。我真羨慕她的活力，因為我曾有一次的騎馬經驗，但受不了騎馬後胯下的痠痛，因而沒再騎，她笑著說，多騎騎就可克服了。

巧遇主人 探問緣由

我們因年齡相近，所以沒多久就熱絡了起來。我好奇的問這石烏龜的來歷？原來這是她一年前在賣庭院擺飾的店買來的。她在家沒事，從去年七月為慶祝國慶日開始，就根據從書報電視產生的靈感隨興而做。我高興地跟她說，真巧，我也是在那時候發現了她的作品，一一拍照留念，至今未錯失任何一個有寓意的裝扮。

去年萬聖節時，我找來一罐阿里山的高山茶，罐上有一個很大的台灣圖樣，足以代表我們是台灣來的。另外是以前在台中花博買的故宮「百財如意夜光翠玉白菜」。木頭烏龜則是來自墨西哥之旅的紀念品，再吊一個有「福」字的小吊飾，重點是以先生用黑膠布剪貼裝飾的自家生產南瓜，吊在車庫門口做為主題，這樣就完成了我們「入鄉隨俗」的另類萬聖節布置。

當她看到我們布置的相片，也不禁哈哈大笑，她不知道她的烏龜竟然還有這麼大的影響力，也為此而感到開心。