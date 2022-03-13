生活／二手車YUGO 辛酸歲月伴我行

YUGO帶著我們全家南征北轉，也和它產生了感情。（圖皆由作者提供）

我買的第一部車是前南斯拉夫國家生產的YUGO，選買它的主要是因其相對便宜。這輛兩年新的二手車，車門有一點撞傷，要價一千一百塊。這個數字現在看來是區區小錢，但當時我還在勤工儉學，身無長物，這可是筆巨額數目。我是砸鍋賣鐵，掏乾了腰包，狠了心將它買下。要不是為迎接思念許久的愛人和女兒來美和我團聚，怎麼能捨得花掉全家老本。

有稜有角 樸實無華

這輛YUGO顏色深藍，形狀四方，遠遠看去像個盒子。買車之初，嫌其外觀欠雅，偶有重要場合，總有難登大堂之感。久而久之，YUGO帶著我南征北轉，和它產生了感情，反而覺得它那方方正正的外觀有稜有角，樸實無華，可愛可親。

九一年元旦，YUGO帶著我們第一次遠途旅行。車行駛在從多倫多去紐約的路上，突然下起了滂沱大雨。車上載有七歲的女兒和已有身孕的妻子；開車的我責任重大，絲毫不敢有一絲怠慢，雙手緊握方向盤，聚精會神地注視前方。

突然「劈啪」一聲，車玻璃上的兩隻雨刷離車飛去，頓時車窗開始模糊，前方的視線慢慢消失。好不容易勉強地開到了下一個高速出口，把車停下，用一塊乾毛巾擦乾了車窗前的玻璃，然後在車裡等雨停再上路。

雨刷飛走 冒險尋找

幾個小時過去，雨一直嘩嘩的下，抬頭望天上看看，沒有一點要停的跡象，而且暮色快要降臨；如果去找酒店住宿，一晚的房費就會花掉全家當時半個月開銷。正在我望路興嘆的時候，女兒給我們解了圍：「爸爸開車回去，我的眼睛大，一定能找回雨刷」。沒想到女兒是個小諸葛亮，但在高速公路上尋找失物，卻是前所未聞的事；但手頭拮据的我，為了省錢就只能聽從小諸葛建議鋌而走險。

我們沿著緊貼著高速公路旁邊的一條街道往回開，過了三個入口，估計已超過了丟雨刷的位置，重新開進了高速公路。為了尋找雨刷，我不得不盡量放慢車速，對兩側怒氣沖沖、鳴笛而過的駕駛只能視而不見。車上的三雙眼睛炯炯有神，就像六盞雪亮的探照燈把整個路面一覽無餘。

「看到了！」女兒興奮地喊了起來，隨著女兒的喊叫，YUGO霍然停到了高速公路邊上。抓住機會，趁汽車 側視鏡裡偶爾看不到車輛的時候，我快步奔向雨刷。太太為我撐傘遮雨，女兒為我站崗放哨，我用扳手迅速擰上了雨刷。恢復了視線的YUGO，不再懼怕雨水，又轉動起它的車輪，載我們駛向前方。

慘遭追撞 面目全非

我畢業於1990年冬天，正值美國經濟蕭條。雖有碩士學位在身，但在紐約找不到專業對口的工作，就只好邊找工作邊送外賣，養家餬口。有一天送完外賣在高速路上開車回家。前面的車速突然減慢，我也警覺地及時隨之放慢，但跟在我後面的那部車，裡面的一對男女只顧親熱談笑，無視車速有變，來不及刹車，就直衝我的車尾重重撞來。當時只覺得車身一抖，伴隨著震耳的撞擊聲，YUGO被迫打了幾個轉彎便橫臥在高速公路中央，有幾輛大型貨車行駛經過，幸虧都及時減慢速度，否則後果不敢設想。

YUGO雖然久經考驗，千錘百煉，但破爛不堪的外表，實在有礙觀瞻。（圖皆由作者提供）

從車裡下來後，環視一下YUGO，可憐的它已是遍體鱗傷、面目全非。整個車的右後部包括保險 桿、車燈和車輪，全被撞得破爛不堪。YUGO走不動了，被拖到了一個堆滿報廢車輛的舊車場。我向車場詢問車修好需什麼價？回答是「至少三千」。

天吶！這個數字遠遠超過了車的價值，車可能就報銷了。那天夜裡輾轉反側，徹夜難眠。這車是我們的生命線，沒了它，就等於失去了全家生活的來源。那是一個漫長和沉重的黑夜。

不忍報廢 傾力修理

第二天一大早搭乘地鐵又趕去了舊車場，雖然十分清楚車已回天乏術，前來車場也無所作為；但沒了車，也就失了業，不來車場又能去何方？到了車場，遠遠望去，YUGO 靜靜的俯臥在那裡，再稍走近，覺得它好像在哭泣，就像一頭受傷的耕牛，為不能再為主人耕作而傷心悲哀。我被眼前的景象所打動，默默地走近YUGO，撫摸著那遍體鱗傷的車體，頓然發誓：「不管付出任何代價，一定要給它醫治，保住YUGO」。

堅強的決心產生了巨大的行動。車的外觀沒法修理，彎曲的保險桿無暇顧及，粉碎的車燈只能置之不理，如何能把車開起來是當務之急。我取下了被撞碎的後右車輪一看，車軸由於劇烈撞擊，已彎曲變形，車軸和擋泥板之間已沒有足夠的距離更換備用輪胎。

我清楚的知道，使彎曲的車軸變直是問題的關鍵。但看看這粗粗堅硬鋼鐵，用錘子敲敲紋絲不動，把它變直談何容易！正苦苦思索，目光在寥寥無幾的工具裡來回梭巡，最後落到了千斤頂上停住。千斤頂顧名思義可以頂千斤，一般是從下往上頂，可我能否能想法使其從右向左橫向頂，而把車軸頂直呢？

搶救車軸 奇蹟復活

有了戰略就有了戰術，找來了一塊鐵板，用它來做支撐面，豎著貼放在擋泥板上，再將千斤頂放入車軸和鐵板之間，一切就緒，開始橫頂車軸。隨著一下一下的搖圈，千斤頂不斷的擰緊，車軸發出了錚錚聲響。啊，成功了！車軸雖然沒有筆直，但它基本回位了。接著換上備用胎，坐進車裡，點火、加油，YUGO奇蹟般的開動了。起死回生的YUGO ，車軸仍有彎曲，一遇顛簸，輪胎就會碰到擋泥板上，磨損厲害，差不多三個月就要換個輪胎。但這已無大礙，只要能夠送外賣，養家餬口，就心滿意足。

在紐約待了近八個月，找專業的對口工作毫無進展，太太也對紐約那噪亂的生活環境頗感厭倦。常言道：人挪活樹挪死，於是準備舉家搬往美國西岸的洛杉磯 。仍有體傷的YUGO是否能開到洛杉磯，我們都沒有把握。

為此事先做了周密的搬家計畫：全家兵分兩路，我一個人開車先行。萬一車在半路拋錨，就棄車轉換飛機繼續前行。太太、女兒還有剛出生三個月的兒子，七天後坐飛機赴洛杉磯團聚。臨行前，太太把擠滿車內的每一包物品都做了記號，並反覆囑咐我，萬一路上車不走了，哪幾包可以與車一起扔掉；哪幾包須手提肩扛，隨身帶至洛杉磯。

負重西行 安全抵達

幸運的是，此行最後不需要去做那痛苦的選擇，YUGO帶著堅韌不拔的精神，穿山過水，馬不停蹄，歷時五天，橫跨美洲三千英里，順利的把我和「萬貫家財」帶到了洛杉磯。

到洛杉磯落腳後不久，有幸得到去一家大公司謀職的機會。YUGO雖然經久考驗，千錘百煉，但它那破爛不堪的外表，實在有礙觀瞻。開它去公司求職，可能會把一切砸鍋。有備無患，前一天先去勘查了地形，待第二天面試時，在公司附近已找好的安全地帶，將YUGO隱蔽起來，然後一個人西裝革履地走進公司。

功夫沒白做，我被錄用了。上班的第一天，特意提早到達，趁著人來稀少，把車的後背靠牆停好，前身對外，以遮後醜，不留意的同事也許看不到YUGO的撞痕斑斑。冒牌軍的YUGO就這樣堅持了兩月有餘，直至我買了新車。

缺乏零件 勞民傷財

由於南斯拉夫解體，YUGO汽車公司在我買車後第二年就倒閉關門，這可把我們這些車主害苦了。經銷商已無影無蹤，汽車維修保證書也變成廢紙一張，YUGO簡直就成了沒娘的孩子，車一旦有毛病，麻煩就來了。零件早已不再生產，所剩無幾的存貨變成稀有之物，狠心的零件車行也趁機漫天要價。YUGO的汽油箱蓋是暴露在外面，那時全家寒居簡陋公寓，沒有車庫，車停在街巷；汽油箱蓋往往是頭天晚上還健在，第二天早上就不翼而飛。可以想像那些沒良心的YUGO車主，白天買不到或買不起油箱蓋，便改變策略，夜裡進行大掃蕩。

有一次白天去一商店購物，進店只有片刻，出門就見我的油箱蓋被人順手牽羊，看來賊軍的大掃蕩已日夜兼程，大約兩三個月就得丟失一個油箱蓋。一開始丟後都想盡辦法去買來換上，後因屢屢受挫，損失慘重，索性就不換了，反正不影響開車。但沒過幾天，一張罰單便被塞在車上；不但要立即配上油箱蓋，還得上交罰款，雙倍代價，勞民傷財。

醬菜瓶蓋 當油箱蓋

從那之後油箱蓋一旦消失，別無選擇，只能咬牙買來換上，一年下來，也成了一筆固定的開銷。記得有一天剛剛吃完一瓶李錦記鹹菜，正準備將瓶子扔進垃圾桶，不知為什麼，忽然靈光一閃覺得這個帶有螺旋紋的鹹菜瓶蓋或許大有用場。於是拿起瓶蓋，對準YUGO的油箱蓋，嘗試著一扭，竟然完全吻合。我立刻高興的振臂高喊：「Eureka! Eureka!」我們全家都熱中這個品牌的鹹菜，幾乎每周一瓶，每次瓶蓋都留下來，塗上一層藍墨水，不仔細看，就像原廠的YUGO油箱蓋。自從有了這源源不斷的「油箱蓋」，我每晚睡得安穩，再也不須擔心賊軍的掃蕩了。

買了新車，我還是沒捨得賣掉與我患難與共的YUGO。平日上班開新車，周末假日還是YUGO與我伴行。有一天開著YUGO停在十字路口等紅燈，旁邊卡車的車窗搖了下來，一位墨西哥裔駕駛探出腦袋，指指車後高聲說：「給我八十，給你修好！」

一開始以為他是在開玩笑，他讓我停車詳談，幾句寒暄，老墨顯得誠懇爽快，引起我這個山東人的共鳴。面對這難以置信價格，當場答應、握手成交。

整容意外 千瘡百孔

說幹就幹，老墨立即把我帶到附近的一個住家停車場。他從卡車下來，左手拿著一根尖尖的鑿子，右手握著一把重重的錘子，二話不說就往YUGO身上揮錘鑽洞。我對這種前所未見的修車方式感到驚慌，恐怕車將毀在他的手下，正欲上前制止。老墨見狀便說：「Don't worry，不滿意不收錢。當然八十元和上千元的修車方法肯定不同」。

講的不無道理，看看他那胸有成竹的姿態，再瞅瞅YUGO那破罐不怕摔的樣子，就同意讓他繼續進行。砰砰、梆梆，車很快被鑽出了一個洞。老墨取來一根長長的鐵鍊，把帶有鐵鉤的一端穿進鑽好的洞裡鉤住，再將鐵鍊的另一端牢牢的綁在卡車的保險桿上，準備啟動把撞凹的車皮慢慢拉出來。他說按YUGO的碰撞面積，約需開五個洞，就能把凹陷的車皮全部拉出來，然後像瓦匠一樣，抹上補車泥、刮平上色，YUGO就會就會舊貌變新顏。

一切準備就緒，卡車徐徐開動，鐵鍊一下一下的拉緊，隨著那悅耳的「錚錚」妙音，一幅美好的藍圖正在我的眼前展開……就在此時，鐵鍊突然斷裂，卡車失去鐵鍊拉力，像脫韁野馬向前衝去。老墨對這突如其來的事變毫無防範，來不及刹車，重重的撞上了另一輛車。驚恐萬狀的他，一反憨厚誠懇的態度，來不及收妥斷裂鐵鍊，拋下工具，跳進車裡，一溜煙地跑了個無影無蹤。

技不如人 變成戰車

幾天後，自己接手了老墨的未竟事業，只是沒在車上繼續鑽洞，而是用重錘從車內向外猛力敲打；再遵照老墨的秘訣，買來補車泥，抹在傷處，儘量刮平，最後塗上了一層藍色的油漆。可是我技不如人，整修後的YUGO，身上被上一層既粗糙又不對色的補車泥，非但沒有煥然一新，反而讓人感到像一輛被烈火焚燒過的戰車。太太埋怨我多事，但我卻內心坦然。YUGO的新外表，不更確切地反映了它那身經百戰的身世麼！

最後，由於勞動過度，YUGO開始出毛病了，車停下後，時常發動不起來，去過幾家修車行，無人知道是何原因。幸虧YUGO是手排擋，可以用「非常規方法」發動，每次外出停車，都要選擇一個有坡度的停車位，車頭朝向下坡，萬一用鑰匙無法發動，可以掛空擋先讓車自然滑行，再用「強制掛檔」和恰到好處的油門踩踏配合，車就可以發動了。

拍照留念 終生銘記

有一次開車在外，YUGO突然「發怒」，只見熱騰騰的蒸氣從前車蓋內向外噴發，停車一看，水箱裡呼呼地開鍋，眼看水快被燒乾。為避免發動機燒壞，情急下打電話給太太，讓她趕快把家裡的壺壺罐罐都加滿水，開另一輛車送來。回家路上，開一段路就停下來加一壺水，就這樣開開停停，四、五哩的路加了七、八次水才平安到家。

水箱修好後，YUGO又跟我們相依為命共行幾載，直到有一年太太開著它，不小心跑上了人行道，讓車身大面積受傷，就此終結了YUGO勤勞的一生。與YUGO道別的那天，把它全身清洗乾淨，並照了一張像，珍重地放進了家庭相冊裡。時至今日，每當翻開相冊，總要對YUGO凝視一番。看著這張照片，又好像看到我來美國創業所經歷的辛酸和歡樂，那辛酸將終生銘記，那歡樂更永不忘懷。