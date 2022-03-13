封面故事／周休3日 員工、老闆都笑了　　

每周工作4天，生產力獲提升，改善員工滿意度，有些公司決定永久實施該政策。（Getty Images）

疫情威脅逐漸遠離，企業從遠距工作回歸正常之餘，也思考員工的工作效率與時間。在美國，有不少企業在疫情下轉而實施一周工作四天，根據這些企業員工的經驗分享，一周工作四天讓他們效率提升、身心更加健康，有更多時間回饋社區，對公司的滿意度也上升。

網上童裝零售商Primary的「每周工作4天工作制」，是由於疫情對員工的嚴重影響下誕生的。Primary聯合首席執行官卡波內爾（Christina Carbonell）說：「連續工作數日加上家庭生活雜事，一到周末，每個人都筋疲力盡。」她說：「周一上班時，大家體力未能恢復、無精打采，這影響了工作效率。」

工作效率提高

2020年5月，總部位於紐約的Primary縮短了每周工作時間，卡波內爾注意到一個瞬間的變化，人們上班時精神煥發。目前這一福利已經成了公司文化的一部分，即使疫情過後也將會延續下去，只要它能發揮預期作用——專注的員工和沒有下降的生產力。

每周工作4天，效率被視為關鍵指標，更重要的是，會議減少了。（Getty Images）

作為一家只在網上銷售的零售商，Primary的60名員工周一至周四正常工作，客服人員工作時間也是4天，但包括周五；而工資不會因每周縮短而降低，效率被視為關鍵，更重要的是，會議減少了。實行了四天工作制後，Primary季節性產品發布依然準時，所有產品也按時抵達倉庫。

今年初，市值超過10億美元的美國科技「獨角獸」Bolt，也加入了周休三日的行列，550名員工今後每周只需上班四天。這家洛杉磯電商開發新創執行長Ryan Breslow表示，公司在2021年秋季試行周休三日，結果反應超級好，生產力獲得提升、工作精簡，員工也眉開眼笑，讓高層決定永久實施該政策。

Breslow說，在三個月試行期結束時的調查發現，94％的部屬和91％的經理都希望繼續實施周休三日。84％的員工認為自己的生產力提升，86％表示更能有效運用時間，而84％說工作和生活間的平衡獲得改善。

知名跨國企業聯合利華（Unilever）的紐西蘭分公司有超過80位員工，也在2021年嘗試一周工作4天，並導入「敏捷」（Agile）思維、與雪梨科技大學商學院（University of Technology Business School in Sydney）合作，將進行一年測試。「這麼做可以增進員工身心靈的健康，」聯合利華紐西蘭分公司總經理尼克．邦斯（Nick Bangs）指出，他認為以「工作時間」評估員工表現的方法已經過時，重點應該放在他們最終的績效，只要可以維持100%的生產力，員工在工作方式與時間上，就可以擁有更靈活的決定權。

非營利組織4 Day Week Global在美、加與30家企業合作，也計畫推展至英、澳和紐，希望周休三日制能在各國遍地開花。（Getty Images）

工作壓力降了

邦斯指出，受到疫情衝擊，促使管理階層思考既有的工作模式，是否還可延續到未來，這是推出這項政策的原因之一。為了提高「工作4天」的可行性，他們事前做足準備，像是導入「敏捷」思維，讓所有任務都可以拆解更短的時程，去除過往流程中的障礙，提高整體工作的速度。這項計畫預計維持一年，評估最終的實際效益，未來不排除推廣到其餘國家的據點。

位於紐西蘭的另一企業、也是聯合利華獲取靈感的資產規畫公司Perpetual Guardian，從2018年就開始實施每周工作4天計畫，最後發現團隊的工作壓力有效降低，員工認為自己工作與生活平衡的比率從54%成長至78%，員工能夠達成其工作承諾的比率，也從68%提高到88%。而公司高層在發現產能提升20%後，決定永久實施這項制度。

節省辦公支出

另一跨國企業微軟（Microsoft）位於日本的分公司，2019年8月曾舉辦過為期一個月的「挑戰」，讓2300名員工在薪水、特休天數不受影響下，每周五可以放假，藉此降低過長的工作時數。當時有超過9成員工響應，最後該月業績沒有衰退，還成長了40%，辦公室支出節省了23%的用電量和59%的影印紙。只有部分員工、例如業務部，反映工作性質必須接觸客戶，得配合客戶的上班時間，抱怨星期五還是會接到電話。

另一個成功的例子是北歐冰島，早在2015年起便展開每周工作4天的實驗，成果大獲成功，在減少工時的情況下，勞工產能不但維持相同水準，甚至能進一步提升。這項大規模前導實驗計畫發現，每周工作4天的人不僅更幸福，工作產能也更好。

從2015年至2019年間，冰島雷克雅維克市議會（Reykjavík City Council）和冰島聯邦政府以及工會共同合作，測試周休3日的優缺點。約2500名員工、相當於冰島逾1%勞動人口參與實驗，每周工作35至36小時，而非標準的40小時，薪水並未減少。

研究報告指出，實驗中勞工展現更大的幸福感、工作和生活的平衡有所提升，在職場上更具合作精神、同時保持現有工作表現和產能。研究人員史壯奇（Will Stronge）告訴CBC「事發當時」（As It Happens）節目：「研究結果非常正面，來自公部門各領域勞工對於工作和生活平衡的滿意度相當高，他們花更多時間陪家人、做更多業餘活動，像是騎腳踏車、培養新嗜好等。」

他說：「誠如人們所想，這不只從勞工觀點看來是個大成功，就連資方觀點也是如此認為。」史壯奇為英國智庫「自治」（Autonomy）共同主任，該智庫和冰島永續民主協會（Association for Sustainable Democracy）共同彙整關於這場實驗的資料。

多種職場見效

實驗參與者來自多種職場，包括辦公室、醫院、托兒所、社會服務單位等，他們的工時通常為周一到周五、朝九晚五，而需要輪班的工作則藉其他方式減少工時。但整體來說，上述兩者得到的結果相同。

史壯奇表示，工時減少、勞工更快樂，並不令人意外；意外的是，資方也是受益者。他指出，在最好的情況下，管理人回報產能提升，在最糟的情況下，產能維持穩定；此外，這項實驗對雇主的底線並無影響。

史壯奇說，這是因為員工面對的職場壓力、焦慮、憂鬱和精疲力竭都減少了，因此也更賣力工作、更少請病假；勞工覺得獲得更多休閒時間，因此更致力於他們的工作。冰島這項實驗和世界各地其他類似實驗結果一致。

無獨有偶，去年加拿大卑詩省省長賀謹（John Horgan）也表示，在擺脫新冠疫情之際，「不排除」在卑詩省實施周休3日。而西班牙左翼小黨「更多國家」（Más País黨魁埃雷洪（Iñigo Errejón）在Twitter表示，西班牙政府同意試行每周工時降低為32小時，也就是一周多了一天的休假日，他說：「西班牙工時高於歐盟平均值，但我們也沒有因此成為生產力最高的國家，這不就表示高工時不等於高產能。」

美國正經歷新冠疫情後的「大辭職潮」，周休三日的企業表示，這項政策有利人力招募。（Getty Images）

《哈佛商業評論》在2019年曾與亨利商學院（Henley Business School）聯合調查施行周休三日企業的500多名經理人與2000名員工，指出每周工作4天有效改善員工滿意度，尤其對於X世代與Z世代更具吸引力，因為他們得以多出一天，提高工作技能或從事志工服務，而非一般想像的放鬆、休息。

省下病假成本

而管理階層則指出員工生產力與工作品質提高之外，還能減少員工生病情形，連帶省下不少病假的成本。

美國正經歷新冠疫情後的「大辭職潮」（Great Resignation），數百萬人在過去幾個月裡辭職不幹，光是11月全美離職人數就高達450萬人，創下歷史新高，而專家預期這股趨勢將會延續。非營利組織4 Day Week Global全球試行計畫經理Joe O'Connor說，已聽到試行周休三日的企業表示，這項政策有利人力招募，大幅擴展了他們的潛在人才庫。

目前美國和加拿大已有30家企業與4 Day Week Global合作，在為期六個月的試驗計畫中，嘗試讓員工周休三日且薪水照舊。該組織也計畫推展至英國、澳洲和紐西蘭，希望周休三日制能吹起風潮，在各國遍地開花，特別是當前全球大鬧人力荒，吸引勞工已成為優先事項。