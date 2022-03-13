封面故事／夢幻工作褪色？ 空服員求去

空服員要在狹小的工作空間內應對各種情況，也頗具挑戰。（美聯社）

空服員是光鮮亮麗、待遇優渥的工作，過去也備受社會尊重；但是「紐約時報」記者瑪姬‧瓊尼斯（Maggie Jones）報導，自新冠疫情 爆發以來，空服員在狹小空間內，面臨不理性乘客的言語辱罵，甚至肢體暴力衝突等問題浮上檯面，且已經到了讓不少空服員選擇求去的地步。

待遇優渥 工時彈性

空服員的工作通常備受外界欽羨，以不須大學學歷、且公司提供培訓的工作來說，空服員的待遇優渥，2020年的年薪中位數為6萬元，收入在前10%的空服員年薪超過8萬5000元；而且空服員的工時彈性，很少直接被主管控制。

由於空服員有豐富的津貼，資深的空服員每個月甚至只要工作九天、也就是往來巴黎三趟就能養家餬口；而在非工作時日，還能享受便宜、甚至免費的機票，還有旅館 、租車折扣方案等。

當飛機在外地停泊後，空服員們可以一起享受美食，暢遊迪士尼、華府、巴黎杜樂麗花園等最知名的景點；一名退休空服員就說，當空服員，是她唯一能夠在經濟負擔的可行範圍內，飽覽世界的唯一方式。

瓊尼斯採訪的十多名空服員中，絕大多數空服員都會回憶一些美好往事，例如與乘客分享蜜月的喜樂或奔喪的哀痛，安撫乘客情緒，幫忙照顧嬰兒的經歷，與同僚成為終身好友，並以自己有急救、消防、疏散等專業知識而自豪。

空服員的工作看上去光鮮亮麗、待遇優渥，令人羨慕。（Getty Images）

但是自新冠疫情以來，空服員面臨乘客威脅或攻擊變得極其嚴重，過去這種問題十分罕見，以至於沒有相關統計數據；但是聯邦航空總署（FAA）去年調查以來到今年初，已有6300件足以被定義為「滋擾行為乘客」（Unruly passenger）的情事，其中4500件與口罩 有關。

空服員協會（Association of Flight Attendants）去年7月的調查也發現，85%的空服員在過去一年內曾遇過類似事件，58%遇過的次數在五次以上，17%遇過肢體暴力，例如拳打腳踢或擲物品等。

乘客找茬 無處可逃

空服員面對的「滋擾行為乘客」，與其他服務生、保全、司機、店員等服務業從業人員沒什麼不同；但是空服員的環境很特殊，畢竟在飛行中，空服員無處可逃，也不能把行使暴力的乘客丟出機外，最多只能在心裡這樣希望。

空服員威爾遜（Wilson）就表示，他曾經在一架只有50人座的小飛機上執勤，只有他一名空服員，當他前去叫一名乘客戴上口罩的時候，那名乘客站起來，以目測約6呎3吋、200磅重的身軀，比畫出「滾」的肢體語言。

那架在三萬呎高空上飛行的小飛機上，威爾遜的同僚只有一門之隔的機師及副駕駛；威爾遜說：「我跟這傢伙一起被困在一個鐵桶裡，他可以把我一拳揍飛，而且我無處可逃。」

飛機停泊外地，空服員有機會暢遊世界，也是這個職業的光環之一。（美聯社）

空服員維洛尼卡（Veronica）則在過去一個月內，就遇到三件「滋擾行為乘客」；第一件是一群年輕女運動員上機後脫下口罩交談，維洛尼卡屢次提醒她們「請戴好口罩」，但是招來的只是一頓訕笑。

後來其中一名女子前去上廁所，依然未戴口罩，維洛尼卡再次提醒時，那名女子回嗆：「妳這婊子真的有夠煩、有夠噁心，妳有什麼權力管我。」維洛尼卡表示，那名女子大概比她高出8吋，在廁所附近的狹窄廊道面對面站立，讓維洛尼卡很擔心會挨她揍，幸虧她的教練及時前來阻止。

一周之後，維洛尼卡又遇到一名中年男子在她叫他戴好口罩後，回嗆：「妳以為妳是誰？妳這個自由派。口罩是沒有用的。」然後作勢要往她臉上打下去。

惡狗咬人 忍無可忍

但是壓垮駱駝的最後一根稻草是一或兩周之後，維洛尼卡的班機上，第四排的乘客竟然帶了一隻一直在低聲嘶吼的德國牧羊犬；根據乘客說法，這隻狗正在接受工作犬培訓。

然後維洛尼卡在起飛前的安全介紹向旅客指名出口位置時，那隻牧羊犬突然兩次衝出去試圖咬她，第一次時幸好有乘客即時拉住韁繩，但是第二次時，那隻牧羊犬的牙齒穿破維洛尼卡，咬傷了她的大腿，而萬幸的是當時飛機還在地面上，因此保安人員得以連人帶狗把他們送下飛機。

疫情爆發後飛行工作風險升高；日前一架由洛杉磯飛往華府的航班上有乘客不守規矩，飛機被迫降落到密蘇里州的堪薩斯城。（路透）

這讓維洛尼卡終於受夠了，在休假兩周後，決定辭去她過去夢寐以求，而且已經服務六年的工作。

其他空服員在勸告乘客戴口罩的時候，有人遇過乘客直接把口罩丟在她臉上，也有乘客故意脫褲子露屁股給空服員看；甚至有西南航空（Southwest）空服員要求一名乘客戴口罩後，遭到該名乘客毆打，嚴重到見血及斷三顆牙齒的程度。

惡劣行徑 投訴無門

空服員開始意識到自己遠遠沒有執法人員擁有的權威；一名空服員曾說，在不少民眾眼中，空服員其實跟酒吧服務生相去不遠。

報導說，許多情事也反映出，當前似乎是個道德意識下降的時代，有空服員要求乘客的兒子不要吸電子菸後，該名乘客回嗆：「準備好你的後事吧。」還有空服員發現有乘客把裝滿糞便的尿布丟在餐車上，而該班機上唯一一名帶嬰兒的乘客的座位，離廁所只有三呎。

空服員會向公司投訴這些情事，甚至有空服員投了100件，但是很少能夠得到回應；空服員協會去年的調查發現，71%的空服員表示自己的投訴石沉大海，過半表示沒看到公司有為導正乘客行為做些什麼。

代表17間航空公司空服員的「空服員協會」發言人泰勒．賈蘭德（Taylor Garland）表示，公司接到投訴後，會將相關事件報告FAA，但是沒有就相關情事回饋給空服員們；部分空服員表示，這些投訴得在下班後寫投訴，相關情事又多又沒回饋，讓他們覺得真的「累了」，有時就算面對不理性乘客，也已經懶得向航空公司回報。

處境無奈 絕望無力

空服員協會主席莎拉．尼爾森（Sara Nelson）去年12月在國會聽證會上表示，機組員的處境「宛若沙包」，呼籲政府建立一致、所有航空公司都能參考的「黑名單」。

瓊尼斯採訪的空服員多使用化名或匿名，理由包括航空公司政策、或是擔心被公司盯上等。

新冠疫情以來，不理性乘客辱罵空服員的事情不時發生。（美聯社）

就算撇除滋擾行為乘客，疫情期間的空服員工作環境吸引力也大減；一名空服員表示，以前在華府下機後，他會叫輛Uber到國家廣場（National Mall）或史密森尼博物館群走走，但是現在他只能待在旅館看電視，吃飯時叫外送，「我好久沒跟同事們一起吃飯了。」在一些國家，空服員甚至不能踏出房門之外。

空服員路易斯（Lewis）在去年12月成立非營利組織th|AIR|apy，招募憂鬱、自殺、藥物成癮諮詢專長的志工，為空服員們提供幫助；而這組織成立方才幾個月，就已經湧入3000多則訊息；路易斯說，訊息無時無刻進來，透露著空服員們的絕望感、無力感、不受尊重感，以及遭遇乘客攻擊或是想要辭職等。

FAA已經有所行動，去年立案調查的滋擾行為乘客逾1100件，遠高於往年的150件左右。

維洛尼卡表示，她仍然希望等到疫情結束、口罩令解除後，相關的暴力事件能夠有所減少，屆時她依然想要重新回到天空。