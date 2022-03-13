稅務漫談／公司的會計處理方法

申報企業經營所得，可採用不同的會計方法。(Getty Images)

在申報企業經營所得或1040表C附表時，需要為自己的業務選擇會計方法，以下羅列常用的幾種會計方法。一般而言，企業可以使用現金收付會計法（cash method）、應計累積法（accrual method）、某些收支項目的特別會計方法和採用上述兩種或以上的合併方法。

企業主必須採用相同的會計方法計算課稅收入以及保持帳簿，可以採用不同的會計方法記入經營的業務和個人項目（比如用現金收付會計法計算個人項目，應計累積法來計算營業收入）。如果有兩種或以上的業務，可採用不同的會計方法，前提是該方法能明確反映每種業務的營業收入，為每種業務保持完整而分別的帳簿和記錄。

現金收付法

大多數個人和許多沒有庫存的小企業主都採用此方法，因為記錄容易，但如果計算收入需要考慮庫存，則採用應計累積法記入銷售和購買。根據此法，將稅務年度中所有實際或推定收入計入你的總收入之中，如果收到財產或服務，按其公平市價（fair market value）計入收入。例如，客戶在2021年12月30日寄出一張支票 ，但你在2022年1月2日收到這張支票，則這張支票的金額計在2022年的收入中。在稅務年度的年底收到的有效支票應作為該年被視為已獲得的收入，儘管到第二年才能兌現或存入。例如，你在2021年12月31日收到客戶的一張有效支票，但要等到2022年1月2日才能存，這張支票應該計入2021年收入（收到的年分）。

費用一般在實際支付的稅務年度減去，包括對支付責任有異議的營業費用，但是不能扣除預先支付的費用或者可能需要資本化的費用。預先支付的費用只可在適用的年份扣除，例如你是日曆年度的納稅人，在2021年12月1日購買了為期一年的1200美元保險 ，那麼在2021年扣除100美元（1個月），2022年扣除1100美元（11個月）。

應計累積法

在發生收益和扣除或資本化支出的當年申報收入，讓收入和支出在正確的年份吻合。例如，在2021年12月28日賣出了一筆貨，在2022年1月向顧客寄出帳單，2月份才收到付款，但必須把出售貨物收到的金額記入2021年的收入中（賣貨的年份）。根據此法，同時出現兩種情況時可扣除或資本化業務費用，一是所有事件已經發生而且確定了債務事實和金額；二是經濟活動已經發生。例如，在2021年12月購買辦公室用品，同天收到帳單，但在2022年1月份才付帳，你可在2021年除扣該費用，因為債務事實和金額已確定，經濟活動已在那年發生。辦公用品是經常性支出，即使辦公用品要等到2022年才運來（經濟活動發生時），也可在2021年扣除。

特殊方法

收到預付服務或銷售款，在收到付款的當年作為收入申報。例如，收到房客預付的租金 ，不論現金或應計法，都計入收入。記錄庫存一般採用應計累積法計入購買和銷售，但是過去三年平均銷售額（gross receipts）不超過2600萬元的小企業主可以選擇現金法。如果從事生產不動產或有形動產，或者購得財產用於轉售，除非產生的財產是自己使用而不是用在業務經營或獲利活動，都可能需按統一資本化規則（uniform capitalization rule）把直接成本和部分生產和轉售活動的間接成本資本化，把這些成本包括在生產或用於轉售購得的財產基價中，透過在使用、銷售或以其他方式處置財產時採取折舊、攤銷或已售物品的成本來回收成本。過去三年平均銷售額不超過2600萬元、間接成本小於20萬元的企業主，可免於統一資本化規則。（作者為註冊會計師）