大仁說財經／餐館外送的掙扎與進化

外送成本太高，餐廳業者變通因應。（路透）

餐廳一直在面對外送問題。在疫情 初期，當餐館被迫關門時，外送成了生命線。餐廳業者爭先恐後地自行建立外送通路或採用既有的外送服務。

外送成本高 還要承擔責任

但是，在疫情之前，許多餐館沒有專注於外送是有原因的：外送成本很高，因為必須雇用司機或外包給第三方供應商如DoorDash或Grubhub，這些供應商收取的費用削減了本已微薄的利潤。對員工來說也是一種壓力，必須在照顧店內顧客和滿足越來越多外賣訂單之間取得平衡。當外送出現問題時，餐廳必須承擔責任，無論這是否是它們的錯。

另一方面，客戶卻不這麼認為。外送很方便，通常非常快，也許最棒的是，可以經由App來完成，不必與人交談。

雖然大多數地方的就餐限制已經放寬，但現在的餐點外送率仍然高於疫情之前水平。根據Euromonitor International的數據，2019年，外送約占美國餐廳總銷售額7%。根據去年提出的預測，在2020年飆升之後，2021年將穩定在近9%。

因此，無論餐廳老闆喜歡與否，外送都將繼續存在。

食品服務諮詢公司Technomic執行負責人帕拉克(Joe Pawlak)說，「消費者已經習慣於將產品送到家中。」現在，餐廳「必須弄清楚該如何做才能獲利。」

對於餐廳來說，解決外送問題不僅代表可以更好地運作，而且還要設法說服顧客選擇外帶或得來速。

運費可能就代表了虧損

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深消費食品分析師 貝利(Tom Bailey)表示，在疫情期間，餐廳不得不轉向外送或外帶模式才能生存，「它們不一定會進行最有效的調整。」

對於部分餐廳來說，外送根本談不上有經濟性。第三方業者收取的費用可能高達30%。對本就獲利薄弱的獨立餐廳的業者而言，運費可能就代表了虧損。

不過有些措施有助降低餐館的外送費用。不少城市一直限制外送在較低的費率；第三方供應商也開始為有限的服務提供更低的價格，讓餐廳可以選擇更實惠但不那麼全面的服務。有些餐廳可以直接協商較低的價格；其他人將成本轉嫁給消費者。

外包送餐的另一個問題是，當餐廳無法控制的情況出現時，它們的成本可能會飆升。星巴克CEO 強生(Kevin Johnson)在2月電話會議上向分析師介紹了最近一種情景，增加了咖啡連鎖店的成本。

他說：「我們的第三方外送提供商出現受Omicron影響的人力短缺，影響了我們部分外送需求。」「讓我們必須採用更昂貴的替代外送方案，以滿足強大的客戶需求。」總而言之，出問題代表了成本「迅速增加」。

虛擬品牌是外送解方？

解決外送挑戰的一種方法是將服務與正常餐廳業務切割，主要用於吸引新客戶。這對於Applebee's和Chili's等休閒餐飲品牌尤其重要，這些品牌主要為餐廳的內用食客提供服務。

疫情促使這些連鎖店和其他連鎖店建立了專門為外送而設計的線上餐廳概念。

Applebee推出Cosmic Wings，提供起司口味的雞翅。Brinker International是Chili's和Maggiano's Little Italy的母公司，目前擁有兩個虛擬品牌：Just Wings和Maggiano's Italian Classics。

線上品牌允許餐廳推廣適合外送的產品，例如三明治和雞翅，有助將服務從負擔轉變為競爭優勢。

Brinker CEO羅勃茲(Wyman Roberts)在2月分析師電話會議上表示，這些虛擬品牌「提供了一些真正獨特的機會來探索以城市和小型外送為中心的原型」。

對於原就設計讓人們快速取餐的速食店和快餐店，更好的得來速和外送激勵措施可能是該走的路。

網路點餐 得來速進化

隨著顧客習慣的改變，餐廳正在重新考慮布局。對於許多人來說，這代表更多的得來速。

從Taco Bell到Burger King等連鎖店正在增加得來速車道。更多的車道可以幫助加快取餐速度；而更快的得來速最終可能對消費者來說是比外送更具吸引力的選擇。

例如，Chipotle計畫在北美再開設約4000家分店，其中大多數將配備Chipotlanes，這是一個專門為數位下單的客戶提供的得來速車道。

該公司CEO尼科爾(Brian Niccol)在第3000家連鎖店開幕前表示，「我們在Chipotlane上看到的是，數位業務上升了，外送業務下降了1個百分點，訂單提貨百分比上升了。」「從經濟角度來看，對我們來說最好的保證交易是提前訂購，然後客戶來取餐。」

如果連鎖店無法說服顧客使用更快的得來速，餐廳可能會嘗試其他方式，比如以優惠取代外送。

上個月底，達美樂披薩提出一個優惠方案：客戶自選披薩，下次訂單可獲得3元的優惠額度。今年稍早，這家連鎖店還發誓要在2分鐘內為顧客送上披薩，前提是這些顧客自行開車到達美樂分店並停在正確的位置。

如果這些都不成功，隨著服務變得更加昂貴，業者也可能會看到外送自然下降。

外送墊高餐品價格

為了讓外送更有利可圖，業者一直在提高產品價格。

帕拉克說，許多餐廳「外賣菜單的價格比內用要高。」

Chipotle肯定就是這種情況。尼科爾在最近一次分析師電話會議中表示，「現實情況是，外送會帶來額外的成本。」「我們發現顧客都體認到這一點，並願意在接受這一點。」

餐廳業者一直在提高從菜單項目到消費品的所有價格，並表示到目前為止，客戶並未流失。但這不會永遠持續下去。

可口可樂CEO昆西(James Quincey)在最近的分析師電話會議上表示，「在其他所有人都在漲價的刺激環境中，定價更容易。」「當收入真正受到壓縮時，情況會更加困難。」可口可樂去年調漲售價，如果需要，今年可能會再次這樣做。

風險在於，隨著通貨膨脹的上升，客戶可能會接受更高的價格，包括外送。帕拉克說，「消費者現在都願意為外送付費。」「到了某個時點，可能會出現反撲力道。」