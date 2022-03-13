社安天地 / 疫情中 申領社安金經驗談

社安金計算方式，多數人都不太清楚。（Getty Images）

2020年三月中旬以來，受疫情影響，所有聯邦機關均關門遠距上班，社安局自不例外，因而只能網上填表申請社安金 。為了拿到最高1.32倍的社安金，本來打算年滿70歲退休，可是新冠肺炎肆虐，生命難能保障，思考再三，決定上溯到2019年11月為首月領取，並因此補發到延遲申領7個月的金額。

社安局審核結束，來信告知每月社安金金額，包括29DRC。我搞不清DRC的內涵，而且金額比2019年社安局年度表所列數據少，事關餘生得追根究柢。自己也是從事退休金 行業的，知道按照規則和公式，事務員打入數據，電腦會自動給出數字。一般而言，退休金數字確定後，如無異議，不會搞審計。可是多數退休者根本不懂，自然不可能提出疑問；而如果能拿到社安局規則和公式，就可以自己計算核實。所以在60天的的上訴期內，我寫信去要求社安局提供社安金遵循的規則和計算公式。

8月22日發出信件，沒有回音，9月28日重抄信件寄出，依舊石沉大海。當時已收到7個月近1萬2000元的補發，以及每月進銀行戶頭的社安金，就想等疫情過去，親自去家附近的社安分局去問。意料之外，時隔將近一年，於2021年7月17日，終於收到社安局7頁長信。來信開宗明義，就給我吃了一顆定心丸，說核查了數字，結論是沒有錯誤；依我要求，信中詳列規則、公式，如果不認可，要在60天內上訴。

社安金計算公式

根據社安局信中提供的規則與公式，以及自己的心得，寫下以下內容，對希望核算已領到或即將申請領到社安金的人士有所幫助。

退休資格：在美國繳稅滿10年，賺足40個社安積分（Social Security credits），即最早可在滿62歲時申請領取社安金。如果要領取全額的社安金，要等到完全退休年齡才申請，本人為66歲。早於66歲，則每年金額遞減，遲於66歲，每年增加8%。70歲時退休，增加比率是32%，封頂，此後每年都是32%。

核對收入：根據每年繳納社安稅的收入，核對社安局的紀錄。如果無誤，收入就是計算社安金的基礎。如有出入，就要向社安局要求更正。1999和2000我在社區大學上學，課餘在校內打鐘點工，共掙薪水$12,600多，學生身分，不繳納社安稅，所以收入被剔除在社安總收入之外。還有參加通勤福利免稅計劃的金額，比如2019年我的此項金額是$1385.63，不必繳納社安稅，自2004年參加以來，累計2萬多元，都被剔除在外，即在省稅的同時，社安金也被相應拉低。

35年計算法：超過35年工齡者，選最高收入的35年進行計算。35年總收入，除以420（35年乘以每年12個月），即為每個月平均收入指數 （Average Indexed Monthly Earnings，簡稱AIME）。據此，再根據社安局的計算公式，算出社安金額。但是如筆者中年移民來美，2019年11月為首月申領時，僅26年工齡，全部相加，仍以35年計算，自然大幅降低了退休金額。

然而「社會保障法」規定，應支付的月社安金以根據工人的年齡和收入確定的基本保險金額（PIA: Primary Insurance Amount）為基礎。PIA必須按照法律規定的方法或公式進行計算。我的案例使用的方法為「社會保障法」第215條，計算中使用的是指數收入而不是實際收入，稱為指數（Indexing）方法。即以全國平均工資指數來計算收入，這個方法就有利於我，使年收入高於實際收入。例如1999年我失業，全年社安收入只有$792，但被指數後，收入為$1083.22。

指數計算法：社安局來信，詳列四組數字，從1993年我開始有收入及繳納社安稅開始，到2018退休前一年，共26年，每年依次列出四組數字，分別為全國最高平均收入、全國實際平均收入、指數收入、實際收入。前兩項全國收入數據，網上搜索就可找到。

其實在計算中，全國最高平均收入派不上用場，有用的是後面三項。其中，全國歷年實際平均收入，為簡化稱為A，實際收入為B，指數收入為C。其中一個重要數字，我符合退休資格的2012年的前兩年，即2010年的全國實際平均收入（41673.83），是一個固定數，稱為D。具體公式是，BxD÷A=C，即被計算那年的收入B，乘以D，除以該年的A，得出C。1999年我全年收入只有$792，是26年收入中最少的一年，被指數後，數據是1083.22，即792x41673.83÷30469.84（1999年的全國實際平均收入）= 1083.22。

又如2009年，我的收入57109.81，已高出該年全國實際平均收入40711.61，按公式，指數收入是：57109.81 x 41673.83 ÷ 40711.61 = 58459.60。

從1993年到2009年，逐年計算出指數收入C，終於要計算2010年了，即產生D數的那一年，因為公式是BxD÷A=C，由於那一年的A數就是D數，BxD÷D=C，所以C就等於B。指數收入與實際收入完全一樣。

指數方法計算到2010年止。2011-2018年，就被採用實際收入數字了，即C都等於B。幸運的是，此後每年，我的收入都高於全國實際平均收入了。

把26年的C相加，就得出了總指數收入，比實際總收入多出55192.93。按照公式，這多出的數字，使每月的基本社安金增加了$47；再加上生活成本與DRC（詳見下文），數據就不止$47了。

每月社安金額計算公式：以35年收入計算總收入，根據公式，再按總收入計算每月社安金。

35年總收入÷420 = 月收入平均指數，即AIME(Average indexed monthly earnings)，基本社安金額 (PIA)= 三個不同百分比相加。百分比固定為90％、32％和15％，但是，計算中使用的金额（稱為拐點Bend Points）每年都會變化，計算基礎是退休資格年（62歲）。2012年是我的資格年，拐點是$767和$4624。因為我的AIME少於$4624，計算中只用到90%和32%。假設我的AIME是$4700，公式是767x90%+（4624-767)x32%+(4700-4624)x15% = 690.30+1234.24+11.40 = 1935.94，就是PIA。

基本社安金額PIA+生活成本Cost of living increases：我2019年退休，所以從2012年要計算到2018，每年分別加上生活成本：0.017 (2012)、0.015 (2013)、0.017 (2014、 2015沒有增加）、0.003 (2016)、0.020 (2017)、0.028 (2018)。這些數據網上也能查到。

1935.94 x 1.017 x 1.015 x 1.017 x 1.003 x 1.020 x 1.028 = 2,137.44。2,137.44才是我足齡退休時的退休金。當然，PIA $1935.94是打比方用的數字，自己的PIA只有$1200多點。

加上延遲退休的DRCs：看了社安局的來信，才明白DRC，全稱是Delayed retirement credit，意譯是延遲退休所增加的金額。達到足齡退休，每延遲一年，都會增加8%。每個月一個DRC，每個DRC增加比率，簡單解釋就是8% ÷ 12 = 0.00666……。我66歲足齡退休，如果延遲到70歲，就是48個DRC。原先以為在69歲退休，延遲增加只能得到3年x8%的24%。然而社安局以DRC按月計算，根據其推算是每年一月份給一年的DRC，所以2019年的11月和12月，我給到的DRC都是29個；2020年1月，我給到39個，因為我是69歲另3個月退休的，延遲退休39個月。29個DRC= 29 x 0.00666 = 0.19333，39個DRC=0.26。達到我最高DRC時，我每一元社安金，可以領到$1.26，再加上生活成本。

社安局計算有誤

江南人稱簡單錯誤，猶如吃飯掉米粒。社安局給我的信，掉了4次米粒。3處錯誤是全國歷年實際平均收入，1998、2005和2016年數據，都是錯數，尤其1998與1997重複，比正確數據，少了1435.44。1998與2005都攸關我的指數收入，所以我仔細核對後，發現指數收入沒有錯。這說明，社安局計算我的指數收入時沒有錯誤。

第4處錯得厲害，在舉例解釋我的2019年11月延遲退休的所增加的金額時，公式給錯了。其算式是1281.80 PIA x 0.02 x 29DRCs = 247.81，但怎麼也算不出答案是247.81。把數字代入，即1281.80 x 0.02 x 0.19333 = 4.95?! 雖然我的最高學歷是文科碩士；但在國內1966-1977的十一年中是失學青年，數學水平只有初中二年級，所以該算式頗讓我糊塗了好久。後來，在Excel中分別放上1281.80, 0.02, 和0.19333 ，按此三數據，排入算式，當把0.02刪除，答案才符合。社安局的錯誤，猶如擺了一個迷魂陣。公式很簡單，就是PIA x DRCs，即1281.80 x 0.19333 = 247.81 。依此公式一一核算，我的社安金的確沒有計算錯。2019同年的12月之所以比11月多，是因為生活成本從每年12月起加。2020年之所以比2019年多出$100多，是因為把我2019年收入加進總收入了，從而產生了新的AIME。

2020和2021我都繼續工作著，因而把社安金公式填入Excel工作表中，逐年填入社安收入，排出的數據，跟社安局數據取得一致。此後就簡單了，只要更新每年社安收入和相應的生活成本比例，Excel就會自動得出數據，例如去年三月，社安局更新我的社安收入，相應提高了我每月的社安金，並補發一月與二月份的差額，對照自己的Excel，完全正確！

社安金不是規則的規則是，當一個數字可以四捨五入時，社安金只捨不入，即不到1元，全捨。如每月社安金1,777.86，但轉帳到銀行帳戶時是$1,777.00。

什麼時候退休，是私人問題，社安局及雇主都不會催問。(示意圖，非當事人。Getty Images)

有人問我，如果工作到足齡，社安局會不會通知說，你已經足齡，可以退休？答案是，什麼時候退休，是一個私人問題，由自己決定。社安局包括雇主，都不會催問。退休兩年來，就仍舊一直在上班，只是根據收入，高達85%的社安金都要繳納聯邦稅。